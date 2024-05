Un deceniu dedicat cărții. Aniversarea lecturii la ediția cu numărul X a Festivalului Internațional de Carte Transilvania.

Pe parcursul celor zece ani de activitate, Festivalul Internațional de Carte Transilvania a adus un million de oameni mai aproape de carte. Ediția aniversară din această toamnă vine cu cinci zile de evenimente speciale dedicate lecturii.

Festivalul Internațional de Carte Transilvania X, ediție care aniversează lectura și 1 milion de oameni mai aproape de carte/Foto: FICT

Festivalul Internațional de Carte Transilvania ajunge în acest an la cea de-a 10-a ediție, care se desfășoară în perioada 25-29 septembrie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

„Oameni care cred în magia cărții”

Anul acesta festivalul va dura 5 zile cu una în plus față de anii anteriori, iar focusul va fi pe evenimente speciale, dezbateri, întâlniri cu scriitori și conferințe, dar și pe oamenii FICT-ului.

În anul 2013 avea loc prima ediție FICT, cu doar câteva evenimente și câteva edituri, în inima orașului Cluj-Napoca. În această toamnă, pe clujeni îi așteaptă cinci zile de festival cu peste 50 de evenimente mai inedite ca oricând, de la întâlniri cu scriitori din țară și de peste hotare, la muzică, teatru și dezbateri pe teme de actualitate.

„Ediția cu numărul 10, ediție aniversară, este cu și despre oameni. Oamenii FICT-ului, fără de care aceste evenimente nu ar fi putut fi realizate în toți acești ani. Ne dorim să îi celebrăm pe cei care ne-au ajutat, din umbră, an de an. Din acest motiv, evenimentele vor fi realizate cu gândul la ei: membrii echipei, parteneri, voluntari, sponsori, editori, într-un cuvânt, Prieteni. Oameni care cred în magia cărții, în puterea lecturii și care ne-au ajutat, cu fiecare ocazie, să răspândim dragostea pentru cuvântul scris. De-a lungul celor zece ediții și prin intermediul evenimentelor de sub umbrela FICT am citit împreună, am ajutat oamenii să se împrietenească cu lectura, cu cărțile, iar numărul celor care formează această comunitate este impresionant de mare”, potrivit lui Gabriel Bota, directorul FICT.

Festivalul Internațional de Carte Transilvania ajunge în acest an la cea de-a X-a ediție/Foto: FICT

De asemenea, pe lângă evenimentele care se vor desfășura în cadrul festivalului în perioada 25-29 septembrie, organizatorii au pregătit numeroase surprize care vor avea loc pe parcursul lunilor de vară și care au scopul de a aduce oamenii împreună și, mai apoi, mai aproape de carte.

Festivalul Internațional de Carte Transilvania X, o ediție care aniversează lectura

Pe lângă cele zece ediții ale Festivalului Internațional de Carte Transilvania, sub umbrela FICT au fost organizate numeroase alte acțiuni, evenimente și întâlniri. Printre acestea, se numără: „Împânzim Clujul cu Cărți”, Marea Lectură, Marșul Lecturii, Campanii în școli și gradinițe, autobuzul FICT, balonul cu aer cald FICT, Read & Ride, „Scriu și Dăruiesc”, Premiile Camerei de Comerț, „Berbecul cu aripi”, clubul de carte Lecturile Insomniacelor, workshop-uri și întâlniri cu scriitori.

Potrivit organizatorilor, toate aceste evenimente, din 2013 până în prezent, au reușit să adune în jurul cărții aproape 1 milion de persoane.

Un deceniu dedicat cărții/Foto: FICT

FICT este un proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Mai multe informații pot fi consultate pe paginile de Facebook și Instagram ale Festivalului Internațional de Carte Transilvania.

Despre FICT

Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT) a fost conceput în anul 2013 cu scopul de a susține cultura română.

În timp, FICT a devenit mai mult decât un festival, fiind în prezent o umbrelă sub care au loc diferite evenimente care au în centru cartea și care au loc fie cu recurență fie ocazional, în funcție de diferite nevoi culturale.

Festivalul Internațional de Carte Transilvania are loc în fiecare an, în toamnă, adunând cele mai importante edituri naționale. În cadrul acestuia au loc zeci de evenimente, printre care se numără lansări de carte, întâlniri cu scriitori români și internațional, dezbateri pe teme de actualitate, concerte, spectacole de teatru, recitaluri de poezie. Festivalul reunește astfel an de an diverse laturi ale artei într-un proiect unic european, contribuind direct la stimularea interesului pentru cultură și lectură.

Echipa FICT/Sursa: FICT

Lecturile Insomniacelor este un club de carte care funcționează sub egida FICT. Întâlnirile au loc lunar, iar scopul său este de a promova și dezbate creațiile literare ale scriitoarelor contemporane.

FICT are un caracter educativ, științific, cultural și social, având scopul promovării cercetării științifice, a culturii române, a spiritului civic, susținerii publicațiilor științifice de specialitate, a materialelor de popularizare, organizării de manifestări științifice și expoziționale, cointeresări.

