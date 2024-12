Cei doi clujeni care au ajuns pe insula Capul Horn, pe bicicletă, au revenit acasă: „Mesajul nostru a ajuns la foarte mulți! N-am ratat nicio ocazie să vorbim despre cultura română!”

Aventura extremă a celor doi clujeni care au pedalat până pe insula Capul Horn a luat sfârșit, iar Gabriel Bota şi Rudolf Nyari au revenit la Cluj. „Cea mai importantă lecție este să nu te oprești!”, este mesajul transmis de aceștia.

Cei doi clujeni care au ajuns pe insula Capul Horn, pe bicicletă, au revenit acasă: „Mesajul nostru a ajuns la foarte mulți!”|Foto: Gabriel Bota - Facebook

La mijlocul lunii decembrie, clujenii Gabriel Bota şi Rudolf Nyari ajungeau pe insula Capul Horn, pentru a promova lectura și sportul.

Călătoria celor doi a fost presărată de aventuri și clipe de neuitat, în condițiile în care experiența a fost una inedită: pe două roți până la „capătul lumii”.

„Am promovat lectura și sportul. Mesajul nostru a ajuns la foarte mulți!”

Joi, Gabriel și Rudolf au aterizat pe Aeroportul Internațional din Cluj, revenind acasă după o reușită extraordinară: cei doi au scris istorie, fiind primele persoane care au ajuns pe insula Capul Horn pe biciclete.

„ACASĂ! De la capătul propriu-zis al lumii!

Poate e prea devreme să tragem concluzii însă, pe scurt: am reușit tot ce ne-am propus! Cu toate hopurile și dificultățile, cea mai importantă lecție este să nu te oprești!”, spune Gabriel Bota în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

„În urmă cu 2 ani am cucerit Nordkapp-ul (cel mai nordic loc al continentului), acum am cucerit Capul Horn (cel mai sudic loc al planetei), devenind primii din Istoria Omenirii care au fost pe această insulă cu bicicletele!

Să ducem o carte! Scopul fiind unul singur: să motivăm câți mai mulți oameni, prin puterea exemplului, să citească și să facă sport!

Cei doi clujeni care au pedalat până la „capătul lumii”, primii oameni din istorie care au ajuns cu bicicletele pe insula Capul Horn|Foto: Gabriel Bota - Facebook

Cred că am reușit! Cel puțin mesajul nostru a ajuns la foarte mulți, unele imagini ajungând la 90.000 de vizualizări. Ceea ce nu e puțin! Pe drum am dat interviuri pentru presa din Columbia, Argentina, Chille și SUA! Am povestit oriunde despre scopul nostru și n-am ratat nicio ocazie să vorbim despre cultura și literatura română! Și da, chiar credem că am reușit!

Pentru România! Pentru Carte! Pentru Cultură! Pentru Sport!”, adaugă Gabriel Bota.

Gabriel și Rudy au mulțumit tuturor celor implicați, care le-au fost alături și i-au susținut în călătoria extremă, care a inclus un traseu spectaculos: un tur al Țării de Foc pe Carretera Austral, de la Oceanul Pacific la Oceanul Atlantic, de la Punta Arenas la Ushuaia, de la Strâmtoarea lui Magellan la Canalul Beagle, până la ultimul loc de Sud al lumii, chiar deasupra Antarcticii, la Capul Horn.

