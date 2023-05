Distracție sau inconștiență? Fetiță, filmată într-un leagăn montat pe balconul unui bloc din Florești. VIDEO

O fetiţă a fost filmată în timp ce se balansează într-un leagăn, montat pe balconul deschis al unui apartament din Florești.

După ce doi copii au fost filmați, miercuri, în timp ce se plimbau pe acoperișul unui bloc din Florești, o altă filmare prezintă o fetiță care se dă cu putere într-un leagăn amplasat pe balconul deschis al unui apartament, potrivit observatornews.ro

În filmarea postată pe TikTok se poate observa cum fetița se balansează cu putere pe leagăn.

Un pericol uriaş, care într-un moment de neatenţie s-ar putea transforma într-o tragedie.

„Ziceți voi dacă îi normal ce a făcut părintele acela? I-a făcut un leagăn la etajul 3 și fata se dă se dă și numa niște sticlă o protejează (...) Vai de capul meu...și se și împinge cu picioarele”, a transmis persoana care a încărcat filmarea pe TikTok.

Părerile au fost împărțite între internauții care au comentat filmarea, mulți spunând că acel leagăn este „safe” pentru copil deoarece leagănul are protecție în zona dintre picioare.

„Părintele este normal, leagănul are protecție între picioare, plus de asta balconul acela nu are sticlă, este plastic”, „Am văzut și la etajul 6 din păcate”, „Mai bine în casă făcea un leagăn, e în siguranță decât pe balcon”, sunt câteva dintre comentarii.

