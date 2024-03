Grupul statuar „Școala Ardeleană” a fost repus pe soclu. Emil Boc: „Merită să arătăm că spiritul transilvănean nu a fost învins niciodată”

Grupul statuar „Școala Ardeleană” de pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Cluj-Napoca a fost reamplasat pe soclu. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc.

Lucrările pentru punerea pe soclu a grupului statuar „Școala Ardeleană” se apropie de final/ Foto: Emil Boc - Facebook

La două săptămâni de la începerea lucrărilor pentru punerea pe soclu a grupului statuar „Școala Ardeleană” statuia a fost reamplasată pe soclu.

Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc.

„Până la urmă rațiunea a învins și în final grupul statuar «Școala Ardeleană» își regăsește binemeritatul loc în cetate, în inima Clujului, pe soclu așa cum trebuia să fie, decizia inițială a proiectului fiind aceea de amplasare la sol.

După ce am obținut toate aprobările necesare și după decizia administrativă pe care am luat-o, grupul statuar «Școala Ardeleană» este reamplasat pe soclu (…) Astăzi este prima zi în care grupul statuar este reamplasat pe soclu. Nu este finalizată toată lucrarea, dar acum putem să vedem cum va arăta într-un final. (…) Orașul arată respectul cuvenit față de istorie, față de spiritul transilvănean, față de spiritul românesc. Până la urmă, mesajul din spatele acestui demers a fost de a arăta că ne prețuim înaintașii, că, noi, în Transilvania, nu am fi fost ce suntem astăzi dacă nu am fi avut înaintași precum Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuil Micu, Simion Bărnuțiu care au luptat pentru identitate națională, egalitatea în drepturi a populației din Transilvania, poporul român de aici, cu celelalte naționalități care trăiesc în Transilvania.

Merită să arătăm că spiritul transilvănean nu a fost învins niciodată”, a transmis edilul.

Viceprimarul Dan Tarcea a declarat în urmă cu câteva zile pentru monitorulcj.ro că lucrările vor fi finalizate în 30 martie.

„Așa cum am anunțat, lucrările la soclul grupului statuar „Școala Ardeleană vor fi gata până la finalul lunii martie. Lucrările sunt în graficul asumat de către constructor. Deja primele două trepte de la soclu sunt realizate, împreună cu spațiul verde și cu arborii care trebuiau să fie plantați. Deja lucrările sunt vizibile și așa cum am menționat anterior, până în 30 martie, lucrările for fi finalizate la partea de soclu”, a declarat viceprimarul Clujului.

Un proiect de modernizare cu probleme

Problemele în teren au început să apară în primăvara lui 2023 când, în cadrul lucrărilor de modernizare a străzii Mihail Kogălniceanu, grupul statuar „Școala Ardeleană”, lucrare a sculptorului Romulus Ladea, a rămas fără soclu. Cazul a provocat ample dezbateri în spațiul public, iar administrația locală a anunțat revenirea la forma inițială.

În iulie 2023, problema relocării arborilor de pe strada Mihail Kogălniceanu și strada Universității a reprezentat un alt moment dificil, iar lucrările în teren au fost blocate temporar pentru identificarea unor soluții.

În toamna anului trecut, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj, subordonată Ministerului Culturii, a emis un aviz favorabil pentru reamplasarea pe soclu a statuii lui Emil Racoviță și a grupului statuar „Școala Ardeleană”.

