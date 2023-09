Cosmin Mariciuc, studentul din Cluj care a întors toate scaunele la Vocea României! Pe cine a ales tânărul?

Un tânăr de doar 23 de ani a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune de la Vocea României, interpretând melodia „Whataya Want from Me” de la Adam Lambert.

Un tânăr de doar 23 de ani a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune de la Vocea României/ Foto: Vocea României - Facebook

Cosmin Mariciuc are 23 de ani, este student în Cluj-Napoca, dar s-a născut în Botoșani.

Cosmin cântă de la vârsta de 4 ani, moștenind talentul din familie. Părinții lui cântă pe la diverse evenimente, tatăl la trompetă, iar mama cu vocea.

„Eu nu mă regăsesc în muzica populară, nu mă încântă ideea. Eu mă consider rocker. Metal-ul este inima și sufletul meu. Am o trupă, iar visul meu este să am succes cu ea”, menționează Cosmin.

La Vocea României, Cosmin Mariciuc a cântat piesa „Whataya Want from Me” și a reușit să întoarcă toate scaunele.

După o bătălie grea, Irina Rimes l-a convins să vină în echipa ei.

