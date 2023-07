220 de „urși problemă” vor fi împușcați, nu 500. Ministrul Mediului, la Cluj: „Ne gândim și la oameni, dar să nu o transformăm într-o vânătoare de trofeu”

Din cei peste 500 de urși despre care se spunea că vor fi împușcați au mai rămas doar 220. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, spune că ordinul de vânare a acestor urși va fi emis cât de curând, poate chiar săptămâna viitoare.

Urs, văzut pe marginea drumului / Foto: monitorulcj.ro

Într-o conferință de presă organizată la Primăria Cluj-Napoca, ministrul Mediului Mircea Fechet a discutat despre situația „urșilor problemă” din România, care au atacat oameni sau au creat pagube în gospodării.

Astfel de situații au loc în ultima vreme tot mai des, chiar și la Cluj, unde prezența ursului nu era atât de comună în alți ani.

Deși fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, a decis în ultima sa zi în funcție uciderea a peste 500 de urși, ministrul actual, Mircea Fechet, oprește acest lucru și spune că va asculta de observațiile făcute de Academia Română.

Specialiștii Academiei Române nu au justificat împușcarea a peste 500 de urși și au spus că maxim 220 de exemplare ar putea fi vânate:

„În ultima zi a mandatului fostului ministru a fost trimis către Academia Română și pus în consultare publică un proiect de ordin de ministru pentru acele cote de prevenție și de intervenție. Însumate, cele două depășeau 500 de exemplare. Acel ordin a făcut obiectul unei corespondențe cu Academia Română.

De foarte puțin timp, Academia Română ne-a comunicat punctul lor de vedere. Cred că cea mai importantă chestiune se referă la cota în sine. Cu alte cuvinte, Academia Română consideră că un număr de 140 de exemplare pentru cota de prevenție și 80 de exemplare pentru cota de intervenție ar trebui să fie suficiente. Din acest motiv, eu nu-mi propun să intru într-o negociere sau într-o dezbatere cu specialiștii Academiei Române. Voi lua de bună această cifră și am solicitat angajaților Ministeurlui Mediului, având în vedere că există conflicte aproape zilnice între urs și om, având în vedere că sunt județe extrem de afectate de aceste conflicte, fie că discutăm despre pagube însemnate în gospodăriile oamenilor, fie că vorbim despre pierderea de vieți omenești. Eu cred că dincolo de conservarea speciei de urs brun, dincolo de protejarea biodiversității, cred că trebuie să ne gândim și la oameni. Am solicitat colegilor să pregătească rapid proiectul de ordin care să respecte exigențele Academiei Române. O singură pretenție, în schimb, am avut și anume: să începem cu acei urși problemă care ajung în intravilan, să nu cumva să începem cu urșii din vârful muntelui care poate n-au interacționat niciodată cu omul și să nu cumva să transformăm acel ordin într-o vânătoare de trofeu”, a explicat ministrul Mircea Fechet.

Emil Boc a intervenit și a spus că în urmă cu câteva zile a fost o alertă de urs, care s-a dovedit a fi falsă, chiar la limitele orașului Cluj-Napoca. Alerta putea să fie, însă, cât se poate de reală, având în vedere că în urmă cu un an un urs a apărut în Baciu și în ultimele luni au fost văzute foarte multe exemplare în localități din județ.

Ordinul de eliminare a acestor urși care creează probleme ar putea să intre în vigoare chiar de săptămâna viitoare:

„Pentru că discutăm despre un nou ordin, eu sper ca astăzi, dar dacă nu, luni dimineață să încep procedura legală referitoare la ordinul despre care discutăm. De-ndată ce consultarea publică se va termina, de îndată ce vom primi observații de la toate entitățile impactate de acest ordin și Academia Română, care a văzut că am preluat observațiile lor, îl va aviza, îl putem trimite la Monitorul Oficial. Cred că într-o săptămână am putea să-l avem în Monitor ca să ne putem face treaba, pentru că, repet, pe acest subiect fiecare zi e importantă. Frica mea este să nu avem o tragedie”, a mai spus ministrul în cadrul conferinței.

