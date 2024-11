Călătorie extremă, până la capătul lumii. Doi clujeni vor face turul Țării de Foc, pe bicicletă, pentru promovarea lecturii și sportului.

Doi clujeni se vor aventura într-o călătorie extremă, cu bicicleta, într-un tur al Ţării de Foc, pe Carretera Austral, pentru a promova lectura şi sportul.

Gabriel Bota şi Rudolf Nyari, organizatori ai Festivalului Internaţional de Carte Transilvania (FICT), vor face o călătorie cu bicicleta „până la capătul propriu-zis al lumii”, pentru a convinge românii să citească şi să facă sport, în cadrul celei de-a treia ediţii a proiectului „Read&Ride”.

Aventură extremă pe bicicletă, pentru promovarea culturii

Cei doi clujeni vor face un tur al Țării de Foc pe Carretera Austral, de la Oceanul Pacific la Oceanul Atlantic, de la Punta Arenas la Ushuaia, de la Strâmtoarea lui Magellan la Canalul Beagle, până la ultimul loc de Sud al lumii, chiar deasupra Antarcticii, la Capul Horn.

„Este o aventură care are mai multe implicaţii. Mai întâi, ne-am propus să fie foarte dificilă şi în contratimp. La fel ca la celelalte ediţii de Read&Ride, scopul principal este acela de a determina câţi mai mulţi tineri să citească şi să facă sport prin puterea exemplului pe care sperăm să-l dăm. Normal, vom lua cu noi cărţi de citit şi vom ţine un jurnal zilnic care va fi pe canalele de social media”, notează Gabriel Bota.

Pe drumul către „El Fin del Mundo”, în memoria lui Radu Tudoran

„El Fin del Mundo” vizează regiunea extrem sudică a Americii de Sud, mai ales Ţara de Foc şi oraşul Ushuaia din Argentina. Ushuaia este considerat cel mai sudic oraş din lume şi este adesea numit „la capătul lumii” datorită poziţiei sale izolate şi extreme.

„Mai apoi, această aventură extremă are un caracter cultural şi istoric: una dintre capodoperele literaturii româneşti este cartea lui Radu Tudoran, Toate pânzele sus, carte care are ca subiect prietenia şi călătoria goeletei Speranţa tocmai în Ţara de Foc. Ei bine, această carte a fost şi prima carte pe care am citit-o în viaţa mea, la 6 ani. Radu Tudoran nu a fost niciodată în Ţara de Foc dar, prin cartea sa, a însufleţit milioane de oameni. De aceea, ne dorim să ducem cartea originală cu noi şi să o lăsăm la capătul ultimului drum al lumii, un drum neumblat şi greu accesibil, care se află la 128 km sud de Ushuaia. Ca un tribut şi o recunoştinţă istorică pentru Radu Tudoran (fratele scriitorului Geo Bogza, pe numele său real - Nicolae Bogza). Acolo unde doar eroii cărţii sale au ajuns, sperăm să ajungem şi noi, nu cu o goeletă ci cu bicicletele. Poate nu suntem la fel de curajoşi precum Anton Lupan şi Pierre Vaillant dar, la fel, eu cu Rudy ştim ce înseamnă prietenia şi dorinţa de a dărui ceva cu sens omenirii. Cu Speranţa înainte, până acolo unde se termină lumea şi începe încrederea în ea!”, spune Gabriel Bota.

1.700 de kilometri în 9 zile

Gabriel Bota şi Rudolf Nyari vor avea de parcurs aproximativ 1.700 într-o aventură ce se va întinde pe parcursul a nouă zile. Călătoria va debuta în data de 28 noiembrie, din Cluj-Napoca, urmând ca traseul ciclistic să înceapă la trei zile zile distanță, adică din 1 decembrie.

Astfel, după doi ani de la „Read&Ride 2 Arctic Circle”, Gabriel și Rudolf pleacă într-o nouă aventură dificilă, o călătorie cu bicicleta până la capătul lumii, un tur al Ţării de Foc, pe Carretera Austral.

