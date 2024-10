EXCLUSIV. Interviu cu Andrei și Marcus Mureșan, fraţii din Cluj care au întors toate scaunele la Vocea României: „Am avut foarte mari emoţii, dar ne-am simţit norocoşi.”

Andrei și Marcus Mureșan, doi frați din Cluj au uimit juriul de la Vocea României.

Andrei Mureşan şi Marcus Mureşan, la Vocea României | Foto: de la stânga la dreapta: Andrei Mureşan şi Marcus Mureşan – pagini Facebook Andrei Mureşan şi Marcus Mureşan

Vineri seară, 20 septembrie, doi fraţi din Cluj, Andrei şi Marcus Mureşan, au uimit juriul de la Vocea României.

Andrei Mureşan (29 de ani) a interpretat piesa „Según Quién” și a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune. De asemenea, Marcus Mureşan (24 de ani) a interpretat „You Are The Reason” și i-a convins pe Tudor Chirilă și echipa Horia & Theo Rose.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, cei doi fraţi au declarat că au avut emoţii pe scena de la Vocea României. Ei au explicat că au repetat foarte mult piesele pe care le-au ales pentru emisiune.

„Amândoi am avut foarte mari emoții, dar ne-am simțit norocoși, pentru că din atât de mulţi participanți noi am reușit nu doar sa cântăm pe scenă, ci și să întoarcem scaune. Când s-a întors primul scaun la fiecare dintre noi am respirat ușurați, pentru că aveam deja un loc asigurat în concurs și cu fiecare scaun care s-a întors mai apoi a fost doar un bonus. Noi ne-am fi așteptat, chiar ne spuneam de acasă că o să întoarcem 6 scaune împreună. Ne-am bucurat foarte mult, pentru că juriul a apreciat vocile noastre și momentele pe care le-am creat. Înainte de a ajunge pe scenă ne-am făcut o listă cu 10 piese pentru audiții pe care le-am pregătit individual. Din cele 10 am ales una pe care am repetat-o foarte mult fiecare individual și am tot insistat pe părțile care nu ne ieșeau prea de bine”, au declarat pentru monitorulcj.ro, cei doi fraţi.

Participarea la Vocea României, o dorinţă pentru ambii fraţi

Marcus Mureşan a explicat că şi-a dorit de foarte mult timp să participe la Vocea României, iar Andrei a precizat că entuziasmul fratelui său l-a făcut şi pe el să îşi dorească să meargă la emisiune.

„Din păcate nu putem spune ce se întâmplă mai departe în emisiune, dar puteți să ne urmăriți în continuare și să ne țineți pumnii”, au declarat Marcus şi Andrei.

Marcus a declarat că a început să cânte abia în urmă cu 2 ani, iar cele mai mari progrese le-a făcut în ultimele 6 luni.

„La nivel profesional am inceput să cânt abia acum 2 ani, dar cele mai mari progrese s-au întâmplat în ultimele 6 luni”, a declarat Marcus.

De asemenea, Andrei a explicat că a început să cânte în urmă cu 3 ani, iar cele mai mari progrese le-a făcut în ultimul an jumătate.

„Eu la nivel profesional am început să cânt acum 3 ani, dar cele mai mari progrese le-am avut în ultimul an jumătate”, a declarat Andrei.

Participări la Vocea României şi Superstar

Marcus a declarat că în urmă cu 3 ani a mai fost la Vocea României, însă nu a trecut de prima audiţie cu producătorii, iar Andrei a precizat că a participat la Superstar 2021, unde a ajuns până înainte de live-uri.

Parcursul profesional al celor doi fraţi

Marcus și-a început cariera în restaurante la doar 14 ani, lucrând ca ajutor de bucătar. De-a lungul anilor, a acumulat experiență în patru restaurante, ultimele două fiind printre cele mai renumite din Cluj. De asemenea, el a precizat că a lucrat şi o scurtă vreme în construcţii.

După ce s-a întors în România, Andrei a studiat la un liceu tehnologic și apoi la Facultatea de Construcții, deși și-ar fi dorit să urmeze un liceu de muzică și Conservatorul. A lucrat un an în construcții, dar a realizat că nu este împlinit, așa că și-a dat demisia, și-a cumpărat o boxă și a început să cânte pe stradă. Andrei şi-a câştigat existența din spectacolele stradale și taximetrie.

„Părinţii au acceptat că noi cântăm doar la nivel de pasiune iniţial, iar apoi când au văzut că avem potenţial şi că putem să trăim din muzică, au acceptat. Pasiunea pentru muzică am moştenit-o de la mama. În prezent amândoi facem muzică și reușim în mare parte să ne întreținem din asta”, au mai declarat pentru monitorulcj.ro, Marcus şi Andrei.

Planuri pentru viitor

Marcus îşi doreşte ca în viitor să scoată un album cu piese proprii, iar Andrei vrea să cânte la cât mai multe evenimente şi în paralel, să lucreze şi el la piese proprii.

Sfaturi pentru cei care vor să participe la concursuri de cântat

Andrei şi Marcus au oferit câteva sfaturi pentru cei care vor să participe la concursuri de cântat.

„Îi sfătuim să meargă la audiții cu o piesă pe care o stăpânesc foarte bine, pentru că emoţiile vor fi mari, aproape incontrolabile. Noi credem că memoria musculară îi va salva. Trebuie să aibă încredere în ei și să fie naturali”, au declarat cei doi fraţi.

