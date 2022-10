Un elev de 10 ani de la Școala „Ion Agârbiceanu” este pasagerul 2 milioane de pe Aeroportul Cluj. „E cel mai special eveniment al meu”

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a sărbătorit pasagerul cu numărul 2 milioane în anul 2022 pentru a patra oară în istoria sa.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a sărbătorit vineri pasagerul cu numărul 2.000.000 înregistrat în anul 2022. Evenimentul a reprezentat un reper important pentru aeroport, dar și pentru regiune.

Anul acesta Aeroportul Internațional Cluj atinge pentru a patra oară în istoria sa pragul de 2 milioane de pasageri înregistrați într-un an calendaristic.

Prima dată când Aeroportul Internațional Cluj a reușit depășirea pragului de 2.000.000 de pasageri înregistrați a fost în anul 2017, iar de atunci, cu excepția anilor pandemici 2020 și 2021, în toamna fiecărui an a existat aceaată posibilitate de a marca reușita și excelența operațiunilor aeroportuare.

Pasagerul cu numărul 2.000.000 înregistrat în anul 2022 a fost transportat anul acesta de către operatorul aerian Turkish Airlines pe zborul de la Istanbul la Cluj-Napoca.

Norocosul pasager a fost selectat și premiat la debarcare cu un bilet de avion dus-întors din partea Turkish Airlines, o machetă a unui avion Turkish, flori și o atenție din partea aeroportului. Este vorba de un băiețel de 10 ani, Gabriel, elev la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Cluj-Napoca. El a fost însoțit de părinți și s-a declarat surprins de eveniment. El a spus că a fost în vacanță la Istanbul și la cumpărături.

„„A fost un pic ciudată această primire. M-am bucurat. Nu știam ce mă așteaptă. Am fost în vacanță în Istanbul. Deja nu mai pot să spun nimic. Mi-am cumpărat niște haine din Istanbul. Am fost pe Bosfor, nu mai știu. De două ori pe an călătoresc cu avionul”, a spus Gabriel.

„E cel mai special eveniment al meu", a exclamat băiatul.

„Povestea de succes a Aeroportului Cluj continuă cu o nouă filă de istorie scrisă astăzi, 7 octombrie, și cu noi recorduri stabilite în 2022. Anul acesta, luna august a fost cea mai bună lună din istoria de peste 90 de ani a aeroportului clujean în care s-au înregistrat peste 338.000 pasageri, iar în 8 august 2022 am avut parte de o premieră absolută, odată cu recordul dee 12.288 pasageri transportați de pe aeroport într-o singură zi. Depășirea pragului de 2.000.000 de pasageri este o performanță care ne onorează, dar și o provocare de a continua eforturile de recuperare grabnică a traficului aerian existent înainte de pandemie”, a declarant David Ciceo, directorul aeroportului clujean.

Zborurile directe Turkish Airlines operate de pe aeroportul clujean spre Istanbul sunt cu o frecvență aproape zilnică. Istanbul este unul dintre cele mai mari hub-uri la nivel mondial.

Rețeaua de rute a Aeroportului Internațional Cluj oferă în prezent peste 45 de destinații regulate spre peste 20 de țări din Europa și Orientul Mijlociu, precum și zboruri charter spre cele mai importante destinații turistice ale sezonului.

“În 28 iunie am avut un milion de pasageri. Lucrăm intens și sperăm că anul viitor să atingem pentru prima dată în istoria aeroportului 3 milioane de pasageri. Turkish Airlines este un partener foarte seriosm pentru Aeroportul Internațional Cluj, oferă nu numai zboruri Cluj-Istanbul, dar prin Istanbul oferă conexiuni foarte importante în întreaga lume. Considerăm că este una dintre cele mai puternice companii aeriene din Europa și chiar din lume. Am urmărit ce s-a întâmplat în perioada de criză și față de multe companii, Turkish a început o revenire foarte puternică, Turkish, în acest moment ca număr de mișcări, are peste anul 2019. Felicităm Turkish pentru realizările extraordinare. Suntem legați de cel mai mare aeroport din lume, aeroportul din Istanbul. Am disccutat împreună cu Turkish Airlines, sperăm și îi rugăm poate reușim să mărim numărul frecvențelor anul viitor”, a mai spus Ciceo.

