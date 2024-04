Cățel norocos. A călătorit 100 de km spre Cluj, ascuns sub capota unei mașini și a scăpat teafăr.

Un bărbat care a venit din Timișoara în Cluj a avut un șoc când a găsit sub capota mașinii un pui de câine. Patrupedul a scăpat fără nicio zgârietură.

Într-o întâmplare care aduce un zâmbet și o dorință de a face bine, un cățel mic și curajos a reușit să supraviețuiască unei călătorii de peste 100 de kilometri ascuns sub capota unei mașini.

Evenimentul neobișnuit a avut loc pe drumul dintre Timișoara și Cluj, când șoferul a descoperit că mașina sa se comportă ciudat și a fost nevoit să oprească pentru a investiga.

Cu o doză de surpriză și îngrijorare, proprietarul mașinii a deschis capota pentru a găsi sursa problemei, doar pentru a descoperi un mic cățel, care părea să se fi adăpostit acolo la căldura motorului. Cu toate că călătoria i-a fost, fără îndoială, un stres imens, norocul a fost de partea micuțului patruped, care a ieșit din această aventură neașteptată fără nicio zgârietură.

Câinele a scăpat fără nicio zgârietură/Foto: Adoptii Caini si Pisici - Judetul Cluj - Facebook

„Eu locuiesc în Timișoara și am venit în vizită la sora mea în Cluj. Pe drum am constatat un comportament ciudat al mașinii mele și am fost nevoit să opresc să văd care este problema. Când am deschis capota am găsit acest pui de câine, ascuns la motor. Norocul lui că a scăpat fără nicio zgârietură după mai bine de 100km parcurși cu el sub capota, și după jumatate de oră de chin pentru a-l scoate.

Problema este că nu îl pot păstra din mai multe motive, oricât de mult aș vrea asta. În momentul acesta cățelul a ajuns cu mine la Cluj, și as dori să îmi incerc norocul pe acest grup. Dacă există vreun doritor care ar vrea să adopte acest cățel vă rog să îmi lase mesaj în privat. În caz contrar mâine voi fi nevoit să il duc la un adăpost sau să îi caut cumva un stăpân”, a scris bărbatul pe un grup de Facebook.

