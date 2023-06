Măsuri pentru colectarea și prelucrarea deșeurilor din Cluj. Boc: „Se poate ajunge și la scăderi de prețuri”

Modul de gestionare a deșeurilor din oraș, dar și din județul Cluj, a intrat în atenția Consiliului Local. Potrivit edilului Emil Boc, administrarea coerentă a problemelor legate de deșeuri poate favoriza reducerea prețurilor.

Tema gestionării deșeurilor, în Consiliu Local/Foto: primariaclujnapoca.ro

Consiliul Local a aprobat, luni, un prim proiect de hotărâre ce prevede încheierea unui act adițional privind modificarea prin recalculare a tarifelor pentru serviciile de colectare și transport a deșeurilor din județul Cluj (lotul 1).

„Este vorba de obligativitatea adoptării de către UAT-urile care sunt parte la ADI Eco Metropolitan Cluj a hotărârilor de Consiliu Local care să vizeze punerea în aplicare a prevederilor legale ce țin de salubritate, până la data de 28 iunie, astfel încât la adunarea generală fiecare unitate administrativ-teritorială să aibă hotărârea de Consiliu Local aprobată”, a explicat primarul Emil Boc în deschiderea ședinței extraordinare de CL.

Potrivit edilului, documentul adoptat pune în acord prevederile legale în ceea ce privește modul de gestionare a salubrității prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Eco-Metropolitan Cluj.

„Aici se poate ajunge chiar, la unele capitole, și la scăderi de prețuri, pentru că este o hotărâre care, repet, pune în acord cu prevederile naționale prevederile noastre locale”, a explicat Emil Boc.

Planul tarifar detaliat privind colectarea și transportul deșeurilor va fi aprobat însă în următoarea ședință de Consiliu Local, din iulie 2023, iar în prezent deja se lucrează la un draft al documentului.

„Va mai fi o hotărâre de Consiliu Local, în perioada 10-14 iulie, care va actualiza prețurile ținând cont de evoluția actuală, conform prevederilor legale. La această hotărâre se lucrează”, a adăugat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc.

„Realitatea din cartiere arată că suntem departe de angajamentele României privind reciclarea. Deși, recent, primăria a lansat un concurs între asociațiile de proprietari privind amenajarea spațiilor și curățenia”, a fost intervenția consilierului USR Călin Groza.

Potrivit acestuia, municipiul Cluj-Napoca a plătit penalități de peste 2 milioane de lei, în 2022, din cauza nerespectării obligațiilor pentru colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor.

Din 1 iulie 2019, deșeurile din municipiul Cluj-Napoca sunt colectate selectiv, prin intermediul platformelor și punctelor gospodărești de gunoaie. Cu toate acestea, tema colectării și prelucrării deșeurilor continuă să rămână o provocare pentru municipiu.

„Când sistemul integrat de deșeuri este funcțional, vom putea vorbi despre ținte. Am preluat în 27 aprilie CMID-ul, iar acum suntem în perioada în care facem probe tehnologice împreună cu Consiliul Județean și RADP în privința modului în care merg aceste instalații, să putem îmbunătăți lucrurile. După primele trei luni de zile, vom putea raporta datele reale din teren, dar aceasta după primul trimestru.

S-au făcut eforturi majore în ceea ce privește infrastructura, iar RADP a depus eforturi pentru a finaliza această investiție. Utilajele sunt vechi, puse pe amplasament demult, sunt probleme funcționale, reale.

Prin echipa comună, alături de Consiliul Județean și ADI Eco-Metropolitan, analizăm prin experții tehnici ce se poate face în acest sens, iar rezultatele analizei vor fi transmise cu celeritate către toate UAT-urile implicate, inclusiv Primăriei Cluj-Napoca”, au explicat reprezentanții firmei de salubritate Supercom în ședința de Consiliu Local.

Astfel, doar din stațiile de transfer și prin eforturile companiei, de pe loturile 2 și 3 (Turda, Câmpia Turzii și comunele adiacente, plus municipiul Dej și alte 18 comune) nivelul deșeurilor colectate și reciclate a atins un grad de prelucrare de 18% la nivelul anului 2022.

„Doar din faptul că am preluat din stațiile de transfer și am încercat la nivelul lotului 3 să facem empiric această selectare și să o predăm societăților care se ocupă de reciclare, iar la lotul 2 am făcut o investiție în nume propriu, fără a fi trecută în vreun caiet de sarcini, am investit într-o stație de sortare, care nu este de nivelul CMID-ului, dar am avansat cu proiectele în această zonă”, a adăugat reprezentantul Supercom.

Potrivit edilului Emil Boc, la finalul lui iulie 2023 Primăria Cluj-Napoca va dispune de un raport în privința modului de gestionare și prelucrare a deșeurilor la nivelul municipiului.

Proiect de hotărâre adoptat de Consiliul Local în ședința extraordinară de luni/Foto: primariaclujnapoca.ro

Proiectul a trecut cu 17 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 4 abțineri.

