Târgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca: O celebrare a culturii și lecturii

Piața Unirii din Cluj-Napoca a fost martorul unei întâlniri magice între pasionații de literatură și cărți, odată cu deschiderea celei de-a 23-a ediții a Târgului de Carte Gaudeamus.

Târgul de Carte Gaudeamus se desfășoară în perioada 24-28 aprilie/ Foto: organizatori

În Piața Unirii din Cluj Napoca, a avut loc miercuri, 24 aprilie, deschiderea celei de-a 23-a ediții a Târgului de Carte Gaudeamus.

Atmosfera a fost una încărcată de emoție și semnificație, inaugurată de un eveniment special dedicat memoriei lui Cornel Udrea, fost coleg și personalitate marcantă a Radio Cluj, autorul unei cărți monumentale ce documentează 70 de ani de istorie radiofonică.

Daria Ghiu de la Radio România Cultural a discutat cu jurnalista de la Radio Cluj Doina Borgovan despre surprizele care îi așteaptă pe toți vizitatorii până în data de 28 aprilie care este ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus.

Daria Ghiu: Bun găsit, Doina! Uite, îți mărturisesc că nici nu știu când a trecut un an. Îmi amintesc dialogul nostru de acum un an despre târgul de carte Radio România când ne descriai tu atât de frumos nu doar atmosfera din târg dar relația ta de-a lungul timpului cu acest târg pentru că, uite, ne aflăm la ediția cu numărul 23. Așadar întrebarea mea: Cum a fost ieri atmosfera la deschidere? Întrebarea clasică dar tu mereu aduci atât de multe elemente în joc încât e minunat să te ascult, Doina.

Doina Borgovan: Mulțumesc foarte mult, Daria. Da, a fost cu foarte multă emoție ieri pentru că primul eveniment care a deschis Târgul Gaudeamus a fost unul care are legătură cu Radio Cluj și cu memoria noastră și cu istoria noastră de 70 de ani. Din păcate evenimentul s-a numit In memoriam Cornel Udrea, fostul nostru coleg, umoristul, scriitorul, dramaturgul Cornel Udrea care a murit la începutul lunii aprilie însă nu înainte de a lansa această carte monumentală pe care a intitulat-o Naraton care documentează, practic, 70 de ani de Radio Cluj cu povești ale tuturor celor care au lucrat, care au amintiri afective legate de postul nostru de radio. Așa s-a decshis târgul de carte Guadeamus, cu zâmbet dar și cu lacrimi și cu tristețe pentru noi. A fost acolo și poetul Horia Bădescu, și el este legat de Radio Cluj pentru că a fost directorul postului de radio vreme de foarte mulți ani și a lansat și el un volum de eseuri. Atmosfera este frumoasă la Târgul Gaudeamus, ca de fiecare dată. Erau foarte mulți tineri cu care am povestit și care spuneau că și-au făcut un obicei din a veni la Târgul de Carte Gaudeamus. Aveau, mulți dintre ei, liste de cumpărături și, ce mi-a plăcut foarte mult a fost că președintele de onoare al târgului din acest an este doamna profesoară Ioana Both pe care, noi, cei care am absolvit Facultatea de Litere din Cluj o iubim și o apreciem foarte tare, care a venit la deschiderea târgului ca să vorbească în calitate de cititor iar asta mi s-a părut un lucru extraordinar pentru că, da, Târgul de Carte Gaudeamus celebrează scriitori, traducători, critici literari, eseiști însă mai celebrează un lucru, celebrează lectura și celebrează cititorii fără de care târgul nu ar avea niciun rost.

Daria Ghiu: Printre evenimentele lansate la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România am remarcat un evenimentele Editurii Eikon de astăzi (joi, 25 aprilie-n.red.) aceste cărți semnate de Sandu Frunză și lansarea de carte Iubirea ca un vis infinit dăruit unei clipe, Căutarea autenticității în era digitală, Eseuri despre poezie, filosofie și spiritualitate.

Doina Borgovan: Sandu Frunză este o personalitate a vieții culturale clujene, foarte iubit, foarte apreciat, prezent de fiecare dată la Târgul de Carte Gaudeamus și mă gândeam și eu că acest volum - Căutarea autenticității în era digitală – va fi cu siguranță de foarte mare interes pentru că, pe noi toți, ne interesează, ne modifică, până la urmă, viața pe care trăim mai mult online decât offline.

Daria Ghiu: Mă gândeam acum că spuneai de online și de offline și de toată viața noastră digitală care se construiește mult și, exact relația aceasta cu autenticitatea, redefinește conceptul de autenticitate de fapt, viața noastră virtuală și reală. Mă uitam în prezentarea ediției din acest an a târgului că au loc multe prezentări de carte care vor fi transmise și în direct pe site-ul www.gaudeamus.ro și pe facebook-ul Gaudeamus Radio România. E un târg local și e foarte important pentru comunitatea locală dar devine un târg care trece granițele orașului Cluj Napoca.

Doina Borgovan: Da, trece granițele și ce este cel mai important este că toate aceste evenimente care sunt filmate și sunt transmise live vor rămâne pentru vizionare ulterioară pe www.gaudeamus.ro - deci putem să ne întoarcem la ele dacă vrem să mai „rumegăm” ideile pe care le-am ascultat acolo. Mie mi se pare foarte importantă această arhivă online care ne ajută și să ne construim mai bine autenticitatea.

Daria Ghiu: Ultima mea întrebare este despre cum vor arăta zilele viitoare ale târgului și din pespectiva copiilo, pentru că fiecare ediție de târg aduce la un loc multă ofertă editorială pentru copii și copiii sunt un public cheie al târgurilor de carte, întotdeauna. Este un fel de întâlnire foarte concentrată cu cartea. Familiile merg la târguri împreună mai ales la sfârșit de săptămână.

Doina Borgovan: Da. Sâmbătă dimineață va fi o lansare de carte pentru copii. Editura Arco Iris din Brașov aduce o serie de cărți - Alfabetul vesel ediția a lV-a, Vulpea furăcioasă ediția a ll-a și Pățaniile motanului Musli, ediția a ll-a. Sună foarte interesant titlurile și oferta și, de regulă, târgul se animă foarte tare sâmbăta și duminică. Foarte mulți copii, într-adevăr, părinți. Este în Piața Unirii din Cluj, este în centrul orașului, este foarte ușor de ajuns. Aceste este principalul avantaj atunci când organizăm târgul de carte în Cluj, în centru, și cred că vom avea parte și de vreme frumoasă. Pe weekend se anunță vreme bună și soare așa că avem prilej și motiv să mergem la târg.

Pentru cei care nu au avut ocazia să fie prezenți, înregistrările evenimentelor sunt disponibile pentru vizionare ulterioară pe site-ul Târgului de Carte Gaudeamus, oferindu-le acestora posibilitatea de a se bucura și de a se inspira din bogăția ofertei culturale a târgului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: