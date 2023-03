Vasile Dîncu: România „nu va avea apărarea de care are nevoie” dacă desființează pensiile militare. Comisia Europeană condiționează banii din PNRR de reforma pensiilor speciale

Tema pensiilor militare merită analizată în mod transparent, iar societatea românească trebuie să înțeleagă „câtă securitate își dorește”, susține fostul ministru al Apărării Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu: „Pensiile militare nu sunt pensii speciale”/captură foto Vasile Dîncu Facebook.com

Pentru ca România să primească fondurile prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aceasta trebuie „să îndeplinească satisfăcător reformele referitoare la pensiile speciale” la care țara s-a angajat, avertizau recent reprezentanții Comisiei Europene. Din categoria „pensiilor speciale” nu sunt excluse pensiile militare.

„Pensiile militare nu sunt pensii speciale”

Președintele Consiliului Național al PSD Vasile Dîncu susține că tema pensiilor militare merită abordată într-un cadru amplu, împreună cu toți factorii de decizie implicați, astfel încât militarii români să beneficieze de un sistem echitabil de pensie.

Potrivit fostului ministru al Apărării Naționale, armata română este „atacată pe nedrept” pe tema pensiilor de care beneficiază militarii, numite în mod impropriu „speciale”.

Mai mult, Dîncu arată că sistemul de calcul al pensiilor militare se înscrie în cel practicat de țările membre NATO.

„De câteva luni, ne aflăm în mijlocul unui câmp de dezbatere în care Armata României este atacată pe nedrept pe tema încadrării pensiilor pe care le primesc militarii noștri în categoria celor așa-numite „speciale”.

Am spus și repet: pensiile militare, nu sunt pensii speciale. Am explicat acest lucru colegilor mei din guvern, în perioada în care am condus Ministerul Apărării Naționale și voi continua să discut despre acest lucru cu oricine este interesat de realitatea din sistemul de apărare. Sistemul de calcul al pensiilor militare este similar cu cel din țările NATO și din Uniunea Europeană și este bazat pe principiul asigurării unei juste compensări a muncii militarilor ținând cont de riscurile profesionale, de limitările ori de interzicerile pe care aceștia le au în a-și exercita anumite drepturi fundamentale pe perioada în care activează în profesia militară”, notează fostul ministru al Apărări, clujeanul Vasile Dîncu, pe pagina sa de Facebook.

Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării Naționale: „Pensiile militarilor nu sunt pensii speciale”/captură foto: Vasile Dîncu Facebook.com

Astfel, președintele Consiliului Național al PSD exclude posibilitatea plafonării/tăierii pensiilor militare și susține necesitatea identificării unor soluții pentru crearea unui sistem de pensii echitabil.

„Câtă securitate își dorește societatea noastră?”

România nu va avea un sistem de pensii militare echitabil atât timp cât nu avea o lege a salarizării „corectă” personalului din sistemul de ordine și siguranță națională, consideră Vasile Dîncu.

Tema securității naționale este condiționată de cea a unei juste remunerații a militarilor, prin investiții în resursa umană.

„Este nevoie ca împreună cu organizațiile care îi reprezintă pe militarii noștri aflați în rezervă, cu colegii parlamentari, cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare, cu mediul asociativ să discutăm, în perioada următoare, deschis despre acest subiect și să reflectăm la ce fel de armată își dorește societatea românească și la câtă securitate își dorește societatea noastră.

Atât timp cât nu acordăm atenție înzestrării Armatei, nu investim în resursa umană prin modul în care o pregătim sau o motivăm și nu îi recompensăm pe cei care au răspuns prezent în orice moment la ordinul țării, România nu va avea apărarea de care are nevoie”, notează Vasile Dîncu.

Comisia Europeană: Reforma pensiilor vizează toate pensiile speciale

Cu mai bine de un an în urmă, Guvernul României și-a asumat decizia desfiinţării așa-numitelor pensii speciale de care beneficiază anumite categorii profesionale însă cu toate acestea pensiile sunt încă în plată.

Reforma pensiilor vizează toate pensiile speciale, inclusiv cele militare, iar România trebuie să îndeplinească aceste reforme dacă vrea fondurile UE, prevăzute prin PNRR, susțin reprezentanții Comisiei Europene.

„Pensiile speciale nu țin de competențele Uniunii Europene (UE).

Cu toate acestea, pentru ca România să primească fondurile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), aceasta trebuie să îndeplinească satisfăcător reformele referitoare la pensiile speciale la care țara s-a angajat prin acest plan.

Revizuirea vizează toate pensiile speciale, inclusiv cele militare, cu scopul de a le alinia cu principiul contributivității.

Revizuirea face parte dintr-o reformă mai amplă a sistemului public de pensii și reprezintă un element cheie al Planului Național de Redresare și Reziliență al României”, a atras atenția Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Reforma pensiilor speciale din România este jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Comisia Europeană solicită României ca reforma pesniilor speciale să vizeze și pensiile militarilor. Astfel, Comisia solicită ca toate pensiile, fără excepție, să fie calculate potrivit principiului contributivității.

