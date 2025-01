România, stat eșuat. Poliția se laudă cu „doar” 1.300 de morți în accidente rutiere, în 11 luni din 2024.

1.333 de persoane au murit în accidente rutiere, în 11 luni din 2024. Poliția Română arată că numărul acestora este în scădere, însă realitatea este că România are, anual, de două ori mai mulți morți pe drumuri decât media europeană.

Accident mortal pe Bulevardul Nicolae Titulescu, 31 octombrie 2024 | Foto: ISU Cluj (Arhivă)

România se află în topul țărilor europene privind numărul accidentelor mortale, iar cifrele de anul trecut sunt similare cu cele din ultimii cinci ani.



Peste 8.500 de români au murit în accidente rutiere grave între 2019 și 2023, arată datele Poliției Române.

Noile date ale Poliției arată că, în perioada ianuarie - noiembrie 2024, în România s-au produs peste 3.800 de accidente. Comparativ cu anul 2023, numărul accidentelor mortale şi al răniţilor în accidente rutier este mai scăzut, arată un comunicat transmis de Poliţia Română.

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în perioada ianuarie - noiembrie 2024, la nivel naţional, s-au înregistrat 3.862 de accidente, în urma cărora 1.333 de persoane au decedat şi 2.980 au fost rănite grav. Comparativ cu situaţia similară înregistrată în anul 2023, se constată scăderea numărului de accidente -234 (-5,7%), scăderea numărului de persoane decedate -55 (-3,9%) şi scăderea numărului persoanelor rănite grav -217 (-6,7%).

Aceste cifre nu cuprind accidentele care au avut loc în luna decembrie 2024.

Care sunt cauzele accidentelor

Statisticile Poliției arată că principale cauze ale accidentelor de circulație grave sunt:

indisciplina pietonilor: 685 de accidente:

-292 de persoane decedate;

-400 de persoane rănite grav;

-245 de persoane decedate;

-524 de persoane rănite grav;

-83 de persoane decedate;

-352 de persoane rănite grav.

Drumurile din România, cele mai nesigure din EU

În 2023, aproximativ 20.400 de persoane din Uniunea Europeană (UE) au murit în accidente rutiere. Deși cifrele erau în scădere, distribuția victimelor pe țări conturează o realitate sumbră, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană.

Actualul ritm de scădere a numărului victimelor de pe șosele este sub obiectivul UE de reducere cu 50% a deceselor cauzate de accidente rutiere şi, pentru prima dată, a vătămărilor grave, până în 2030, ceea ce ar necesita un declin anual de 4,5%. Progresele continuă să fie inegale între statele membre UE. Cehia, Cipru, Polonia, România şi Finlanda au înregistrat cele mai slabe performanțe de când s-a început publicarea datelor. Cauzele accidentelor rutiere erau diverse, de la infrastructura deficitară, viteză excesivă, parc auto învechit, erori ale șoferilor sau obstacole, toți acești factori contribuie la mortalitatea crescută.

Clasamentul general nu s-a modificat semnificativ în 2023: cele mai sigure drumuri sunt în Suedia (22 de decese la un milion de locuitori) şi Danemarca (27 de decese la un milion), în timp ce Bulgaria şi Romania au avut cele mai ridicate rate: 82, respectiv, 81 de decese la un milion de locuitori.

În anul 2022, la nivelul întregii UE, cele mai sigure drumuri au fost cele din Suedia (21 de decese la un milion de locuitori) și Danemarca (26 per milion), în timp ce România (86 per milion) și Bulgaria (78 per milion) au raportat cele mai ridicate rate de decese. Media UE a fost de 46 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori.

În 2018, UE și-a stabilit obiectivul de reducere cu 50 % până în 2030 a deceselor cauzate de accidente rutiere – și, pentru prima dată, și a accidentărilor grave. Acest obiectiv a fost stabilit în Planul de acțiune al Comisiei pentru siguranța rutieră și în Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030, care au definit, de asemenea, planuri în materie de siguranță rutieră în vederea atingerii obiectivului de zero decese cauzate de accidente rutiere până în 2050 („Viziunea zero”).

