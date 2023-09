Concert de muzică clasică, la Aeroportul Internațional Cluj. „Seară grecească”, cu artiști din Atena, pentru clujeni

Muzica clasică, în interpretarea artiștilor eleni, a încântat publicul din Cluj, în cadrul unui concert cu tematica „Seară grecească”, desfășurat în cadrul Aeroportului Internațional Cluj.

Concert de muzică clasică, în incinta Aeroportului Internațional Cluj/Foto: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj a găzduit, duminică, un concert de muzică clasică susținut de două artiste elene, sosite din Atena special pentru clujeni.

Recitalul de pian şi vioară a fost susținut de artistele elene Evghenia Votanopoulou (pian) şi Nina Patrikidou (vioară), sosite din Atena, special pentru acest eveniment.

Publicul a fost încântat de interpretarea celor două artiste, iar muzica grecească a unor compozitori precum Marios Varvoglis (Aubade Serenade for violin and piano), Nikos Skalkottas (Kritikos) sau Jani Papadimitri (Adolescence for violin and piano on themes of Epirus) a răsunat în cadrul terminalului de sosiri a Aeroportului din Cluj.

Concert de muzică clasică, în incinta Aeroportului Internațional Cluj/Foto: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Concertul, desfășurat sub tematica de „Seară Grecească”, a marcat deschiderea conferinței regionale de aviație, organizate luni în incinta aerogării clujene.

Concert de muzică clasică, în incinta Aeroportului Internațional Cluj/Foto: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

În cadrul conferinței - 2023 Regional Air Transport Conference - Boosting regional economy through sustainable development - organizate luni de Aeroportul Internațional Cluj, a fost analizată relația simbiotică dintre extinderea călătoriilor aeriene și dezvoltarea durabilă, în condițiile în care transportul aerian reprezintă un catalizator pentru economia locală, dar mai ales la nivel regional.

În octombrie 2021, Aeroportul Internațional Cluj a obținut premiul pentru cel mai bun aeroport din Europa, la categoria sub 5 milioane de pasageri.

