Ioan Ovidiu Sabău, pus la zid: „E orice, dar nu antrenor de fotbal!”

Universitatea Cluj are un start modest de sezon, cu numai o victorie în primele 6 meciuri.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca clujenilor în urmă cu doi ani | Foto: FC Universitatea Cluj

Mai mult, clujenii au fost și eliminați din cupele europene încă din primul tur după ce au fost învinși cu 1-2 la general de Ararat-Armenia.

Jocul modest al clujenilor l-a făcut pe jurnalistul Radu Banciu să-l acuze pe tehnicianul ardelenilor, Ioan Ovidiu Sabău, după evoluția echipei sale în „dubla” cu armenii.

„Neluțu Sabău nu este antrenor. Este orice altceva, dar nu antrenor de fotbal. Demonstrația pe care ne-a făcut-o cu Ararat-Armenia îl descalifică pentru totdeauna din această meserie.

Au fost două meciuri ordinare ale Universității Cluj cu a doua echipă din Armenia”, a declarat jurnalistul în cadrul emisiunii pe care o moderează la iAM Sport.

Altă deplasare pentru „U” Cluj

Pentru „U” Cluj urmează duelul din campionat contra Petrolului Ploiești, programat sâmbătă, de la ora 21:30. Cluj Arena este ocupată de festivalul Untold, organizat între 7-10 august la Cluj, astfel că elevii lui Ioan Ovidiu Sabău se văd nevoiți să meargă la Sibiu pentru duelul cu „lupii galbeni”.

Revenirea pe Cluj Arena are șanse să se producă la meciul cu Dinamo, programat pe 23 august. Ce e aproape sigur e că meciul cu Rapid, de pe 13 septembrie, se va juca la Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: