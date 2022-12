Record după record, pe Aeroportul Cluj! Cei mai mulți pasageri din istorie, în august 2022. Cea mai aglomerată zi: 8 august, după Untold!

În luna august 2022, pe Aeroportul Cluj au trecut cei mai mulți pasageri din istorie. Iar pe 8 august, la o zi de la încheierea festivalului UNTOLD, s-a înregistrat un alt record absolut: cea mai aglomerată zi.

Record absolut pe Aeroportul Cluj în luna august 2022. Au zburat cei mai mulți pasageri din istorie / Foto: Facebook - Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

În ziua de 8 august, chiar după încheierea festivalului UNTOLD (care a avut loc în perioada 4-7 august), s-a înregistrat un trafic record pe Aeroportul Cluj. În această zi, aeroportul a avut 12.288 de pasageri, din care 7.085 Wizz Air, aproape 55%.

De asemenea, un alt record din anul 2022 a fost în luna august, care a adus cei mai mulți pasageri din istorie pe aeroportul clujean:

„Peste 330 de mii de pasageri în luna august. Mai mult decât august 2019. În momentul în care a venit criza noi am făcut un efort extraordinar de marketing, astfel încât am adus companii noi, am adus destinații noi (…) Tot în august am avut și o zi record”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj, la un post de radio local.

David Ciceo a mai declarat că exista, însă, o problemă care se regăsește la toate aeroporturile, anume orele de vârf și a vorbit și despre strategia de marketing a aeroportului:

„Este o problemă să gestionăm orele de vârf, pentru toate aeroporturile. Este un parametru important, pentru că orele de vârf pe aeroportul Cluj sunt între 6 și 9, între 12 și 15 și între 18 și 21. În rest, la toate aeroporturile sunt perioade când nu este încărcătură așa de mare, dar, bineînțeles, toate aeronavele doresc să plece dimineața ca să ducă pasagerii. Este un parametru important pe care îl avem în vedere în ceea ce privește extinderea terminalului, dar îl avem în vedere și în ceea ce privește noul terminal de pasageri pe care îl vom proiecta. (…) După cum ați văzut în comunicatele de presă, Ryanair va crește numărul de frecvență începând cu programul de vară. Va avea trei noi frecvențe pe care noi deja le operăm prin Wizz Air. Este vorba de Milano-Bergamo, Paris Beauvais și Bruxelles Charleroi. De ce este foarte bine? Câteodată doar competiția face să scadă tariful biletului. În momentul în care este competiție pe aceste trei destinații va scădea tariful. Sunt mai multe frecvențe și ne așteptăm să crească volumul de pasageri”, a mai spus directorul Aeroportului Cluj.

În anul 2022, în topul destinațiilor preferate de clujeni rămâne Londra, potrivit directorului David Ciceo. Acolo au zburat cei mai mulți pasageri, după care în diverse destinații din Italia ori Franța.

