Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, lansează cartea „Poveste pentru tata”: „Sunt convins că mulți dintre voi vă veți întreba, ce l-a apucat și pe ăsta cu scrisul de cărți?”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, va lansa o carte autobiografică intitulată „Poveste pentru tata” în care acesta relatează cele mai semnificative amintiri din cei 20 de ani petrecuți ca prefect, senator și președinte al Consiliului Județean Cluj.

Lansarea cărții lui Alin Tișe va avea loc în data de 5 septembrie la Grand Hotel Italia în Cluj-Napoca.

„Sunt convins că mulți dintre voi vă veți întreba, ce l-a apucat și pe ăsta cu scrisul de cărți?! Unii veți zâmbi, veți spune că și alții au scris cărți pentru a urca în carieră, pentru a se valida, a se justifica, sau din alte varii motive pragmatice. «Poveste pentru tata» prezintă câteva din momentele trăite în viață, realități din spatele realității, dar și prima experiență personală în a-mi prezenta memoriile și gândurile. La baza acestei cărți stau amintirile mele din perioada 2004-2024. 20 de ani de vise și decizii. Mi-am dorit să fie una ușor de citit, neavând pretenții literare, fiind mai degrabă o încercare de memorialistică administrativ-politică. Cartea în sine nu este despre persoane, oameni politici sau descrieri de evenimente și asta nu din lipsă de respect, ci pentru că mi-am dorit ca ea să fie despre acțiuni și activități care au avut un impact direct pentru multă lume”, a declarat Alin Tișe.

„Poveste pentru tata”, o călătorie în viața omului și politicianului Alin Tișe

„Am încercat prin această carte să vă povestesc călătoria vieții mele, prin rememorarea unor evenimente din viața publică și politică, dar și din plan personal. V-am relatat despre câteva experiențe unice care, fiecare în sine, mi-au marcat evoluția și dezvoltarea. Am trăit experiențe extraordinare, am cunoscut oameni fabuloși, am luat decizii esențiale și fundamentale pentru viața oamenilor. Pot spune ca a fost o etapă deosebită a vieții mele. Aveam multe capitolele ale vieții neînchise. Pe care le-am clarificat, în parte, cu acest prilej. Iar acest lucru mi-a dat putere, mi-a alinat sufletul, mintea și m-a echilibrat emoțional. Mă simt mai puternic și mai asumat. Am simțit că aveam nevoie de așa ceva, pentru a reuși să-mi conturez personalitatea. Să fiu mai înțelept și mai tolerant. Mai puțin orgolios și deschis spre dialog. Să accept cu convingere că fiecare are părerea lui și că acest fapt este ceva firesc. Să nu îmi consum energia pe războaie și lupte inutile, preferând o pace strâmbă, în locul unui război drept. Pentru că oamenii așteptă de la mine să fac bine ceea ce este bine și util pentru ei, nu să-mi consum energia în conflicte fără finalitate. Să nu încerc să fiu pe placul unora sau altora, ci mai degrabă să empatizez cu problemele tuturor Am dobândit curajul de a nu fi pe placul tuturor. De a nu renunța niciodată la dorința de a câștiga, dar să fiu capabil permanent în a recunoaște și remedia ce e greșit”, a adăugat Tișe.

