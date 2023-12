Primarul comunei Florești, mesaj de Sărbători: „Urmează un an și mai plin, cu multe planuri, inițiative și proiecte de implementat”

Primarul Bogdan Pivariu le-a transmis floreștenilor urări de Crăciun, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare

Primarul comunei Florești, mesaj de Sărbători. FOTO: Captură ecran

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, le-a transmis concetățenilor sărbători fericite, arătând totodată că anul 2023 a adus progrese în comună. iar anul 2024 este la fel de încărcat de planuri, inițiative și proiecte de implementat.

„Bună ziua lui Crăciun! Crăciunul este cea mai mare sărbătoare a creștinătății, o sărbătoare care face și trecerea spre noul an, spre noi începuturi. Am avut și anul acesta, din punct de vedere administrativ, un an plin de proiecte, a fost un an în care, alături de întreg personalul din Primărie, alături de Consiliul Local și de colaboratorii noștri, am consolidat noua direcție a comunei Florești. Le mulțumesc și pe această cale tuturor și îi sfătuiesc să se încarce de energie în această vacanță. Urmează un an și mai plin, cu multe planuri, inițiative și proiecte de implementat.

Întreg Floreștiul este îmbrăcat în straie de sărbătoare, iar Bucuria Crăciunului este în interiorul nostru, în fiecare dintre noi. Sărbătorile fericite sunt cele petrecute alături de cei pe care îi iubim și alături de care îmbrățișăm spiritul dăruirii. Bucuria ne este întregită de bucate alese și de bradul minunat, împodobit cu luminițe strălucitoare, simboluri ale speranței și ale solidarității comunității noastre. Sărbători fericite și liniștite vă urez tuturor, în numele comunității din Florești. Crăciun Fericit!”, a transmis primarul Bogdan Pivariu.

