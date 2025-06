Pavilionul Tinerilor, un nou reper cultural în Cluj-Napoca, inaugurat printr-un eveniment dedicat copiilor

De Ziua Internațională a Copilului, Cluj-Napoca a sărbătorit deschiderea oficială a Pavilionului Tinerilor – Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor, cel de-al șaptelea spațiu cultural administrat de Primăria municipiului.

Duminică, 1 iunie 2025, de Ziua Internațională a Copilului, Pavilionul Tinerilor – Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor a găzduit primul său eveniment public: „Classic for Kids – Mozart and the Jungle”, un concert interactiv și, totodată, atelier muzical dedicat copiilor și părinților.

Evenimentul a marcat un moment simbolic de activare a Pavilionului Tinerilor, parte a demersurilor administrației de a configura un spațiu viu, deschis comunității și vieții culturale urbane.

Programul a inclus un concert interactiv și ateliere muzicale, susținute de pianistul Bogdan Vaida și compozitoarea Anamaria Meza, într-o abordare ludică și accesibilă a universului muzical clasic.

Despre Pavilionul Tinerilor

Pavilionul Tinerilor este cel de-al șaptelea obiectiv cultural administrat de Direcția Centrul de Cultură Urbană - Primăria Cluj-Napoca.

Situat în Parcul Feroviarilor, spațiul este dedicat organizării de evenimente culturale, educaționale și pentru tineret, cu accent pe dialog, experiment artistic și cooperare civică. De asemenea, reprezintă un spațiu strategic pentru desfășurarea activităților din proiectele europene URBACT și EU, având ca obiectiv consolidarea unui ecosistem local de inovare socială.

Program de funcționare:

Luni–Vineri: 10:00–22:00

Sâmbătă–Duminică: 12:00–22:00

