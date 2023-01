Peste 2,6 milioane de pasageri pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, în 2022. Locul întâi în topul aeroporturilor regionale

În anul 2022, Aeroportul Cluj s-a situat pe locul întâi în topul aeroporturilor regionale după numărul de pasageri. Pe țară se află pe locul doi, după Aeroportul Internațional Henri Coandă din București.

În anul 2022, Aeroportul Cluj s-a situat pe locul întâi în topul aeroporturilor regionale după numărul de pasageri/ Foto: Monitorul de Cluj

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a înregistrat în anul 2022 un număr de 2.645.000 de pasageri, cu 81% mai mult față de anul 2021. Raportat la anul 2019, înainte de pandemia Covid-19, Aeroportul Cluj a recuperat 90% din traficul de pasageri, consolidându-și astfel poziția de primul aeroport regional al țării.

În plină pandemie de COVID-10, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a înregistrat 899.500 de pasageri.

„Legat de trafic am trecut printr-o perioadă de criză fără precedent. Partea bună este că am dovedit că știm să acționăm în situații de criză. În 2020 traficul a scăzut dramatic la 899.000, iar dintre aceștia jumătate au fost în primele trei luni când nu a fost pandemia. Am luat foarte multe măsuri, am tăiat din costuri, am găsit noi surse de venituri, toți colegii au făcut un efort (…) Am reușit să creștem din nou în 2022, 2,64 milioane de pasageri. Ce este foarte important este că în 2022 avem o creștere de 81% față de 2021 și după cum menționam, în 2023 ne-am propus o țintă de 3,1 milioane de pasageri. În ceea ce privește transportul de marfă, anul trecut, pe Aeroportul Cluj cantitatea de marfă transportată a crescut cu 100% față de 2019 și cu 21% față de 2021”, a declarant David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Evoluția traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Cluj/ Foto: monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional Cluj, locul 1 în topul aeroporturilor regionale

„În ce privește situația aeroportului în România suntem pe locul doi și suntem primul aeroport regional din țară la mare distanță față de celelalte aeroporturi. Și în anul 2022 Aeroportul Henri Coandă a crescut foarte bine, peste 12 milioane de pasageri în 2022, iar în 2019 aveau 14 milioane și considerăm că reușim în continuare să ne menținem locul 2 pe viitor”, a adăugat David Ciceo.

Numărul de pasageri în 2022, în toate aeroporturile din țară/ Foto: monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional Cluj și-a propus să depășească pragul 3 milioane de pasageri

Aeroportul Internațional Cluj estimează că traficul total de pasageri în anul 2023 va fi de aproximativ 3,1 milioane.

„În 2023 ne-am pus o țintă foarte ambițioasă, 3,1 milioane de pasageri, depășind recordul din 2019 (2.921.500 pasageri-n.red.). În 2040 ne-am propus să atingem 7 milioane de pasageri. Aeroportul Cluj are potențial mare, în acest scop facem investiții majore. Am avut mare succes în atragerea fondurilor europene și pentru investiții în infrastructură și pentru aparatură. Mare parte dintre ele sunt deja implementate, dar în 2023 vom face lucrări de peste 80 de milioane de euro.

Principala provocare este finalizarea extinderii terminalului, un proiect de aproape 50 de milioane de euro unde 50% vom primi fonduri europene. Este foarte important pentru că vom avea 7.000 de mp suprafață nouă pentru pasageri în sălile de regrupare. Anul acesta începem studii și proiecte pentru un terminal total nou care dorim să fie de aproximativ 30.000 de mp, această extindere ne ajunge doar pentru următorii doi-trei ani. În 2023 ne vom concentra foarte mult pe îmbunătățirea experienței pasagerilor, vom moderniza parcările și le vom extinde, deja este internet gratuit la sosire și plecări și avem în vedere foarte multe lucruri”, a adăugat David Ciceo.

În acest moment există 12 companii aeriene care colaborează cu Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca.

