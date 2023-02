Matematica și muzica merg mână în mână pentru Florin Ciotlăuș, IT-istul clujean care a impresionat juriul de la Românii au talent: „E nedrept că te văd și aud pentru prima dată”

Matematica și muzica merg mână în mână pentru Florin Ciotlăuș, un tânăr IT-ist din Cluj-Napoca care a ridicat în picioare juriul și publicul de la Românii au talent.

Florin Ciotlăuș a făcut show total și a emoționat juriul de la Românii au talent/ Foto: Românii au talent

Florin Ciotlăuș a făcut show total și a emoționat juriul de la Românii au talent. Tânărul a reușit cu vocea și chitara să ridice în picioarele publicul și juriul emisiunii.

Florin Ciotlăuș are 28 de ani și este din Cluj-Napoca. Tânărul a venit la emisiunea Românii au talent ca să cânte, deși meseria lui actuală este cea de inginer IT.

Un om, o chitară și o voce au făcut magie pe scena de la Românii au talent. Florin Ciotlăuș a impresionat-o pe Andra cu timbrul său vocal, cu toate că muzica este pentru el pe plan secund. Tânărul, de meserie inginer, a explicat că a preferat până acum să aibă un job stabil care să-i asigure viața de zi cu zi.

Matematica și muzica

Reporterii monitorulcj.ro au vorbit cu Florin despre pasiunea sa pentru muzică, motivele pentru care a decis să participe la Românii au talent, planurile sale de viitor și surprizele pe care le pregătește pe plan muzical și nu numai, dar mai ales planurile sale alături de trupa OUTFLOW.

Pentru mulți matematica și muzica sunt două domenii care nu au un numitor comun, pentru Florin Ciotlăuș cele două se îmbină perfect.

„Mie mi se pare că muzica are foarte multe în comun cu matematica. Eu așa am învățat să cânt la instrumente, nu am avut niciodată profesor. Tot ce am văzut și tot ce am asociat, acordurile sau poziția mâinii pe chitară, structura lor le-am văzut foarte matematic și de acolo am putut să învăț de fapt ce înseamnă muzica overall ( per total – n.red. ), asta desigur și cu urechea muzicală și exersat foarte mult (...) De exemplu cum am învățat să cânt la pian. Când am primit o orgă de la părinții mei știam doar un singur acord care era formată dintr-o grupare de trei degete pe care o pui pe clapă și de acolo tot ce a trebuit să fac a fost să scad sau să adun diferit. Într-adevăr mai schimbi câte un deget dar acolo intervine urechea și pe lângă asta tutoriale online, YouTube, etc”, a declarat pentru monitorulcj.ro Florin Ciotlăuș.

Florin Ciotlăuș/ Foto: Ciotlaus Florin - Facebook

Florin s-a înscris inițial la Școala Populară din Cluj, unde a făcut canto clasic și după a intrat la Voltaj Academy, iar apoi și-a făcut o trupă.

„Pe partea de voce a fost mai greu să fiu autodidact, am făcut Școala Populară de Arte din Cluj, după care am făcut cursuri la Voltaj Academy, dar nu știu, și acolo mă simt autodidact pentru că am exersat foarte mult și mi-am impus mereu că vreau să cresc. Florin este un băiat care fură curent, care îi place să învețe de la mulți și am trecut prin diferite domenii. Am lucrat și în HoReCa și contabil pe timp de vară, am lucrat pus parchet în America și am făcut tot felul de lucruri care într-un final am reușit să stagnez pe partea de tehnologie și inițial am avut gânduri de plecat din țară. Și pe partea de licență am îmbinat muzica și matematica. Făcusem un sistem prin care pot să recunosc sunetele”, a adăugat Florin.

Florin se descrie ca o persoană sociabilă, dar și care are grijă de prieteni și apropiați.

Florin, tânărul cu muzica în sânge de când s-a născut

Florin cântă de când se știe, având mai multe înregistrări pe casete. În perioada școlii generale tânărul era preferatul profesoarei de muzică datorită dorinței sale de cânta și de a evoluat tot mai mult. După ce și-a luat chitară aceasta a fost nelipsită de lângă Florin, însoțindu-l la cabane sau chiar la liceu unde cânta pe holuri.

„La începutul facultății am făcut o trupă în Cluj numită Static și după am început cu trupa OUTFLOW. Cumva m-am ținut mereu activ pe partea muzicală și mi-am ocupat timpul cu proiecte și individuale. Și intro-uri la albumele prietenilor. Mereu mi-a plăcut să fac ca roboții sau să fac ca voice acting dar niciodată nu am putut să profesez”, a transmis Flo.

Andi Moisescu: „E nedrept că te văd și aud pentru prima dată”

Florin a urcat pe scena emisiunii Românii au talent și a emoționat juriul și publicul cu melodia „Colors” de la Black Pumas. Chiar dacă avea emoții, tânărul nu a lăsat ca acestea să îi strice momentul.

Florin în timpul momentului de la Românii au talent/ Foto: Ciotlaus Florin - Facebook

„Sunt obișnuit să cânt dar nu știu dacă s-a văzut dar de multe ori o fac asta cu ochii închiși și îmi imaginez că sunt în filmul meu și să nu apară la un moment dat frica de scenă. Îmi place foarte mult să fac show pe scenă chiar dacă în momentul pe care l-am avut la Românii au talent am avut chitara și nu am putut să mă mișc sau să fac chestii. Am repetat foarte mult piesa și totuși pe scenă tot am făcut ceva diferit din cauza energiei pe care o aveam mi-am asumat niște lucruri care nu le-am repetat”, a declarat Florin.

Juriul a apreciat momentul tânărului clujean.

„A venit pielea de găină. A fost fain de tot. Te-ai dus și în registrul grav și în acut cu atâta ușurință și a sunat perfect”, a fost reacția lui Andra după prestația lui Florin.

„Mie mi-a plăcut atât de mult încât am stat să mă gândesc dacă nu este cumva nedrept că eu abia acum te văd și te aud pentru prima dată la cât de bine cânți. Așa mi se pare și poate emisiunea aceasta are șansa să mai repare uneori nedreptățile”, a reacționat Moisescu.

Florin este de părere că reacția lui Andi Moisescu a fost una corectă deoarece există foarte mulți artiști care au talent, care rămân în anonimat.

Părinții și prietenii lui Florin au fost cei mai încântați de cei 4 de „Da” pe care i-a primit tânărul în preselecții. Florin povestește râzând că a organizat o audiție acasă cu prietenii.

„Am avut marea plăcere să fac o audiție acasă deși am fost pe drumuri. Am ajuns acasă undeva pe la 9:15 și ei au ajuns pe la 8:30. Făcusem abonament pe Voyo fix atunci și nu am cablu acasă și nu obișnuiesc să mă uit la televizor...am ajuns acasă și ne-am uitat vreo 15 persoane. Ai mei au fost copleșiți, mama îmi trimitea mesaje de la diferite grupuri de WhatsApp, Facebook în care ei erau lăudați pentru mine ceea ce îți dai seama că a fost o bucurie mare. Per total prietenii s-au bucurat foarte mult, primeam telefoane, mesaje de la foarte multă lume, chiar de la foști colegi de facultate. Multă lume a fost surprinsă (...) Vorbind de moment am încercat să fiu cel mai true ( adevărat – n.red. ), cel mai modest om pe care îl cunosc ca și Flo și să-mi zic struggle-ul ( lupta – n. red. ) pe care îl am că nu fac muzică și că sunt IT-ist, dar nu las asta. Ne descurcăm cum putem și facem muzică. Mi-am povestit viața și sper că am făcut un moment drăguț”, a adăugat Flo.

Trupa OUTFLOW, în prima fază a semifinalei Selecției Naționale de la Eurovision din 2022

Florin Ciotlăuș face parte și din trupa OUTFLOW care a luat naștere în vara anului 2021. La începutul anului 2022, formația a lansat oficial videoclipul piesei „Running in Circles”, o baladă rock care are la bază nevoia de atașare a fiecăruia dintre noi. Această melodie se calificase în prima fază din semifinalele Selecției Naționale de la Eurovision.

„Ideea ( formarea trupei-n.red. ) a pornit la un moment dat dintr-o întâlnire pe care am avut-o cu altă idee de trupă, chitaristul sugera și dorea de ceva vreme să facă împreună cu toboșarul o trupă de cover-uri cu piese de la Metallica. Așa noi am început să ne vedem pentru a repeta piese doar de la Metallica și la un moment dat am avut un setlist de vreo 12-15 piese. După ce am avut două concerte cu piese strict Metallica ne-am decis să facem muzica noastră că oricum toți eram influențați de aceeași muzică faină”, a declarat în urmă cu un an pentru monitorulcj.ro solistul trupei OUTFLOW, Florin Ciotlăuș.

Trupa OUTFLOW lucrează de zor pentru lansarea primului lor album, iar în perioada 18-25 martie vor participa la festivalul Snow Fest din Franța alături de Alternosfera, Dirty Shirt și Șuie Paparude.

„Acum ne pregătim pentru sfârșitul lunii martie când o să mergem la Snow Fest în Franța și o să trebuiască să susținem un concert de 45 de minute numai cu piesele noastre, ok, poate o să punem și două cover-uri. La vară tragem tare să vedem dacă o să putem cânta la un Electric (Electric Castle – n.red. ) și dacă nu intervine ceva în mare parte o să fim în studio și să terminăm albumul pentru a putea începe să facem concerte multe. Ne dorim foarte mult acest lucru”, a declarat Florin.

CITEȘTE ȘI: