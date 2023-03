S-a deschis un nou restaurant din grupul Marhaba, în centrul Clujului. Interior cu design extravagant și terasă în stil franțuzesc. FOTO

De 1 martie s-a deschis la Cluj-Napoca un nou restaurant din grupul Marhaba. Restaurantul le oferă clujenilor posibilitatea de a lua masa într-un mediu plăcut, iar meniul este unul variat, pregătit de bucătari cu experiență în domeniu.

De 1 martie s-a deschis la Cluj-Napoca un nou restaurant din grupul Marhaba/ Foto: Marhaba Steak & Breakfast Restaurant - Facebook

Grupul Marhaba a deschis miercuri, 1 martie, în centrul Clujului un nou restaurant. Este vorba despre „Marhaba Steak & Breakfast Restaurant”, situat pe strada Avram Iancu nr. 13-15.

Cum deja ne-au surprins și obișnuit cei din grupul Marhaba cu locațiile unice in Cluj, de aceasta data, conceptul acestui nou restaurant aduce o altfel de experiență pe piața clujeană, prin prisma meniului, designului interior unic, muzica peruviană, columbiană cât și cea gen lounge orientală, întreaga experiență fiind una foarte posh și locatia fiind una pe genul „It's a Spot, we must check in there!”.

Preparatele, pregătite de unul dintre cei mai faimoși bucătari din Liban

Bucătăria este condusă integral de către renumitul Chef libanez, Mohammad Hammoud, unul dintre cei mai faimoși bucătari din Liban, cu o experiență de peste 20 ani în bucătăria mediteraneean-asiatică modernă și franțuzească, cât și pe partea de Steak-uri, fructe de mare și pește la grătar, totul gătit doar pe grătarul cu cărbune. Acesta a ales grupul Marhaba, după ce în ultimii 8 ani a deschis și a creat meniuri pentru locațiile cele mai de top din Dubai și Arabia Saudită.

Meniul oferă partea de mic dejun, cu pâine făcuta în casă în fiecare dimineață și folosită în variante de mic dejun japonez, italian, mexican, indian, românesc, american, franțuzesc, cât și cafeaua de cea mai bună calitate și ceaiuri sănătoase.

După micul dejun, începând de la orele 12:00, se poate servi meniul „à la carte”, care oferă o selecție exclusivistă de produse pe tipul „fine dine cuisine”, un mix din bucătăria mediteraneană, franțuzească dar și cea asiatică modernă.

„Partea de breakfast va fi de la ora 8 la 12 și avem 12 sau 13 variante și prețul va fi de 35-37 de lei. O cafea poate ajunge până la 17 lei. După avem partea de restaurant a la carte care este de la ora 12 până la 12 seara. Aici apar o selecție de mâncăruri alese, de la ”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Alex Hanga, General Manager pentru grupul de restaurante Marhaba.

De asemenea, după cum spune și numele restaurantului, partea cea mai atractivă este carnea.

„Dorim să specificăm că toata carnea vine exclusiv din America, săptămânal, direct de la crescători de vite pentru carne de restaurante cu specific! Se mai găsește la «Marhaba Steak & Breakfast Restaurant» și vestita carne japoneză Wagiu, carne care oferă cel mai mare grad de marmorare din întreaga lume”, au transmis cei de la grupul Marhaba.

Lista de vinuri, șampanii și băuturi fine cât și selecția de Top 20 cocktailuri în anul 2022 sunt pe măsura calității mâncării.

