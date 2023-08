La volan, dar fără permis. Recidivist reținut de polițiști

Un bărbat de 41 de ani, aflat în stare de recidivă, inclusiv pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost prins la volan, dar fără permis. Clujeanul a fost reținut de oamenii legii.

Miercuri, polițiștii din Huedin au dispus reținerea, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din comuna Aghireșu, după ce l-au depistat conducând un autoturism fără a deține permis de conducere.

Anterior, bărbatul a fost oprit în trafic de polițiști la aceeași dată, în jurul orei 18.00, în localitatea Aghireșu Fabrici.

„Întrucât conducătorul a mai fost condamnat în trecut pentru alte fapte, printre care și infracțiuni la regimul rutier, aflându-se în stare de recidivă, în baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore”, informează Inspectoratul Județean de Poliție Cluj.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În contextul dat de prevederile legii „Anastasia”, polițiștii clujeni atrag atenția asupra consecințelor grave reprezentate de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, precum și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Ca urmare a intrării în vigoare a modificărilor legislative aduse Codului penal prin „legea Anastasia”, in cazul conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor interzise, ori fără permis de conducere, ca urmare a unui accident rutier din care a rezultat decesul unei persoane, instanța de judecată va aplica în mod obligatoriu pedeapsa cu închisoarea, fără posibilitatea suspendării executării acesteia sub supraveghere.

