Clujul devine capitala copilăriei de 1 Iunie. Ateliere, spectacole și aventuri pentru cei mici.

De Ziua Internațională a Copilului, Cluj-Napoca se transformă într-un veritabil tărâm al bucuriei, oferind o multitudine de activități dedicate celor mici. Parcurile orașului, instituțiile culturale și centrele de agrement își deschid porțile pentru a celebra copilăria prin spectacole, ateliere, jocuri și surprize.

Orașul de pe Someș se pregătește să devină, pentru o zi întreagă, tărâmul viselor copilăriei. Pe 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului, Cluj-Napoca va vibra de râsete, culoare, muzică și magie. Instituții de cultură, ONG-uri, centre educaționale, primăria și numeroși voluntari și artiști s-au unit pentru a oferi o experiență memorabilă copiilor de toate vârstele și familiilor acestora.

Evenimentele se vor desfășura pe tot parcursul zilei, în diverse locații-cheie din oraș, de la parcuri și centre comerciale, până la scenele instituțiilor culturale și baze sportive. Clujul se va transforma într-o scenă imensă a creativității și bucuriei, cu zeci de activități care promovează arta, educația, sportul, sănătatea, jocul liber și interacțiunea cu natura.

„Hai-Hui printre povești” în Parcul Central

Această ediție a Zilei Copilului vine cu o varietate impresionantă de activități gratuite, gândite să ofere nu doar distracție, ci și oportunități de învățare, exprimare și socializare. De la spectacole de teatru de păpuși și concerte live, până la ateliere de creație, demonstrații sportive și întâlniri cu personaje de poveste, copiii vor putea experimenta o zi în care totul este posibil.

Teatrul de Păpuși „Puck”, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, le-a pregătit celor mici spectacole de teatru, muzică, improvizație, bunătăți, mișcare cât cuprinde, scurte momente artistice, ateliere de creație și multe altele.

Toate acestea vor avea loc duminică, 1 iunie a.c., în zona Casinoului din Parcul Central din Cluj-Napoca.

Programul zilei de 1 iunie

10.00 - Degețica, RO, 3+ Anima Art

10.00 - Elsa și Paw Patrol (mascote) Royal Party

11.00 - Aventurile lui Plüm-Plüm, HU, 3+, Teatrul de Păpuși „Puck”

12.30 - Concert de muzică tradițională românească, Grupul „Flori din Apuseni”, Coordonator: Nicolae Turcu

14.00 - Concert de muzică ușoară, Vocal Colors by Andrada Codorean

16.00 - Petarde și Pocnitori după Florin Bican, RO, 7+ Cercul de Teatru, Palatul Copiilor Cluj

16.30 - Elsa și Paw Patrol (mascote), Royal Party

18.00 - Trei cadouri fermecate, RO, 5+ Teatrul de Păpuși „Puck”

18.30 - Forrest King și Forrest Queen (performace itinerant), Teatrul Magic Puppet

19.30 - Concert rock Rock Academy

Ateliere: Face painting, Meșterii populari, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Editura Signatura, Rock Academy, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, Penitenciarul Gherla, Direcția Generală Poliția Locală – Primăria Cluj-Napoca, Divizia 4 Infanterie „Gemina” și multe alte surprize.

Nu în ultimul rând, Clubul Lions va desfășura în foișorul din Parcul Central un screening oftalmologic gratuit pentru detectarea timpurie a ambliopiei la copii (sindromul ochiului leneș). Mai exact, va fi utilizat un aparat oftalmologic profesional pentru detectarea ambliopiei, iar personalul medical calificat prezent la fața locului va efectua controale și va oferi recomandări părinților în cazul în care e nevoie de investigații mai amănunțite. Accesul este gratuit!

Cursa cu rătuște pe râul Someșul Mic

De 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, cluburile Rotaract din Cluj-Napoca vă invită la cea mai amuzantă și colorată competiție din oraș: Cursa de Rățuște!

20.000 de rățuște vor porni de la Podul Rozelor și vor ajunge până la finalul plajei Grigorescu. Cursa de Rățuște este mai mult decât o distracție – este un gest de solidaritate pentru comunitatea din oraș. Fondurile strânse vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente de ultimă generație pentru SMURD CLUJ.

Cum poți participa?

Adoptă o rățușcă online pe cluj.cursaderatuste.ro cu o donație minimă de 10 lei sau fizic de la standurile cu care suntem prezenți la Iulius Mall, la meciurile de baschet și de fotbal și la multe alte evenimente. ⁠Fiecare rățușcă este numerotată și va intra automat în cursa de pe 1 iunie.

⁠Cele 20.000 de rățuște se vor întrece pe Râul Someș, iar cele mai rapide 30 vor fi premiate.

De 1 Iunie, zburăm spre distracție!

Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale zilei are loc la Aerodromul Dezmir, între orele 10:00 – 15:00, unde Aeroclubul României și Aeroclubul Teritorial “Traian Dârjan” Cluj-Napoca organizează o adevărată sărbătoare printre nori!

Ce vă așteaptă:

Pictură pe față – transformă-te în pilot, fluture sau erou aviatic!

– transformă-te în pilot, fluture sau erou aviatic! Simulatoare de zbor – experimentează senzația de a pilota un avion, în siguranță, de la sol!

– experimentează senzația de a pilota un avion, în siguranță, de la sol! Ateliere de construit avioane de hârtie – și concursuri de zbor cu acestea.

– și concursuri de zbor cu acestea. Zboruri demonstrative spectaculoase – piloți experimentați vor încânta publicul cu acrobații aeriene și zboruri de prezentare.

– piloți experimentați vor încânta publicul cu acrobații aeriene și zboruri de prezentare. Expoziție statică de aeronave – avioane ușoare, planoare și alte aparate de zbor pot fi admirate îndeaproape.

Intrarea este liberă, iar accesul este deschis tuturor, de la copii pasionați de aviație, până la părinți curioși să exploreze cerul.

Concerte în Parcul Iulius

În perioada 30 mai – 1 iunie 2025, Iulius Parc găzduiește un eveniment dedicat copiilor, unde cei mici vor avea parte de momente pline de distracție. Jocuri interactive, zone cu tobogane, ateliere creative, concursuri și multe alte surprize îi așteaptă pe micii sărbătoriți. În fiecare zi, pe scena din Iulius Parc, vor urca mai mulți artiști români. Vineri, 30 mai, BIBI va aduce cele mai noi hit-uri, sâmbătă, cântărețul de trap 911 și Dorian Popa vor crea o atmosferă inedită, iar de 1 iunie, Ana Beregoi va fi alături de cei mici. Evenimentele fac parte din Maratonul Zâmbetelor Fest – Ediția 2025, iar intrarea este gratuită.

Oportunități de petrecere a timpului liber alături de cei mici sunt și în Iulius Mall Cluj, unde clubul de joacă Energy Kids îi întâmpină cu numeroase posibilități de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut și îi încurajează să relaționeze și să își facă prieteni. Copiii puși pe joacă și pe ghidușii sunt primiți într-un spațiu cu multe variante care să le stârnească imaginația. La Funland, aflat la parterul Iulius Mall, vă puteți bucura împreună de o cursă amuzantă cu mașinuțele electrice.

Astronomie și povești stelare la Castelul Bánffy din Răscruci

Duminică, 1 iunie, cu ocazia Zilei Copilului, Castelul Bánffy din Răscruci devine un tărâm al științei și visării. Copiii și părinții sunt invitați la o experiență educativă și spectaculoasă dedicată astronomiei. Evenimentul începe de la ora 12:30.

Micii curioși vor putea observa Soarele în siguranță prin telescop, ghidați de specialiști în domeniu, și vor descoperi expoziția de astrofotografie, unde vor fi prezentate imagini impresionante ale obiectelor cerești. Evenimentul îmbină perfect fascinația pentru cosmos cu bucuria copilăriei, oferind o oportunitate unică de învățare și explorare într-un decor de poveste.

Classic for Kids în Parcul Feroviarilor

În 1 iunie, de la ora 10:00, Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor găzduiește spectacolul educativ „Classic for Kids – Mozart and the Jungle”, un proiect muzical interactiv pentru copii între 7 și 12 ani.

Pianistul Bogdan Vaida și compozitoarea Anamaria Meza propun o incursiune în lumea muzicii clasice și a sunetelor inspirate din natură. Imediat după concert, copiii participă la un atelier interactiv de ritm și improvizație și explorează universul instrumentelor muzicale alături de Bogdan și de compozitoarea Anamaria Meza, ghidul care îi însoțește pe cei mici într-o călătorie sonoră plină de aventuri. Au astfel șansa să cânte folosind instrumente muzicale simple și să deprindă noțiuni precum sunet, ritm, structură și caracter muzical.Participarea este gratuită, dar necesară prin rezervare pe platforma https://kids.classicunlimited.ro

Ziua de 1 Iunie nu este doar o sărbătoare pentru copii, ci și un reminder pentru comunitate despre importanța grijii, empatiei și solidarității. Indiferent că vorbim de copii care au parte de o copilărie normală, de cei în grija statului, ori de micuții care au nevoie de sprijin în plus, Clujul demonstrează încă o dată că este un oraș viu, cald și unit.

