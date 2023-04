Compania HiSky, un milion de pasageri! Norocoasa, o creatoare de modă, va călători gratis timp de un an: „Malaga va fi prima destinație” - FOTO/VIDEO

Compania aeriană HiSky și-a sărbătorit marți dimineață, la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj primul milion de pasageri transportați pe toate cursele operate, de la lansarea companiei, respectiv din 2021 până astăzi.

Compania aeriană HiSky și-a sărbătorit, la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj primul milion de pasageri transportați pe toate cursele operate. FOTO: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Compania aeriană HiSky a sărbătorit marți, 11 aprilie 2023, la aterizarea pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, împlinirea numărului de un milion de pasageri transportați. Pasagerul cu acest număr a călătorit cu HiSky pe ruta internă București – Cluj-Napoca, unde a fost întâmpinat de reprezentanții companiei și ai aeroportului. Pentru marcarea acestei realizări importante, reprezentanții HiSky au oferit și un premiu constând în zboruri gratuite timp de un an, pe toate rutele operate de companie.

HiSky atinge această treaptă la doar doi ani de la începerea oficială a operării. Cei 1 milion de pasageri au fost transportați de HiSky pe rute regulate, către cele 16 destinații domestice și internaționale pe care compania le are în portofoliu, cât și în regim charter, în parteneriat cu cele mai importante agenții de turism din România.

„HiSky este o companie românească, tânără, dar foarte activă. Mulțumim companiei că a ales să aniverseze un milion de pasageri în România, de când au început zborurile pe Aeroportul Internațional Cluj. (...) Apreciem dezvoltarea companiei Hisky și la Cluj, dar și în România. Anul trecut a avut o cotă de piață de 6%. Este o cotă importantă, având în vedere că este o companie tânără. Dorim ca HiSky să sprijine creșterea traficului aerian în țara noastră.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca. FOTO: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Consiliul Județean Cluj a investit sume importante, este proprietarul Aeroportului Cluj și pot să vă spun că anul acesta avem un sprijin deosebit pentru proiectele de dezvoltare din fonduri europene. Până în 31 decembrie, o să investim aproximativ 80 de milioane de euro”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului.

„A fost o decizie foarte bună”

Pasagerul cu numărul un milion este Carmen Pascu, o creatoare de modă care locuiește la București, fiind originară din Bistrița. Ea va putea zbura gratuit, timp de un an, pe toate rutele operate de companie.

Pasagerul cu numărul un milion va zbura gratis timp de un an. FOTO: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

„Mulțumesc HiSky, mulțumesc aeroportului pentru primire, am călătorit cu HiSky și cu siguranță o să călătoresc mult mai mult de acum înainte. A fost un zbor foarte plăcut, am câștigat acest premiu, deci mă bucură mult că am decis să îl iau, a fost o decizie bună. Vin de la București și merg acasă, la Bistrița, de Paște. Lucrez în modă și am un magazin online. Mi s-a spus că HiSky operează și zboruri spre Malaga, cu siguranță aceasta o să fie prima destinație, sau poate Cluj. Aș vrea să ajung și la Tel Aviv”, a spus Carmen Pascu.

2 milioane de pasageri HiSky până la finalul anului

Conform prognozelor de trafic și strategiei de extindere a flotei și numărului de destinații, HiSky estimează atingerea țintei de 2 milioane de pasageri transportați, până la finalul anului. Recent, compania a început operarea de zboruri cu cea de-a șasea aeronavă, model Airbus A321LR, fabricată în 2023. Aceasta este doar prima dintre cele trei aeronave noi pe care HiSky intenționează să le introducă în flotă în acest an.

„Sunt foarte bucuros că mă aflu în aceste clipe la Cluj, la acest eveniment. Au trecut doi ani de zile de când s-a lansat compania HiSky și s-a lansat exact pe acest aeroport și exact în aprilie. Nava care a lansat compania este exact aceeași, acum este pe peron. În cei doi ani, am ajuns să avem șapte nave. Mulțumim tuturor, mulțumim pentru sprijin, atât Aeroportului, cât și pasagerilor care sunt alături de noi”, a afirmat Iulian Scărpan, directorul general al companiei HiSky.

Iulian Scărpan, directorul general al companiei HiSky. FOTO: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

O nouă premieră, sărbătorită pe Aeroportul Cluj

Evenimentul prin care compania a sărbătorit depășirea pragului de 1 milion de pasageri a fost găzduit de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. La eveniment au participat atât reprezentanți ai Aeroportului Cluj, cât și reprezentanți ai Consiliului Județean Cluj.

„Este o bucurie pentru mine să reprezint Consiliul Județean la acest eveniment. În primul rând, aș vrea să-i felicit pe domnii directori ai companiei HiSky pentru activitatea pe care o desfășoară. Am beneficiat de serviciile companiei de nenumărate ori și pe ruta Cluj-București, și la Tel Aviv am zburat și pot să spun că este o companie care s-a impus pe piață prin serviciile de foarte bună calitate, un personal mereu cu zâmbetul de buze și gata să ajute. Este important un astfel de eveniment deopotrivă pentru companie, pentru că e o dovadă că se dezvoltă pe piață și, ca orice serviciu, marketing-ul este foarte important. În ceea ce privește susținerea Consiliului Județean Cluj, suntem interesați să investim în dezvoltarea acestui obiectiv foarte important nu numai pentru județul nostru, ci pentru toată regiunea. Ca principală poartă de intrare în Transilvania, dezvoltarea aeroportului aduce beneficii pentru toată economia județului și a zonei și aici, competiția este importantă”, a declarat Marinela Marc, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Cluj.

„Ne bucurăm de fiecare dată când sărbătorim ceva, când avem câte un eveniment la Aeroportul Cluj și în ultimul timp, am cam avut. Sperăm să avem tot anul evenimente fericite, evenimente notabile și programe cât mai bune. (...) Pentru noi este un fapt foarte important ca populația din Cluj, dar nu numai, să audă și să vadă ce facem, cu ce ne ocupăm și ce evenimente plăcute organizăm la Aeroportul Cluj. Felicitări, HiSky, pentru acest eveniment deosebit și pentru faptul că operează la Aeroportul Cluj, vă așteptăm de fiecare dată cu drag. Așteptăm și pasagerul cu numărul 2.000.000 cât mai repede”, a spus Viorel Federigă președintele CA al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca.

Șase aeronave în operare

În plus față de ruta București – Cluj-Napoca, operată cu o frecvență de 2 zboruri retur pe zi, 6 zile pe săptămână, compania aeriană mai operează e pe acest aeroport zboruri regulate către Tel Aviv și Dublin, precum și zboruri charter către cele mai accesate destinații de vacanță.

Compania HiSky are în operare o flotă de șase aeronave. FOTO: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

HiSky operează zboruri internaționale directe cu plecare de pe aeroporturile din București, Cluj-Napoca, Iași, Baia Mare și Chișinău, zboruri domestice pe rutele București – Cluj-Napoca și București - Timișoara, precum și în regim charter, în parteneriat cu cele mai mari agenții de turism din România. Compania are în operare o flotă de șase aeronave, din familia Airbus A320, respectiv patru aeronave A320 cu 180 de locuri, o aeronavă A319 în configurație de 144 de locuri și o aeronavă Airbus A321LR, cu 201 locuri. În luna mai, flota HiSky se va extinde la șapte aeronave, compania așteaptă în acest moment recepția celei de-a doua aeronave Airbus A321neo.

