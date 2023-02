Emil Boc promite amenzi celor care au clădiri cu risc seismic și nu le repară: „Trebuie să fim pregătiți pentru orice situație negativă”

Proprietarii clădirilor cu risc seismic din Cluj-Napoca vor fi amendați dacă nu repară imobilul, a anunțat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Primarul Clujului, Emil Boc, a vorbit la un post de radio local despre incendiul care a avut loc, joi seară, la spitalul privat Humanitas din Cluj-Napoca.

Primarul vrea să înființeze un grup de lucru la nivel local pentru prevenție și pregătire în caz de cutremur.

„Până acum cutremurul nu era unul din factorii de risc major la Cluj. După ce s-a întâmplat în ultimele zile am spus că trebuie să luăm în serios inclusiv acest risc de cutremure. Aseară am mai avut o situație de urgență la spitalul Humanitas, dar prin profesionalism, totul a decurs ca la carte. Din cei 29 de pacienți de acolo, 12 au fost transportați la UPU, iar 17 au fost evaluați la fața locului, incendiul a fost lichidat, spațiile au fost ventilate și nu am avut victime. Vedeți ce înseamnă să fii pregătit, să ai un plan de intervenție”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Potrivit edilului dezastre se vor mai întâmpla. Acesta este motivul pentru care va accelera înființarea grupurilor de lucru pentru anticipare și pregătirea de măsuri în caz de dezastre de toate tipurile.

„Voi accelera constituirea acestor grupuri de lucru pentru anticipare și luare de măsuri în caz de dezastre, pandemii și alte situații critice. Repet, trebuie să anticipi că ceva se poate întâmpla”, a adăugat edilul.

Amenzi pentru proprietarii care nu repară clădirile cu risc seismic

Aceste grupuri vor pune la punct scenarii începând de la lucruri probabile, cum sunt incendiile, care se întâmplă mai des, până la situația în care Clujul este lovit de un cutremur. De asemenea, edilul a declarat că proprietarii care au clădiri care reprezintă un risc la cutremure vor fi amendați dacă nu vor rezolva aceste probleme.

„Pe toate componentele trebuie să lucrăm, inclusiv pe cea de cutremure. Vom lucra începând de la clădiri, iar proprietarii care sunt în situația în care au imobile care prezintă risc vor fi somați conform prevederilor legale să facă lucrări de reparații și vor fi amendați dacă nu vor face acest lucru astfel încât să ne asigurăm că aceste lucruri se respectă conform prevederilor legale (...) Trebuie să fim pregătiți pentru orice situație negativă”, a adăugat Emil Boc.

10 clădiri din județul Cluj, sub risc seismic

Zece clădiri din județul Cluj se află în evidenţele autorităților ca fiind cu risc seismic.

Evidenţa construcţiilor din judeţul Cluj expertizate tehnic şi încadrate în clasele 1, 2 şi 3 de risc seismic:

Cluj-Napoca

str. D. Francisc nr. 9, S+P+E, Imobil de locuinţe; anul construcției – 1930; clasa de risc – III;

Str. I.C. Brătianu nr. 18 S+P, Imobil; anul construcției – 1952, clasa de risc – III;

Str. Clinicilor limitrof imobilului de pe str. Moţilor nr. 103, Parter, Clădire de locuit; anul construcției – 1840; clasa de risc II;

str. Matei Corvin, nr. 3, S+P, Imobil de locuinţe; anul construcției – 1942; clasa de risc – II.

str. I. Maniu nr. 2-6, D+P+1, Clădirile Statusului Romano-Catolic; anul construcției – 1926; clasa de risc – II.

B-dul Eroilor nr. 3 D+P+1, Imobil de locuit; anul construcției – 1933; clasa de risc – II.

Turda: Calea Victoriei nr. 7B, Bl.L140, Bloc de locuinţe, S+P+4, Imobil de locuinţe; anul construcției – 1955; clasa de risc – II;

Comuna Bonţida: Sat Bonţida FN, Castelul Banffy, corp III, Clădire de locuit; anul construcției – 1895; clasa de risc – III;

Comuna Sânpaul: Sat Sumurduc, nr. 17, S+P, Imobil de locuit; anul construcției – 1954; clasa de risc – II;

Comuna Sânmărtin: sat Măhal, nr. 57 D+P, Imobil locuit; anul construcției – 1962; clasa de risc – II.

