DEER SA Sucursala Cluj-Napoca – Anunț de mediu

DEER SA Sucursala Cluj-Napoca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrare A-24-1072-Alimentare cu energie electrică a obiectivului amplasată în localitatea Ciurila str. Principală fn.” propus a fi amplasat în Comuna Ciurila, sat Sălicea, CF nr. 61771, 57380, 61945, jud. Cluj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP Cluj, Calea Dorobanților nr. 99. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP, Calea Dorobanților nr. 99, jud. Cluj, de luni până joi între orele 09⁰⁰ - 14⁰⁰.

Întreaga documentație se va prezenta și în format electronic (CD, stik): notificare, certificat de urbanism, planșe, avize, memoriu, coordonate stereo 70.