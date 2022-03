Clujul, destinație recomandată de un ziar internațional de renume. Ce a scris The Independent despre orașul de pe Someș?

Frumusețea orașului din inima Transilvaniei a atras atenția celebrului ziar The Independent. Publicație britanică recomandă vizitarea Clujului și prezintă cititorilor cele mai atractive locuri ale orașului de pe Someș.

The Independent a elaborat un ghid cu ce este de făcut în Cluj-Napoca, într-un articol dedicat oraşului din inima Transilvaniei în rubrica „48 de ore în”.

Jurnaliștii de la ziarul britanic au numit orașul de pe Someș „o bijuterie de buzunar, cu un centru medieval frumos și un calendar plin de festivaluri”.

„Napoca era numele cetății romane care stătea aici acum vreo 2.000 de ani, iar rostirea «Cluj-Napoca» cu voce tare este ca și cum ai spune mamei tale pe numele ei complet la o cafea (…) Astăzi, centrul Clujului găzduiește un oraș vechi plin de viață și, departe de a fi aglomerat de vampiri, străzile de aici servesc oamenii. Gândiți-vă la restaurantele la modă ascunse pe alei și la barurile aglomerate de pe străzile înguste, pietruite, care se luminează noaptea.

Adăpostul celei mai mari universități din România, acesta este un oraș studențesc în care cultura prosperă, iar priveliștile asupra râului Someșul Mic, împreună cu arhitectura barocă și gotică, sunt la doar câțiva pași. Dacă aveți câteva zile libere, orice parte a unei excursii la castelul lui Dracula sau natura de dincolo, puteți conta pe Cluj pentru a impresiona”, scrie The Independent.

Pe lângă scurta istorie care este prezentată la începutul articolului, jurnaliștii prezintă ce poți să faci în Cluj-Napoca într-o zi oarecare și de câți bani ai nevoie pentru o călătorie de neuitat.

Cluj-Napoca, orașul festivalurilor

Clujul e prezentat ca un oraş studenţesc animat de festivalurile care au loc pe tot parcursul anului, iar britanicii amintesc de principalele festivaluri ale oraşului, Untold, Electric Castle şi Jazz in the Park, împreună cu artiștii consacrați care vor urca în acest an pe scenele festivalurilor.

De asemenea, jurnaliștii au adus în discuție și Festivalul Internațional de Film Transilvania.

„Festivalul de dans Untold (de la 199 EUR/167 de lire sterline pentru un abonament de patru zile) aduce cele mai mari nume din EDM; festivalul muzical Electric Castle (de la 110 lire sterline pentru un permis de cinci zile) este la o jumătate de oră distanță la Castelul Banffy, cu Gorillaz, Twenty One Pilots și Deftones în 2022; în timp ce Jazz in the Park (biletele nu sunt încă puse în vânzare pentru 2022) a fost votat cel mai bun festival mic din Europa în 2019. Festivalul Internațional de Film Transilvania, programat pentru iunie, este și primul festival de lungmetraj din România”, se arată în articol.

Barurile și restaurantele nu lipsesc din lista The Independent, fiind menţionate District of Toast, Roata, Jaxx, Samsara, Klausenburger, Insomnia sau Shto.

Pentru cazare, jurnaliştii britanici recomandă câteva hosteluri din zona centrală a oraşului, care sunt accesibile pentru oricare tip de buzunar. Surprinzător, sau nu, cei de la The Independent au recomandat Cetățuia ca locul de unde se poate vedea cea mai extraordinară priveliște.

