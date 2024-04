6 clujeni, în echipa care a intrat în Cartea Recordurilor Guiness cu cea mai mare dioramă din piese LEGO® din lume

Membrii grupului RoLUG (Grupul utilizatorilor LEGO® din România) au reușit să înscrie România în Cartea Recordurilor Guinness la East European Comic Con, ediția 2024 cu cea mai mare dioramă din lume. Din grup au făcut parte și 6 clujeni.

Membrii grupului RoLUG au reușit să înscrie România în Cartea Recordurilor Guinness cu cea mai mare dioramă Star Wars din lume/ Foto: Mihai Dreve

26 de superfani LEGO de la Comic Con din Europa de Est au doborât recordul mondial Guinness pentru cea mai mare dioramă din piese LEGO din lume. Tematica dioramei a fost Universul Star Wars.

Din membrii grupului au făcut parte și 6 clujeni, Adrian Jiman, Eric Jiman, Alexandru Ilea, Mihai Dreve, Ștefan Bugeac și Marius Bugeac.

Prezentând Lothal în detalii incredibile, această construcție constă din peste un milion de piese individuale și acoperă peste 45 de metri pătrați.

Cea mai mare dioramă Star Wars din lume/ Foto: Mihai Dreve, membru RoLUG

Diorama aduce un omagiu universului „Star Wars” şi integrează cele mai importante scene din seria de animaţie „Star Wars Rebels”, precum şi elemente şi personaje din trilogia originală.

Fiecare detaliu din dioramă este bine pus la punct/ Foto: Mihai Dreve, membru RoLUG

Dezvoltată cu atenţie la detalii atât pe verticală, cât şi pe orizontală, macheta recreează toate formele de relief de pe planeta Lothal, existente în universul „Star Wars”, cu nave de luptă şi peste 1.500 de minifigurine plasate în scene dinamice.

Suprafața ei totală, de 45,746 metri pătrați, acoperită exclusiv din piese LEGO fără nicio altă structură de susținere, a condus la omologarea proiectului de către Cartea Recordurilor.

Munca grupului a fost răsplătită/ Foto: Mihai Dreve, membru RoLUG

3 ani s-a lucrat la realizarea dioramei Star Wars

Nu mai puțin de 3 ani a durat realizarea dioramei de 45,746 metri pătrați.

„Diorama a fost începută acuma 3 ani și pe parcurs, fiecare și-a adus contribuția. Eu personal am început cu Lothal Imperial Airfield, care e practic un aeroport pentru navele imperiale, pe care, an de an, l-am îmbunătățit și i-am mărit suprafața, ca apoi să preiau alte părți din proiect. Estimativ așa, cred că au fost între 25-30 de ore de lucru, per total. Ultimul proiect au fost două clădiri imperiale de formă octogonală, pe care am suspendat un crucișător imperial. Pentru acela am lucrat în jur de 10-15 ore, efectiv. Diorama în sine e facută să respecte cât se poate de mult universul Star Wars. Deci da, detaliile contează, asta dă veridicitatea dioramei”, a declarat pentru monitorulcj.ro Mihai Dreve, membru RoLUG.

Întrebat despre momentul în care au aflat că au intrat în Cartea Recordurilor, Mihai a declarat că emoțiile au fost ridicate.

„Procesul de omologare a fost unul plin de emoții. Reprezentatul Guinness World Records a prezentat inițial ce urmează să se întâmple, și ce așteaptă de la noi. Prima fază a fost măsurarea dioramei, făcută într-un mod cât se poate de profesionist, de un topograf experimentat.

A doua fază a fost examinarea dioramei, împreună cu un martor, practic un expert Lego, și s-a verificat ca fiecare dintre regulile impuse de GWR să fie respectate.

La final, ne-am adunat la standul LEGO România, unde reprezentatul GWR a făcut anunțul oficial și ne-a înmânat diploma”, a adăugat Mihai Dreve.

Cine sunt toți membrii echipei?

Coordonator creație: Bence Czilli Coordonator proiect: Botond Czilli Ambasador RoLUG: Mirona Constantin

Membrii echipei: Adrian Jiman, Alex Tass, Alexandru Ilea, Armin Naghi, Catalin Bordea, Catalin Corpade, Cristian Frunza, Dragos Ivan, Edina Dorotea Babtan, Eduard Stanescu, Eric Jiman, Erik Davidsson, Horatiu Coifan, Marius Bugeac, Mihai Dreve, Nicolae Sohaci, Rares Teodorof, Sorin Ilie, Sorin Olaru, Stefan Bugeac, Tamas Lapsanszki, Tiberiu Popescu, Negreanu, Vlad Carbuneanu.

Echipa LEGO® Group care a contribuit la finalizarea dioramei:

Valery Kasimov, Country Manager

Anna Tuyaerts, Brand Marketing Manager

Bence Gallai, Associate Brand Marketing Manager

Anca Lungu, Masterbrand Marketing & PR Manager

Ana-Maria-Elena Dumitrescu, Marketing Assistant

Lansat în 2007 ca grup de discuții, RoLUG sa dezvoltat rapid într-o comunitate de pasionați cu misiunea de a construi modele noi, unice, din piese LEGO. De atunci, grupul a organizat și susținut multiple expoziții și competiții offline și online și a participat la numeroase evenimente locale și internaționale.

Recordul anterior fusese stabilit în Franţa, în 2021, pentru o dioramă cu suprafaţa de 30,66 metri pătraţi.

