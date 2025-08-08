Început de vis la ediția aniversară UNTOLD. Rag 'n' Bone Man, „Clujamo” și Tiësto s-au conectat cu fanii grație unor show-uri unice. FOTO/VIDEO

Prima zi la UNTOLD X a debutat cu mai multe momente pline de emoție și trăiri magice pe scenele festivalului de la Cluj

Moment unic la show-ul lui Tujamo la UNTOLD X | Foto: monitorulcj.ro

UNTOLD X a început în forță. Joi, 7 august 2025, prima zi de festival le-a oferit fanilor un show de excepție. Rag 'n' Bone Man, Tujamo și Tiesto au oferit fanilor momente unice în prima zi a ediției aniversare a festivalului de la Cluj-Napoca.

Rag 'n' Bone Man, pentru prima dată la UNTOLD, a cântat live alături de fani.

Spre finalul unui concert plin de emoție, acesta a interpretat „I'm only human”, piesa care i-a propulsat cariera.

Concert live Rag 'n' Bone Man la UNTOLD | Foto: ELIZA LUCACIU - monitorulcj.ro

Zeci de mii de oameni au fredonat alături de el versurile.

Rag 'n' Bone Man: UNTOLD prinde viață când se lasă seara

„Niciodată nu am cântat la un festival atât de mare ca acesta. A fost extraordinar. Mi-a plăcut că am avut momentul meu când s-a lăsat seara pentru că atunci festivalul prinde viață, în întuneric”, a spus, Rory Charles Graham, cunoscut drept Rag 'n' Bone Man.

Au urmat momente emoționante și la setul lui Tujamo. DJ-ul german a făcut o călătorie în timp și a fost recunoscător că vine la UNTOLD încă din 2015, de la ediția de debut a festivalului. Atât de des a venit Tujamo la Cluj încât și-a făcut rebranding chiar pe main stage, unde, în timpul programului său a apărut numele „Clujamo” pe pupitrul la care mixa.

„Clujamo” pe pupitrul lui Tujamo la UNTOLD X | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

Tujamo, transformat în „Clujamo” la UNTOLD X

Un alt mesaj afișat a fost cel din 2021. „Am să revin în România în următorii 20, 30, 40 de ani!” - Tujamo.

Tujamă vrea să revină în România și peste zeci de ani | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

Acesta a ținut să le transmită fanilor cât de mult îi place în România, la Cluj și că se va întoarce și la ediția cu numărul 11, o nouă eră pentru UNTOLD.

Don Diablo a avut un show exclusiv la UNTOLD. DJ-ul s-a mutat cu pupitrul în mijlocul fanilor pentru o conexiune demnă de o ediție aniversară.

Don Diablo, în mijlocul fanilor la UNTOLD X | Foto: ELIZA LUCACIU - monitorulcj.ro

De asemenea, DJ MĂ-TA umplut o stradă întreagă în fața scenei Tram.

Fanii au umplut strada din față Tram Stage la show-ul DJ MĂ-TA | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

Un alt moment marca UNTOLD a avut loc la show-ul lui Tiësto. DJ-ul olandez a mixat piesa „Dudadu”, interpretată de Irina Rimes.

Urmează ziua a două, probabil cea mai așteptată de la această ediție, unde capul de afiș este artistul american Post Malone, pentru prima dată în România. El își începe turneul din Europa la UNTOLD.

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals, a început joi, 7 august 2025, la ora 16.00, iar utlima zi va fi duminică, 10 august.

În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele: 16.00 - 04.00.

