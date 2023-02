Emil Boc, despre cutremure: „Dacă am ajuns să-l simțim la Cluj, problema trebuie să fie și pe agenda noastră”

Primarul Emil Boc consideră că este un semnal important faptul că în Cluj-Napoca s-au simțit cutremurele din Gorj de zilele trecute și vrea să constituie un grup de lucru la nivel local pentru „anticipare și pregătire” în caz de urgență.

Emil Boc vrea să facă un grup de lucru pentru prevenție și pregătire în caz de cutremur / Foto: Facebook - Emil Boc

Primarul Emil Boc transmite un mesaj de „calm și echilibru” clujenilor privind cutremurele care au avut loc în România în această săptămână.

Edilul consideră că nu trebuie să se creeze panică, însă faptul că aceste cutremure s-au simțit chiar și la Cluj-Napoca reprezintă un „semnal important” că trebuie să fim pregătiți, pentru că un dezastru natural se poate întâmpla oricând:

„Primul meu mesaj este unul de calm și de echilibru. Să fim corecți, nu există riscuri majore, nu avem un pericol iminent, dar viața ne-a demonstrat în istorie că dezastrele naturale se întâmplă și se vor întâmpla. Tot ce trebuie să facem este să anticipăm și să fim pregătiți.

E adevărat că noi am lucrat la tot felul de scenarii pentru situații de urgență: de la inundații, la secetă, pandemie, incendii... dar recunosc că partea de cutremure nu a fost prioritatea numărul 1 sau printre primele priorități ale noastre. Ce s-a întâmplat e un semnal important pe care viața ni-l dă și anume că trebuie să anticipăm și să fim pregătiți pentru orice. (...) la scală mult mai mare, de oraș, de țară, trebuie să anticipăm că se pot întâmpla cutremure. Din 1500 încoace, au fost cel puțin 8 cutremure cu mai mult de 100.000 de morți fiecare (...) Aceste dezastre naturale se întâmplă, este o chestiune doar de timp când și unde. Atunci, dacă vrei să minimizezi cât se poate de mult consecințele negative ai de făcut câteva lucruri”, a declarat Emil Boc la o emisiune radio.

Grup de lucru care să acționeze în caz de cutremur la Cluj

De asemenea, pentru a ne pregăti „de orice”, primarul vrea să înființeze un grup de lucru la nivel local pentru prevenție și pregătire în caz de cutremur:

„Pentru municipiul Cluj-Napoca n-a fost între priorități pentru că nu a fost pericol, pentru că n-am crezut și nu aveam de ce să credem nicioadă că aici se poate simți cutremur. Eu personal nu l-am simțit că eram jos în Primărie, dar colegii de la etajele superioare au resimțit cutremurul. Deci dacă am ajuns să simțim și la Cluj înseamnă că această problemă trebuie să fie și pe agenda noastră. Iar eu, așezat, calm, dar din timp, am un plan de a crea grupuri de lucru pentru anticipare și pregătire de măsuri în cazuri de dezastre naturale/pandemii. Pornind de la echipa tehnică a comunității pentru situații de urgență am să fac grupuri de lucruri care să se ocupe de componenta: cutremure, incendii, inundații, căderea sistemului informatic sau energetic...”, a mai spus Emil Boc.

Edilul spune că grupul de lucru va verifica și cum vor fi realizate construcțiile:

„Pe componenta asta de cutremure trebuie să verificăm tot: de la cum se construiește (în continuare), verificare exactă inclusiv a tipului de materiale, a standardelor. (...) Clujul nu este într-o situație de Turcia, să fim serioși, eu ma gândesc la condiționalitățile tehnice pentru materiale care să se poată pune în construcții și verificarea calității în construcții (care trebuie să fie o constantă, nonstop). (...) Autoritățile statului trebuie să fie mult mai vigilente și prezente în toate fazele de construcție, pornind în primul rând de la revizuirea condiținalităților legate de tipul de materiale care se utilizează și de tehnologiile care se folosesc. De aceea voi constitui acest grup de lucru ca să analizeze din timp ce trebuie făcut ca niciodată la Cluj să nu se întâmple lucruri negative, inclusiv pe partea de cutremure. Important este să anticipi și să fii pregătit pentru că se poate întâmpla, pentru ce întâmplă”, a mai spus Boc.

