Discriminare la Untold? Turist britanic: „Clujul nu e un oraș prietenos cu oamenii de culoare”. VIDEO

Un turist britanic acuză forțele de ordine de la Untold de discriminare. A sesizat Ambasada Marii Britanii și recomandă turiștilor britanici să ocolească Clujul. Cum și-au arătat „mușchii” polițiștii și jandarmii la Untold?

Alvin Sovereign, un turist britanic, acuză forțele de ordine din Cluj de brutalitate și rasism

Abuz și discriminare la Untold? Un turist britanic acuză polițiștii și jandarmii de agresivitate și discriminare. „M-au atins și încolțit crezând că am droguri. Clujul nu e un oraș prietenos cu oamenii de culoare”, spune Alvin, un tânăr din Marea Britanie, care a fost pe punctul de a lua primul avion înapoi în Anglia după experiența dezamăgitoare de la Untold.

„Credem că ai putea avea droguri asupra ta”

Alvin Sovereign, un tânăr din Anglia, susține că sâmbătă, 5 august, în cea de-a treia zi a festivalului Untold, a fost ridicat din mulțime și percheziționat de droguri.

„La Untold am experimentat discriminarea pe criterii de rasă și agresiunea din partea forțelor de ordine. Aceste persoane s-au apropiat de mine în timp ce așteptam la coadă la toaletă și mi s-au adresat cu ceva de genul «Trebuie să te controlez pentru că credem că ai putea avea droguri asupra ta». Nu s-au identificat în primă instanță, m-au abordat agresiv, m-au atins de mai multe ori și m-au încolțit, împingându-mă la câțiva metri înapoi de locația în care așteptam. Nu am înțeles ce au vrut de fapt și am sunat un prieten să mă ajute cu traducerea”, povestește tânărul.

El susține că a fost selectat pentru percheziții din cauza faptului că e de culoare.

„Era clar că motivul pentru care am fost selectat dintre cei prezenți a fost culoarea pielii mele și aspectul unui cetățean străin, diferit de toți ceilalți. Între timp, au intervenit mai mulți jandarmi, iar cei care m-au percheziționat au dispărut. Am început să înțeleg despre ce este vorba și le-am cerut să mă caute repetând de mai multe ori că nu am nimic de ascuns, nu sunt o persoană care să fi consumat sau atins vreodată vreo substanță ilegală sau să accepte prezența, consumul sau alte utilizări a acestor substante. Un polițist a intervenit spunând că totul pare în regulă și că orice percheziție ar trebui efectuată într-un cort din apropiere, din cauza posibilei prezențe a copiilor. M-au pus să scot tot ce aveam în buzunar, m-au percheziționat de sus până jos și m-au lăsat să plec”, a povestit Alvin pentru monitorulcj.ro.

„Clujul nu e un oraș sigur”

Alvin Sovereign mai spune că această experiență l-a „traumatizat”.

„Mi-a distrus complet experiența festivalului, mi-a distrus încrederea în Cluj-Napoca precum și în România. Știam că orașul are grijă de cetățenii străini într-un mod egal, nediscriminatoriu și sigur. M-am simțit extrem de jignit și nedorit în acest oraș în acele momente, fiind hotărât să iau primul zbor acasă spre Marea Britanie. Prietena mea și familia ei m-au rugat să nu reacționez și să plec din țară, ci să iau măsuri pentru a informa autoritățile competente despre aceste evenimente care m-au marcat profund. Sper să primesc o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat și să imi ofere garanții că, într-adevăr, România este o țară care poate fi vizitată în siguranță de cetățenii străini fără teama de a fi persecutați sau maltrați.

Ambasa Marii Britanii în România, sesizată

Tânărul a făcut plângeri Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) și Untold, mergând mai departe cu o notificare trimisă către Ambasada Marii Britanii în România unde a detaliat toate aspectele referitoare la discriminare.

Reprezentanții IPJ Cluj au confirmat că există o sesizare depusă încă de la începutul lunii, dar că, deocamdată, cazul nu a fost soluționat.

La festivalurile din România cei mai mulți străini sunt englezi

Recent, un studiu realizat de o bancă, arăta că pe primul loc după numărul de turiști care vin la Untold, Electric Castle sau Neversea se află cei din Marea Britanie, care au efectuat plăți către comercianții din localitățile unde s-au derulat aceste evenimente în valoare de aproape 1 milion de euro (cumulat pentru perioadele de desfășurare a festivalurilor).

Pe următoarele locuri de află turiștii din Franța (142.000 euro), Olanda (134.000 euro), Germania, Irlanda, Italia, Spania și Belgia.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: