Cum arată gazonul de pe Cluj Arena, înaintea derby-ului Clujului? Tișe: „Totul este perfect”

Universitatea Cluj și CFR Cluj se vor duela pe data de 21 august, în etapa cu numărul 6 a sezonului regulat. Meciul va avea loc pe Cluj Arena și va începe de la ora 21:30.

Gazonul de pe Cluj Arena este pregătit pentru confruntarea rivalelor din oraș. FOTO: Facebook/ Alin Tișe

Derby-ul Clujului, U Cluj - CFR Cluj, se joacă luni, de la 21:30, pe Cluj Arena. Înaintea meciului, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a publicat fotografii cu gazonul de pe Cluj Arena, unde recent a fost organizat festivalul Untold.

Starea gazonului este bună și totul este pregătit pentru meci, a anunțat Ișe: „Totul este perfect pentru derby-ul Clujului de luni seara! Cel mai bun să câștige! Haide Cluj!”.

Luni, 21 august, CFR și „U”, rivalele din oraș, se întâlnesc în etapa cu numărul 6 din SuperLigă.

„E un meci important, n-am mai jucat de ceva timp, am avut timp să ne recuperăm în ultimele două săptămâni. Am lucrat în această perioadă pentru jocul cu U Cluj. Am jucat multe derby-uri în cariera mea de fotbalist, sunt meciuri dificile. Îi respect pe cei de la U Cluj, dar vrem să câștigăm și sunt încrezător în forțele noastre”, a declarat Mandorlini, înaintea meciului.

