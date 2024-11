O nouă ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, la Cluj-Napoca. Emil Boc: „Securitatea cibernetică trebuie să devină o componentă de politică publică coerentă”.

Timp de două zile, Cluj-Napoca este capitala cyber security în energie, odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie. „România are capacitatea și experiența pentru a deveni un jucător important în domeniul energetic la nivel european și mondial”, spune Emil Boc.

Securitatea cibernetică în energie, una dintre cele mai mari provocări ale prezentului, este tema celei de-a doua ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 13-14 noiembrie 2024.

Distribuție Energie Electrică România (DEER) este organizatorul acestui eveniment, realizat din dorința de a sprijini astfel dezvoltarea industriei printr-un forum care să abordeze securitatea cibernetică în energie.

Dincolo de inventarierea problemelor legate de pericolul atacurilor cibernetice, în cadrul forumului vor fi propuse soluții pentru protecția infrastructurii critice din domeniul energetic.

„Nu putem discuta de energie fără digitalizare”

Directorul General Distribuție Energie Electrică România (DEER), Mihaela Suciu, a adresat un mesaj de bun venit participanților la forum și a arătat că timp de două zile, municipiul Cluj-Napoca este capitala securității cibernetice în energie.

Peste 300 de reprezentanți ai firmelor de profil din domeniul enegetic participă miercuri și joi la Forumul de Securitate Energetică desfășurat la Cluj-Napoca.

Mihaela Suciu a semnalat importanța identificării soluțiilor și a ideilor inovatoare la provocările din domeniul securității energetice.

„Sunt onorată că împreună cu echipa DEER am reușit să organizăm a doua ediție a acestui eveniment.

Anul trecut a fost un început timid, am fost bucuroși să constatăm că există atât de mult interes pentru cyber security în domeniul nostru de activitate. Astfel, dacă la prima ediție au fost 200 de reprezentanți ai firmelor de profil în cadrul forumului, la cea de-a doua ediție sunteți peste 300 și interesul crește.

Este clar că am identificat o problemă, o vulnerabilitate la care cu toții căutăm răspuns. Trăim într-o societate aflată într-o continuă schimbare. Dacă ne dorim tranziția către o energie verde, acest proces nu poate fi concretizat fără digitalizare. În urmă cu 10 ani vorbeam de energie, mai puțin de digitalizare. Acum nu putem discuta nici de energie fără digitalizare, nici de digitalizare fără energie.

Mihaela Suciu, Directorul General Distribuție Energie Electrică România (DEER), la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 13-14 noiembrie|Foto: monitorulcj.ro

Sunt convinsă că cei prezenți aici sunt foarte interesați în a identifica soluții. În aceste două zile, Cluj-Napoca va fi capitala cyber security în România, pentru că sunteți cei mai importanți vectori din această piață. Sunteți atât cei care căutați soluții în domeniul distribuției, furnizării și transportului (de energie – n.r.), cât și cei care sunteți în măsură să ne oferiți soluții.

Sunt convinsă că la final, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, vom pleca cu soluții și cu idei inovatoare. Avem nevoie de soluții și la problemele pe care le cunoaștem astăzi, și la dificultățile ce pot apărea.

Sunt convinsă că veți dori să reveniți, așa că vă anunț că și anul viitor vom avea a treia ediție a forumului de securitate energetică la Cluj-Napoca”, a declarat în deschiderea forumului Mihaela Suciu, Director General Distribuție Energie Electrică România (DEER).

Boc: „Securitatea cibernetică trebuie să devină o componentă de politică publică coerentă”

Primarul Emil Boc a arătat că tema securității energetice reprezintă un subiect care ne afecetează pe toți.

„Securitatea cibernetică nu este o chestiune opțională, ci o necesitate, cu atât mai mult în domeniul energetic”, a spus Emil Boc.

Tehnologia aduce în prezent cele mai mari avantaje din istorie, dar în egală măsură aceste avantaje vin cu provocări și pericole, legate mai ales de securitatea cibernetică.

„Fiecare dintre noi ne-am confruntat măcar o dată cu un virus pe calculator sau pe telefon, dar dacă ridicăm această problemă la scară globală, să ne imaginăm că un hacker intervine în rețeaua de distribuție a energiei electrice și distribuția de energie este paralizată, cu efect asupra a sute de mii de consumatori. Dacă nu ai energie, ești privat de foarte multe lucruri ce țin de calitatea vieții și de oferirea de servicii esențiale pentru populație”, a punctat primarul Clujului, Emil Boc, în cadrul mesajului adresat în deschiderea Forumului se Securitate Cibernetică în Energie desfășurat la Cluj-Napoca.

Primarul Clujului, Emil Boc: „Securitatea cibernetică nu este o chestiune opțională, ci o necesitate, cu atât mai mult în domeniul energetic”|Foto: monitorulcj.ro

„Salut această inițiativă care vine să ofere idei și soluții, care vine să ne facă o foaie de parcurs cu privire la ce avem de făcut la nivel local, regional și național, de la autorități publice și private și, nu în ultimul rând, dimensiunea europeană din care facem parte. Acest forum este un model de bune practici pe de o parte, dar și un spațiu al ideilor inovatoare și ceea ce înseamnă soluții pentru viitor pe de altă parte.

Ce am constatat din experiența națională și locală este faptul că această chestiune a securității cibernetice nu mai este doar în competența IT-iștilor. Securitatea cibernetică are în mod evident ca nucleu central componenta IT, dar ea trebuie să devină o componentă de politică publică coerentă și concretă, inclusiv din faza de concepere a structurilor pe care le creăm.

Componenta de securitate energetică trebuie înglobată deja în infrastructura pe care o creăm, trebuie să o proiectăm de la început. Dacă vom face așa, viața noastră va fi mult mai ușoară, având securitatea energetică integrată deja în procesele de proiectare atunci când concepem noile soluții. Cred că acest lucru nu mai poate fi evitat”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

800 de miliarde euro, investiți anual de Uniunea Europeană în domeniul energiei

De altfel, Emil Boc a arătat că din perspectiva investițiilor în sectorul energetic vin „vremuri bune”.

Potrivit Raportului Draghi, UE trebuie să investească anual 800 de miliarde euro în sectorul energetic pentru a își menține competitivitatea la nivel global.

„În 2023, în UE s-a produs mai multă energie din surse regenerabile decât din surse tradiționale, deci direcția este clar una a energiei verzi.

Potrivit Raportului Draghi, axat pe competitivitatea Uniunii Europene, în următorii cinci ani UE va avea nevoie de o investiție anuală de cel puțin 800 de miliarde euro. O sumă colosală la prima vedere, dacă ne gândim că proiectul Next Generation EU, adică Planul Național de Reziliență în varianta românească, este de 780 de miliarde euro.

Peste 300 de reprezentanți ai firmelor din domeniul energetic, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, desfășurat la Cluj|Foto: monitorulcj.ro

Acum va fi nevoie de 800 de miliarde euro în fiecare an, ceea ce înseamnă 5% din PIB-ul Uniunii Europene, sau dacă comparăm cu Planul Marshall, care a salvat Europa după cel de-al Doilea Război Mondial, era de doar 2% din produsul intern brut european.

Aceste date vin ca să aveți o imagine cu privire la necesarul pe care îl avem doar pentru a acoperi politicile aprobate, existente ale Uniunii Europene. Aici ne referim la independența energetică (Green Deal), la partea care ține de tranziția digitală și, evident, la componentele care țin de apărare și securitate”, a mai aexplicat Emil Boc.

Facturi mai mici la energie în urma tranziției verzi

Fondurile necesare pentru investiția în sectorul energetic european vor fi asigurate din bugetul Uniunii Europene sau dintr-un fond special creat pentru susținerea acestor dimensiuni strategice: independența energetică, apărare, extinderea Uniunii Europene, pentru a putea face competitivității crescânde în raport cu China și SUA.

Decalajele de dezvoltare nu pot fi recuperate dacă nu se investește masiv în inteligența artificală, în tehnologii verzi și competitivitate. În plus, potrivit edilului Emil Boc, oamenii trebuie să resimtă efectul politicilor verzi în prețuri mai mici la facturile de energie.

„Din nefericire, avem de trei ori aproape prețul mai mare la energie în Uniunea Europeană decât în Statele Unite al Americii. Aș vrea să reflectați la acest aspect. Cum vom asigura competitivitatea firmelor din România și UE în raport cu piața globală? Primul lucru la care trebuie să lucrăm este să coborâm prețul energiei la niveluri acceptabile pentru cetățeni, ei sunt primii care se lovesc de acest lucru. Politicile verzi nu vor reuși, nu vor avea sustenabilitate dacă oamenii nu vor resimți în buzunar un preț mai mic la factura la energie”, a explicat Emil Boc.

A doua ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, la Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

România dispune de experiența și capacitatea necesare pentru a deveni un actor important în domeniul energetic la nivel european și global.

„Sunt convins că în domeniul energiei, împreună vom avea un viitor. Prin colaborare, Europa a găsit mereu soluții la provocări. România trebuie să fie la masa deciziilor, pentru că avem o expertiză de specialitate extraordinară. Avem capacitatea strategică în acest domeniu, poate demnă de invidiat de multe țări din Uniunea Europeană. Putem fi un jucător care să conteze în interes național, dar și în interes european și global”, a conshis Emil Boc.

Centru sectorial de răspuns la incidentele de securitate cibernetică. Sebastian Burduja: „Sectorul energetic românesc va fi securizat”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, aflat la Baku (Azerbaidjan) pentru a participa la conferința ONU privind schimbările climatice, a transmis un mesaj video în cadrul Forumului de Securitate Cibernetică în Energie prin care a arătat că soluțiile propuse în cadrul evenimentului de la Cluj vor contribui la securizarea sectorului energetic românesc.

Mai mult, ministrul Energiei a anunțat că România va avea un Centru de răspuns la la incidentele se securitate energetică. În acest sens, proiectul de ordonanță de urgență este în avizare interministerială și va fi adoptat în perioada următoare.

„Este deja o tradiție să fiți la Cluj, la Forumul de Securitate Cibernetică, un subiect vital pentru viitorul energiei românești. Felicit echipa DEER, în frunte cu doamna director Mihaela Suciu. Sunteți vizionari care ați decis să puneți acest subiect pe masa decidenților, a opiniei publice și societății civile. De la ediția de anul trecut, noi nu am stat degeaba. Am avansat pe mai multe subiecte conexe. Cel mai important fiind asumarea primului Centru sectorial de răspuns la incidente de securitate cibernetică.

Ministrul Energiei, Sebsatian Burduja, mesaj video în cadrul Forumului de Securitate Cibernetică în Energie: „Sectorul energetic românesc va fi securizat”|Foto: monitorulcj.ro

Acest centru va lua naștere în cadrul Ministerului Energiei, va include specialiști, care vor lucra în ture, oameni foarte bine plătiți și care vor avea ca misiune să apere întreg sectorul energetic românesc de atacurile cibernetice”, a transmis Sebastian Burduja, ministrul Energiei, într-un mesaj video la cea de-a doua ediție a forumului de Securitate Cibernetică în Energie de la Cluj-Napoca.

„De altfel, nu trebuie să facem decât ceea ce este deja prevăzut în legislația de securitate cibernetică pe care am reușit să o inițiem când eram ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu toată echipa de acolo.

Legislația este modernă, printre cele mai bune din Uniuniea Europeană, unde securitatea cibernetică joacă un rol central. Vă urez succes și vă rog să vă bazați pe noi, cei de la minister, să avansăm în continuare și să asigurăm că sectorul energetic românesc este unul protejat în fața oricăror amenințări, inclusiv cele de securitate ciberentică”, a adăugat Sebastian Burduja.

Printre subiectele abordate în cadrul celei de-a doua ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, desfășurat perioada 13-14 noiembrie la Cluj-Napoca, figurează asemenea teme precum amenințările cibernetice și infrastructura critică, importanța colaborării dintre sectorul public și privat, soluții tehnologice avansate pentru prevenirea atacurilor și dezvoltarea unor parteneriate strategice la nivel național și internațional.

Forumul organizat de Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) reunește autorități naționale, experți din sectoarele energetic și IT, precum și reprezentanți ai universităților și industriei de securitate cibernetică.

