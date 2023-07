Puști de 10 ani, jefuit în centrul Clujului! Hoțul i-a furat banii din borsetă și a fugit. Bob Rădulescu: „Aveți grijă de copiii voștri, măcar informându-i!”

Un copil de 10 ani a rămas fără banii de ziua lui după ce un alt copil i-a luat din borsetă și s-a făcut nevăzut. Actorul Bob Rădulescu a fost martor la incident.

Caz strigător la cer în centrul Clujului. Actorul Bob Rădulescu a fost martorul unui jaf în centrul Clujului, unde un băiat de vreo 9-10 ani a rămas fără banii primiți la ziua lui după ce un adolescent i-a furat din borsetă 100 de lei.

Actorul a încercat să-l ajute pe copil, însă nu a reușit.

Minorul a fost jefuit în zona parcului de peste drum de Prefectura Cluj.

„Dragi părinți, aveți grijă de copiii voștri, măcar informându-i! Tocmai am asistat la un jaf în plină stradă în centrul Clujului și deși am acționat imediat, nu am putut face mai nimic. Eram la volan, pe strada Cuza Vodă, oprit la semaforul de lângă sediul CEC, față în față cu Prefectura, unde e parcul mic cu statuia lui Cuza. Detaliu pentru clujeni.

Îmi atrage atenția un puști de vreo 11-12 ani care țâșnește din loc și o ia la fugă prin parc, pe lângă sediul CEC, pe Bulevardul 21 Decembrie către centru.

Pe trotuarul de unde a plecat văd un băiat de vreo 9-10 ani care mergea cumva tulburat înspre aceeași direcție cu cel care fugise. Se face verde la semafor, pornesc înainte către Catedrala Ortodoxă, dar simt că ceva nu e ok și deși încurc circulația, pun pe avarii și opresc lângă Prefectură, mă dau jos și mă-ntorc către băiatul rămas în urmă. Traversase și el între timp și venea pe lângă Prefectură înspre Eroilor”, a declarat Bob Rădulescu.

Copilul a rămas fără banii primiți de ziua lui

Actorul s-a apropiat de copil care a izbucnit în plâns i-a spus că banii furați erau primiți de ziua lui.

„Mă apropiu de el și îl întreb dacă băiatul care a fugit i-a făcut ceva sau i-a luat ceva. Izbucnește în plâns și-mi spune:

-Da, mi-a luat 100 de lei, când am scos telefonul să răspund că-mi sunase, mi-a băgat mâna în borsetă și mi-a luat 100 de lei. Aveam 200 lei, erau banii de ziua mea! Și continuă să plângă în hohote.

Parchez mașina pe avarii, pe contrasens pe străduța Iuliu Maniu și o iau la fugă pe Bulevardul 21 Decembrie înspre centru. Mă uit după adolescentul brunet, bine bronzat, în pantaloni scurți și tricou galben deschis, fără mâneci, gen maiou și fac traseul pana la magazinul Sora, mă învârt în zonă uitandu-mă atent după el în toate părțile, degeaba.

Mă întorc pe alte străduțe către sediul CEC și parcul mic cu statuia lui Cuza în speranța că-l văd pe ceva străduțe, din nou, degeaba. Mă reîntorc la mașină după 10 minute dezamăgit, nervos, turbat, scârbit de toată situația, de faptul că de la volan n-am putut face mare lucru, că nu puteam sa virez după hoț și să-l urmaresc cu mașina neștiind sigur ce se întâmplase, că nici un trecător nu a văzut nimic sau că...naiba mai știe.

Băiatul păgubit avea o borsetă pusă exact cum i-aș pune-o și eu copilului meu. Peste umăr și piept, închisă în față, cu fermoar, să nu poată nimeni să îi fure ceva din ea. Și totuși, puștiul iscusit a reușit să-l jefuiască și să scape neprins, ziua, în centrul Clujului.

Știu că se întâmplă mai rele în centrul fiecărui oraș mare din Europa și din lume, dar frustrarea mea e că am vazut ceva, am simțit ceva, am încercat ceva dar n-am reușit nimic. Și nu l-am gasit nici pe păgubit să îi mai cer detalii, deși nu știu la ce m-ar fi ajutat și îmi vine să înnebunesc când mă gândesc ce face lipsa educației și sărăcia și mediul și anturajul și neputința...”, a adăugat Bob Rădulescu.

