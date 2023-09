Șoferi DROGAȚI, BEȚI sau FĂRĂ PERMIS, prinși pe stăzile Clujului, în weekend

Polițiștii clujeni au identificat, în weekend, mai mulți șoferi băuți, drogați sau care nu dețineau permis de conducere, pe drumurile din județul Cluj.

Polițiștii clujeni au depistat mai mulți șoferi beți sau drogați la volan, în timpul weekend-ului.

La data de 1 septembrie, în jurul orei 21.05, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Dej au depistat un bărbat de 80 de ani, din municipiul Dej, în timp ce circula cu autoturismul pe strada Minerilor, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

De asemenea, în data de 2 septembrie, în jurul orei 19.00, polițiștii Compartimentului Rutier Huedin au depistat în localitatea Poieni, pe DJ 746B, un bărbat de 43 de ani, din județul Bihor, în timp ce conducea autoturismul aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Ulterior, în data de 3 septembrie, în jurul orei 01.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Apahida, au interceptat pe DN1C, la intersecție cu strada Libertății, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta are dreptul de a conduce vehicule suspendat. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Tot la data de 3 septembrie, în jurul orei 23.40, polițiștii Secţiei 9 Poliţie Rurală Turda au oprit pe raza localității Băișoara, la intersecția DJ 107 R și DJ 107 N, un bărbat de 49 de ani din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa cu un autoturism, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Testat cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat concentrația de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în baza celor constatate, bărbatului i-au fost recoltate probe biologice la o unitate medicală în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Acțiune în trafic, în Turda

De asemenea, polițiștii din Turda au depistat zeci de de șoferi cu nereguli, aplicând amenzi în valoare de 23.000 de lei.

„În data de 2 septembrie, în intervalul orar 21.00-00.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Turda, cu sprijinul polițiștilor rutieri din cadrul Polițiilor municipale Turda și Câmpia Turzii, dar și jandarmilor Detașamentului 4 Jandarmi Turda, au pus în aplicare un plan de acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație, depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a altor susbstațe, precum și pentru combaterea faptelor antisociale.

În acest context, s-a acționat cu precădere în zonele aglomerate și cele de interes operativ.

În urma verificărilor, polițiștii au legitimat aproximativ 120 de persoane și au constatat și aplicat 54 de sancțiuni contrvenționale la regimul rutier, în valoare de peste 23.000 de lei.

În cazul a 4 conducători auto, pe lângă sancțiunea contravențională principală, polițiștii au aplicat, comform legii și măsura complementară, respectiv reținerea permisului de conducere. Pentru alte nereguli constatate au reținut 4 certificate de înmatriculare.

Totodată, în cadrul acestor activități au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier.

Șoferi beți și drogați, prinși în cadrul acțiunii

De exemplu, În data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Turda au depistat un bărbat de 65 de ani, din comuna Mihai Viteazu, în timp ce conducea autoturismul prin localitatea menționată, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În jurul orei 23.00, polițiștii au interceptat pe DJ103G, în localitatea Cheia, un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani, din municipiul Turda. Bărbatul a fost testat cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, rezultatul fiind pozitiv.

În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale ce vizează infracțiunea de conducerea unu vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

