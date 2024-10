EXCLUSIV. Ionuț Hanțig, un tânăr student din Cluj, pregătit să cucerească scena „Vocea României”

Vineri seara, scena „Vocea României” va vibra sub vocea și prezența lui Ionuț, un tânăr artist care își caută cu ardoare locul în lumea muzicii. La doar 20 de ani, Ionuț se definește ca un „artist care muncește și experimentează”.

Ionuț Hanțig, studentul clujean care a participat la Vocea României| Foto: Vocea României

Vineri seară de la ora 20:30, scena emisiunii „Vocea României” va prinde viață prin interpretarea unui tânăr artist aflat la început de drum, dar cu o poveste deja bine conturată: Ionuț, un tânăr student la Conservatorul din Cluj-Napoca.

La doar 20 de ani, Ionuț Hanțig este un nume pe care publicul ar trebui să-l urmărească cu atenție, pentru că în spatele fiecărei note muzicale, fiecărui vers cântat și fiecărui gest artistic, se află un tânăr care își caută locul în această lume și care este dispus să muncească din greu pentru a-și construi cariera.

Într-un interviu oferit monitorulcj.ro, Ionuț Hanțig a vorbit despre cariera sa muzicală și despre participarea la Vocea României.

Căutarea identității artistice este un proces complex și provocator, mai ales într-o societate în care presiunea socială poate influența fiecare decizie. Într-o astfel de perioadă de tranziție, Ionuț recunoaște că este în plin proces de auto-descoperire.

„Cred că este perfect normal să nu te cunoști în mod exhaustiv la 20 de ani”, mărturisește el cu sinceritate, adăugând că este „un artist care muncește și experimentează.” Această dorință de a explora și de a experimenta este esențială pentru evoluția sa artistică, în contextul unui peisaj muzical mereu în schimbare.

Ionuț Hanțig | Foto: arhivă personală

Ionuț nu se ferește să iasă din zona de confort

Deși relativ tânăr, Ionuț nu se ferește să iasă din zona sa de confort și să se provoace constant. După o pauză prelungită de la scena publică, acesta simțea nevoia de o nouă experiență care să îi revitalizeze cariera.

„Nu rămân foarte mult timp în același loc și aveam nevoie de o gură de aer proaspăt, ceva care să mă scoată la liman după o pauză destul de lungă de la expunerea publică. Cred că de data aceasta rămân în atenția publicului”, afirmă el cu încredere, arătându-și hotărârea de a rămâne în lumina reflectoarelor.

Alegerea piesei pentru audiția pe nevăzute a fost un moment esențial în strategia sa de a capta atenția juraților, dat fiind că aceștia erau întorși cu spatele, concentrați exclusiv pe voce.

„Aveam o multitudine de variante pentru audiție, dar căutam ceva care ar putea să mă pună în cea mai ofertantă poziție... Era nevoie de ceva care să treacă dincolo de aparențe, ceva dinamic care să se potrivească și cu personalitatea mea”, explică el.

Cu toate că a avut inițial temeri că va fi comparat cu Sam Smith, Ionuț a decis să-și asume riscul și să-și urmeze instinctul.

Ionuț Hanțig la Vocea României | Foto: Vocea României

Nu este prima dată când tânărul artist pășește pe o scenă de talie națională. Istoricul său din alte competiții muzicale i-a adus experiențe valoroase și prietenii de durată cu alți artiști din industrie. Un moment deosebit pentru Ionuț rămâne concertul de la Festivalul Castanelor din Baia-Mare din 2022, unde a împărțit scena cu Loredana Groza, una dintre artistele sale preferate.

În prezent, el este student la Conservatorul din Cluj-Napoca, unde se dedică studiului muzicii într-un mediu „puțin diferit de cel din care provin eu”, dar extrem de important pentru dezvoltarea sa.

„Am încercat să nu mă rezum mereu la istoricul meu din celelalte competiții muzicale, motiv pentru care dorința mea de cunoaștere și de perfecționare s-a accentuat. Am rămas cu prietenii frumoase și am avut colaborări de succes cu alți artiști din industrie. Țin minte și acum cu drag concertul din cadrul Festivalului Castanelor de la Baia-Mare, unde am împărțit scena cu Loredana Groza, în 2022. După terminarea liceului am luat o pauză de un an în care nu am apucat să mă odihnesc. Am predat arta actorului și m-am pregătit pentru admiterea la facultate. De anul trecut sunt student la conservatorul din Cluj-Napoca și fac tot ce-mi stă în putință să acumulez informație într-un mediu puțin diferit de cel din care provin eu”, a adăugat tânărul.

Ionuț a predat și arta actorului | Foto: arhivă personală

Care sunt influențele sale muzicale?

Când vine vorba de influențele sale muzicale, Ionuț nu se ferește să recunoască fascinația pentru artiști internaționali care au avut curajul să inoveze.

„Nu este un secret că sunt fascinat de Lady Gaga, dar la listă s-ar putea adăuga nume ca Madonna, Prince, David Bowie. În general sunt inspirat de toți cei care au curaj. Sunt inspirat de frica de mediocritate”, spune el cu entuziasm.

Pe lângă pregătirea pentru „Vocea României” Ionuț lucrează la un proiect personal ambițios – primul său album.

„Lucrez la un concept nou care va fi prezent în primul meu album. Cred că voi rezona cu nevoia de artă acută a generațiilor noi, și nu numai. Caut muzicieni talentați cu care să lucrez. Cred că munca de echipă este cea mai importantă în acest domeniu. Poltergeist is coming” dezvăluie artistul, adăugând că este în căutare de muzicieni talentați pentru a colabora.

În ceea ce privește posibile colaborări, Ionuț își dorește să colaboreze în competiție cu Simona Delegeanu sau Robert Lukian, iar în afara concursului, visul său este să colaboreze cu Loredana Groza.

„O apreciez tare mult pentru tot ceea ce reprezintă în industrie și mă inspiră”, adaugă el cu respect.

Ionuț Hanțig alături de Loredana Groza | Foto: arhivă personală

Pentru Ionuț, pregătirea fiecărei reprezentații este un ritual personal bine definit.

„Îmi place să rămân singur înainte de fiecare reprezentație. Mă ajută să-mi canalizez energia în virtutea mesajului pe care vreau să-l transmit, a poveștii pe care vreau să o spun,” mărturisește el, evidențiind cât de important este să își păstreze concentrarea și echilibrul emoțional.

Ionuț, pregătit să cucerească Vocea României

Cu o atitudine plină de determinare și o voce care promite să impresioneze, Ionuț este gata să cucerească scena „Vocea României” și inimile celor care îl vor asculta.

„Dacă sunteți la prima interacțiune cu mine, bine ați venit în lumea mea! Pentru cei care mă cunosc de ceva mai multă vreme, vă mulțumesc pentru răbdare. Priviți dincolo de aparențe și deschideți-vă inimile, nu poate să iasă decât ceva bun” este mesajul său pentru public, un îndemn sincer de a vedea mai mult decât exteriorul și de a descoperi autenticitatea din spatele fiecărei note cântate.

În această seară, rămâne de văzut dacă mentorii vor simți aceeași vibrație pe care Ionuț o aduce pe scenă, dar un lucru este sigur: „Poltergeist is coming!”

