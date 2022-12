EXCLUSIV. Singura clujeancă în finala Eurovision. Cine este Aledaida, tânăra cu muzica „în sânge”

Juriul Selecţiei Naţionale Eurovision a ales cele 12 melodii care au intrat în finala faimosului concurs. Printre acestea se numără și „Bla Bla Bla”, melodie interpretată de clujeanca Aledaida.

Aledaida/ Foto: arhivă personală Adela Mădălina

Juriul Selecţiei Naţionale a Eurovision Song Contest 2023 a ales deja 12 melodii din totalul de 84 de piese care au fost înscrise în faza de preselecţie a concursului de talente. Pe 11 februarie 2023, în cadrul show-ului Selecţiei Naţionale a Eurovision Song Contest 2023, va fi desemnată piesa câștigătoare, exclusiv prin votul publicului. Votul va putea fi transmis prin sms, la tarif normal, sau online și va conține numărul de concurs al piesei preferate.

Printre melodiile alese se numără și piesa „Bla Bla Bla” interpretată de clujeanca Aledaida.

Aledaida, cunoscută și sub numele de Adela Mădălina, este o tânără născută în Cluj-Napoca, dar care majoritatea copilăriei și-a petrecut-o în Mărișel, locul de unde sunt părinții ei.

Într-un interviu acordat Monitorul de Cluj, Aledaida a vorbit despre pasiunea sa pentru muzică și despre ce înseamnă să participi la Eurovision.

„Sunt o fată simplă care a visat de mică să cânte. Atât de mică eram încât nu îmi mai aduc minte momentul concret în care am hotărât că doar muzică vreau să fac. Singurul moment de care îmi aduc aminte că spuneam că vreau să fac muzică și să devin cântăreață era la grădiniță. Mâncam toți copiii și m-au pus să le cânt la masă și în perioada aceea cântam foarte mult melodiile Andrei. Copiii mă întrebau dacă vreau să fac muzică când o să fiu mare și da, le spuneam că vreau să fiu cântăreață (...) Încă de la 6 ani știam că vreau să fac muzică”, a declarat pentru monitorulcj.ro Aledaida.

Adela a terminat liceul în Cluj-Napoca, iar în paralel a urmat Școala Populară de Arte „Tudor Jarda”.

Aledaida/ Foto: arhivă persoanală

„În perioada liceului am cochetat cu muzica mai serios, puțin de teorie muzicală, ore de repetiții cu trupa școlii și spectacolele organizate de ei”, a adăugat Adela.

„Îmi place să cânt muzica care mă face să simt ceva”

„Nu pot spune că am un stil anume. Îmi place muzica și să cânt muzica care mă face să simt ceva. Ori care îmi dă un vibe bun, mă face să mă simt într-un anumit fel sau care îmi transmite o anumită emoție. Atât timp cât melodia pe care o ascult îmi transmite ceva în care mă regăsesc este perfect. Ascult muzică din mai multe genuri muzicale și la fel și cânt, de la pop la jazz și blues (...) Când eram mică eram foarte mare fan Andra și la un moment dat cum mai cântam pe la diverse nunți eram văzută ca Andra 2. Așa mă vedeau cei de la evenimente, deși este o diferență de la cer la pământ. Dar la momentul actual pot să spun că cel mai important artist este Beyonce. Artista este un pachet, voce, dans, energie, atitudine, tot. Femeia le are pe toate și este perfecționistă și în direcția aceea vreau să mă îndrept. Vreau să fac show, dar să și transmit emoție, adică lumea când vine la un concert când o să am melodiile mele să meargă fericiți de la concert și să fie mulțumiți”, a transmis Aledaida.

Participarea la Eurovision, un pas important pentru Aledaida

Aledaida a vrut de mai mult timp să participe la concursul Eurovision, însă nu a găsit momentul potrivit să îl concretizeze. Ea a avut susținerea din partea clujeanului Călin Giurgiu care a ajutat-o pe tot parcursul competiției.

„Participarea la Eurovision o aveam de ceva vreme în minte, însă nu am avut momentul potrivit să îl concretizez. Nu știam de unde să încep, nu știam cu cine trebuie să fac o melodie, nu întâlnisem persoanele potrivite cu care aș putea colabora. În momentul în care Călin mi-a propus să particip am început să mă gândesc. La un moment dat i-am zis «Bine, hai să participăm la Eurovision» și era foarte fericit. Din acel moment lucrurile au luat o întorsătură neașteptată și plăcută (...) În momentul în care m-am înscris nu știam în ce direcție vor merge lucrurile în sensul că m-am băgat în toată treaba asta cu speranța că o să am rezultate bune. Niciodată nu m-am gândit că o să fiu printre cei 12 finaliști”, a declarat Aledaida.

Părinții și familia Adelei au fost foarte fericiți pentru calificarea Adelei în finala cunoscutului concurs.

„Reacția lor a fost foarte cute (drăguță- n.red.). Adică prietenii își doreau de ceva vreme să se concretizeze lucrurile pentru mine deoarece știau cât de mult îmi doresc să fac muzicî în adevăratul sens al cuvântului și s-au bucurat foarte mult. S-au emoționat pentru mine, deja își imaginau «Vai să vezi cum o să fie/ Să vezi ce fain o să fie pe scenă». Cât legat de familie și ei s-au bucurat foarte mult, mama mea s-a emoționat draga de ea, foarte scumpă”, a transmis Adela.

Adela descrie piesa „Bla Bla Bla” ca pe una dinamică și plină de energie. O melodie care te ridică în picioare să dansezi.

Până la momentul publicării articolului, TVR nu a publicat audițiile celor 12 melodii.

Marea finală Eurovision România, în 11 februarie

Pe 11 februarie 2023, în cadrul show-ului Selecţiei Naţionale a Eurovision Song Contest 2023, va fi desemnată piesa câștigătoare. Adela promite un show de excepție, în care vocea și prezența scenică vor fi într-o perfectă armonie.

„Pregătirile o să aibă loc de acum încolo. O să tragem cu dinții de tot. O să ne perfecționăm peste tot unde se poate și vom face lucrurile la superlativ. Asta ne dorim atât noi cât și Călin, să facem treabă bună. Suntem determinați să dăm tot ce este mai bun din noi”, a adăugat Adela.

