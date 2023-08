Clujean de 22 de ani, condamnat la închisoare cu suspendare pentru infracțiuni rutiere, reținut de polițiști pentru conducere fără permis

Un tânăr aflat sub supraveghere în urma unei condamnări de peste 2 ani, pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost prins în trafic deși nu avea permis de conducere.

Bărbat încătușat/Foto pixabay.com

Miercuri, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Cluj-Napoca au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr de 22 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

„În fapt, la data de 16 august a.c., în jurul orei 23.40, un echipaj de poliție din cadrul Secției 2 Poliție Cluj-Napoca, care se afla în zona Piața 1 Mai, desfășurând activități de control trafic în baza unui plan de acțiune, l-au depistat pe tânărul de 22 de ani în timp ce conducea un autoturism, fără a deține permis de conducere”, informează, joi, IPJ Cluj.

În urma cercetărilor derulate, aomenii legii au constatat cu surprindere că tânărul șofer a fost condamnat recent la închisoare cu suspendare, aflându-se sub supraveghere, în urma unor infracțiuni la regimul rutier.

„De asemenea, ulterior, în contextul verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta a fost condamnat recent la pedeapsa de 2 ani și 8 luni de închisoare, aflându-se sub efectul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier”, arată sursa citată.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Astfel, în baza probatoriului administrat, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, pe parcursul zilei de joi, tânărul cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere a fost prezentat magistraților Judecătoriei Cluj-Napoca care au admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ca urmare a intrării în vigoare a modificărilor legislative aduse Codului penal prin „legea Anastasia”, in cazul conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor interzise, ori fără permis de conducere, ca urmare a unui accident rutier din care a rezultat decesul unei persoane, instanța de judecată va aplica în mod obligatoriu pedeapsa cu închisoarea, fără posibilitatea suspendării executării acesteia sub supraveghere.

