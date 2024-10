Clujeanul Ștefan Suciu, studentul căruia Irina Rimes i-a dat follow pe TikTok. A făcut show la Vocea României. VIDEO

Un nou star s-a făcut remarcat pe scena de la Vocea României, iar Ștefan Suciu, tânărul de 20 de ani din Cluj-Napoca, a reușit să impresioneze nu doar publicul, ci și antrenorii emisiunii.

Ștefan Suciu la Vocea României| Foto: Vocea României

Scena de la Vocea României a devenit, de-a lungul anilor, un loc emblematic pentru tinerii talentați din țară, oferindu-le ocazia să își facă vocea auzită și să își transforme visurile în realitate.

În fiecare sezon, zeci de artiști aspiră să impresioneze jurații și publicul, însă doar cei mai pregătiți și dornici de succes reușesc să treacă de „Blind Auditions” și să-și lase amprenta asupra acestei competiții intense. În această toamnă, unul dintre acești tineri care a captat atenția tuturor este Ștefan, un talent promițător din Cluj-Napoca.

La doar 20 de ani, Ștefan a reușit să aducă un suflu nou pe scena competiției, impresionând nu doar prin talentul său vocal, ci și prin determinarea și pasiunea cu care își urmează visul. Cu o voce plină de emoție și o prezență scenică deosebită, Stefxn a atras atenția juraților chiar de la prima sa apariție, transformându-se rapid într-unul dintre cei mai discutați și apreciați concurenți ai sezonului. Însă, succesul său nu este rodul întâmplării, ci rezultatul unei munci asidue, unei pregătiri riguroase și al unei pasiuni pentru muzică cultivate încă din copilărie.

Pregătirea intensă dinaintea competiției

Pentru Ștefan, participarea la Vocea României nu a fost doar o întâmplare, ci rezultatul unei pregătiri intense și dedicate. Și-a dorit să fie cât mai bine pregătit pentru acest moment și a făcut tot posibilul să dea tot ce are mai bun.

„Am luat câteva lecții de canto înainte de concurs și am repetat zilnic. Mi-am dorit să fiu sigur că nu voi dezamăgi jurații și că voi reuși să ofer un moment de neuitat”, a declarat Ștefan Suciu pentru monitorulcj.ro

Pe lângă pregătirea tehnică, tânărul artist a beneficiat de sprijinul celor dragi: „Am fost susținut atât de părinți, cât și de prieteni. Ei m-au ajutat foarte mult să fiu pregătit emoțional pentru acest moment. Sprijinul lor a contat enorm.” Această combinație de muncă asiduă și susținere morală a fost cheia cu care Stefxn a reușit să urce pe scena de la Vocea României cu încredere.

Ștefan Suciu la Vocea României | Foto: Vocea României

De ce a ales să participe la Vocea României?

Pentru mulți tineri talentați din România, Vocea României reprezintă mai mult decât un concurs de televiziune – este o oportunitate de a se face cunoscuți, de a-și face vocile auzite și de a păși în lumina reflectoarelor. La fel a fost și pentru Ștefan, care a simțit că acest concurs este locul potrivit pentru a-și arăta talentul.

„Cred că Vocea României este visul oricărui tânăr talentat în muzică. Să ajungi pe scena celui mai vizionat show TV din România este o confirmare a muncii și pasiunii noastre, a concurenților, de-a lungul anilor”, mărturisește el cu entuziasm.

Piesa aleasă pentru concurs a fost „Shape of You” de Ed Sheeran, un artist pe care Ștefan îl admiră foarte mult. Deși piesa nu este una foarte ofertantă din punct de vedere vocal, tânărul artist a văzut-o ca pe o provocare.

„Am primit piesa ca propunere de la Bubu Cernea. Am acceptat-o ca pe o provocare, deoarece nu este o piesă ușoară, dar am reușit să o modific astfel încât să mă avantajeze și cred că am făcut o treabă bună”, a spus Ștefan.

Tânărul nu a lăsat emoțiile să-i controleze performanța. După multe ore de așteptare și emoții, momentul său pe scenă a fost unul plin de energie și pasiune.

„M-am simțit în elementul meu pe scenă. După multe ore de așteptat și multă emoție acumulată, am dat toată energia mea pentru ca momentul să fie unul de care să fiu mândru. Mi-am dorit ca interpretarea mea să fie memorabilă”, adaugă acesta.

Ștefan Suciu | Foto: arhivă personală

Acest efort și dăruire au fost răsplătite pe deplin. Deși antrenorii nu s-au întors imediat, Ștefan nu s-a lăsat descurajat și a continuat să ofere tot ce avea mai bun. „Antrenorii s-au întors la ultima notă din melodie. Cu toate că, în timp ce cântam, vedeam că nu se întorseseră încă, nu m-am descurajat. Din contră, am pus și mai multă energie în interpretare pentru a-i convinge, și am reușit.” Momentul în care a văzut nu unul, ci trei scaune întoarse, a fost unul de neuitat: „Aveam presimțirea că o să întorc minim un scaun, dar când am văzut trei scaune întoarse, a fost o surpriză extrem de plăcută”

Smiley: „Ai reușit să îți pui în valoare abilitățile vocale”

Reacțiile juraților au fost mai mult decât încurajatoare pentru Ștefan, care a fost impresionat de cât de dornici erau antrenorii să-l aibă în echipa lor.

„Am fost surprins să îi văd pe antrenori atât de dornici să fac parte din echipa lor. M-am bucurat foarte mult de toate complimentele și de feedback-ul pe care l-am primit. A fost o experiență extraordinară!”

Ștefan a întors trei scaune după ce a cântat piesa „Shape of you”.

„Am simțit real că meriți o șansă să mergi mai departe!”, a declarat Theo Rose.

„E greu să faci spectacol cu piesa asta, dar tu ai reușit să îți pui în valoare abilitățile vocale. Mi-aș dori foarte tare să te am în echipa ta! Ai o voce foarte comercială!”. a adăugat Irina Rimes.

Irina Rimes i-a dat follow pe TikTok, apoi concurentul a decis în ce echipă va merge mai departe.

Ștefan și Irina Rimes | Foto: arhivă personală

În ceea ce privește planurile pentru concurs, Ștefan promite momente speciale în rundele viitoare.

„Pe mai departe pregătim ceva foarte frumos. Stați cu ochii pe Pro TV să vedeți ce urmează. Muncim din greu să venim cu momente care să surprindă și să încânte publicul”, a transmis tânărul.

Un talent moștenit din familie și sprijinul necondiționat al părinților

Pasiunea lui Ștefan pentru muzică a început de mic copil și este, în mare parte, moștenită din familie. „Cânt de când eram mic, dar am început să iau lecții de canto la 11 ani,” povestește el. Talentul său nu se limitează doar la voce. Ștefan cântă și la chitară, pian și compune muzică.

„Scriu foarte multe melodii și abia aștept să le arăt lumii. Anul trecut am lansat piesa Adio, sub numele de scenă Stefxn.”

Părinții săi au fost mereu cei mai mari susținători ai săi și i-au încurajat mereu să-și urmeze pasiunea.

„Părinții mei sunt cei mai mari susținători. Mă încurajează să îmi urmez visul și sunt alături de mine la fiecare pas. Bunicul meu obișnuia să cânte la pian și acordeon, iar bunica mea cânta cu vocea în tinerețe, așa că simt că am moștenit o parte din pasiunea lor”

Ștefan Suciu | Foto: arhivă personală

Un artist complet și antreprenor

Deși muzica este marea sa pasiune, Ștefan este și un tânăr antreprenor de succes. La doar 20 de ani, el este student la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din Cluj-Napoca, la specializarea Publicitate, și a fondat propria agenție de marketing digital – Urban Media Agency.

„Pe lângă muzică, m-am concentrat și pe antreprenoriat. Am deschis agenția Urban Media Agency, unde mă ocup de social media management pentru mai multe firme din Cluj. Este o provocare și o experiență extrem de interesantă”, a adăugat tânărul.

Privind spre viitor, Ștefan are ambiții mari.

„Vreau să lansez cât mai multe piese și să îmi fac muzica cunoscută. Îmi doresc ca piesele mele să fie ca un pansament pentru oamenii care au nevoie de o coloană sonoră pentru momentele speciale din viața lor. În prezent, colaborez cu un producător și pregătim multe proiecte frumoase.”

Tânărul artist are și un sfat pentru toți cei care visează să participe la concursuri muzicale precum Vocea României: „Dacă vrei să participi la Vocea României sau la orice concurs de acest gen, fă-o! Știu că poate îți este frică, dar merită cu adevărat. Am legat multe prietenii pe parcursul acestui concurs, mi-am creat relații în lumea muzicii și am primit un feedback valoros pentru vocea mea. Este o experiență ce merită trăită din plin! Încearcă!”

Cu talentul său vocal, abilitățile muzicale și o atitudine pozitivă, Ștefan are toate șansele să devină unul dintre artiștii de succes ai generației sale. Vocea României este doar începutul pentru acest tânăr care promite să cucerească nu doar scena, ci și inimile celor care îl ascultă.

