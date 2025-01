Mii de șoferi cer dreptate: „Lege periculoasă, care poate condamna oameni nevinovați din pură prostie”

În contextul în care România ia măsuri din ce în ce mai stricte împotriva șoferilor care conduc sub influența drogurilor, organizațiile civice atrag atenția asupra consecințelor negative ale legislației neclare și a testelor rapide imprecise.

O inițiativă legislativă depusă joi la Parlament prevede că un șofer a comis o infracțiune atunci când în sângele său a fost depistată o substanță psihoactivă și riscă închisoare de la 2 la 7 ani.

După depunerea acestei inițiative, comunitatea Declic cere de urgență retragerea acesteia.

„Noi, semnatarele și semnatarii acestei petiții, vă cerem să retrageți imediat proiectul de lege care prevede închisoare pentru șoferii care iau medicamente de răceală sau au tratament pentru diabet, alergii ori ADHD. Proiectul recent de modificare a Codului Penal, inițiat de PNL și PSD, nu face nicio diferență între o persoană care este sub influența unor droguri și una cu tratament medical absolut legal, făcând confuzii rău intenționate între cele două situații”, arată inițiatorii petiției.

Deputatul PNL Alina Gorghiu a subliniat că legea trebuie să fie clară și predictibilă atunci când vine vorba de siguranța pe drumurile publice, însă susținătorii campaniei subliniază că există o problemă majoră: testele antidrog folosite de poliție pot da rezultate fals pozitive, ceea ce expune șoferii la sancțiuni nedrepte.

„Dacă iei medicamente obișnuite - calmante, tratament pentru diabet, ADHD, anxietate sau faci o simplă anestezie și conduci a doua zi, riști până la 7 ani de închisoare în versiunea de lege propusă de coaliția PSD-PNL.

PNL și PSD au reacționat furios după decizia Înaltei Curți, care a stabilit că doar o expertiză medico-legală poate spune dacă o persoană este sub influența unei substanțe interzise. Acum, în stilul lor populist «toleranță zero pentru droguri» au scris, peste noapte și pe genunchi, un proiect de lege care nu face nicio diferență între un șofer care are urme de la medicamente și unul care este cu adevărat sub influența unor droguri.

Alina Gorghiu e dispusă să sacrifice sute de mii de șoferi nevinovați invocând o falsă problemă, aceea a siguranței pe șosele din cauza substanțelor interzise. În realitate, conform statisticilor poliției din ultimii 2 ani, doar 1 din 1.000 de accidente grave a fost provocat de consumul de droguri”, se mai arată în petiție.

Reacții din partea publicului

Pe platforma Declic, peste 38.000 de oameni au semnat deja petiția, exprimându-și îngrijorarea față de posibilele abuzuri.

„Nu e normal să ajungem să ne temem că un medicament luat pentru o durere de cap sau un test eronat ne poate distruge cariera și viața”, „Semnez pentru ca oamenii nevinovați să nu intre la pușcărie”, „Nu mi se pare drept să nu pot conduce sub influența medicamentelor” sunt câteva dintre comentarii.

Puteți să semnați petiția „Bolojan și Ciolacu, nu condamnați milioane de șoferi pe nedrept” aici.

Medicamente care pot da rezultate fals-pozitive

Chiar dacă nu fac parte din categoria substanțelor psihoactive ilegale, există o serie de medicamente care pot influența rezultatul testelor antidrog și pot da reacții fals pozitive.

Medicamente analgezice . Medicamentele recomandate pentru gestionarea/tratarea durerii precum paracetamol sau ibuprofen, pot conține substanțe ce pot fi detectate ca opiacee (morfină, codeină) în testele rapide antidrog.

. Medicamentele recomandate pentru gestionarea/tratarea durerii precum paracetamol sau ibuprofen, pot conține substanțe ce pot fi detectate ca opiacee (morfină, codeină) în testele rapide antidrog. Medicamente utilizate pentru tratarea anxietății, insomniei și spasmelor musculare . Pot apărea ca benzodiazepine (ex: xanax), substanță psihoactivă ilegală, chiar dacă tratamentul este prescris de medic pentru diferite afecțiuni.

. Pot apărea ca benzodiazepine (ex: xanax), substanță psihoactivă ilegală, chiar dacă tratamentul este prescris de medic pentru diferite afecțiuni. Medicamente pentru tratamentul depresiei și tulburărilor afective . Utilizarea antidepresivelor poate duce la un rezultat fals pozitiv DrugTest, pentru diverse substanțe psihoactive.

. Utilizarea antidepresivelor poate duce la un rezultat fals pozitiv DrugTest, pentru diverse substanțe psihoactive. Medicamente pentru ADHD . Substanțe utilizate pentru tratarea tulburării de hiperactivitate cu deficit de atenție pot fi detectate ca amfetamină în testele antidrog, chiar dacă sunt administrate/recomandate legal (de medic) pentru o afecțiune medicală.

. Substanțe utilizate pentru tratarea tulburării de hiperactivitate cu deficit de atenție pot fi detectate ca amfetamină în testele antidrog, chiar dacă sunt administrate/recomandate legal (de medic) pentru o afecțiune medicală. Medicamente antihistaminice și decongestionante . Anumiți compuși din medicamentele pentru tratarea alergiilor, răcelilor și congestiei nazale pot duce la rezultate pozitive pentru substanțe psihoactive în testele rapide antidrog.

. Anumiți compuși din medicamentele pentru tratarea alergiilor, răcelilor și congestiei nazale pot duce la rezultate pozitive pentru substanțe psihoactive în testele rapide antidrog. Medicamente pentru răceală și tuse. O serie de siropuri și tablete pentru ameliorarea simptomelor răcelii și tusei pot conține compuși care se metabolizează în substanțe detectabile de testele antidrog (codeină) și pot duce la rezultate fals pozitive pentru opiacee sau amfetamină. Printre acestea se numără și anumite medicamente antialergice, antibiotice, antiepileptice, vasodilatatoare.

