Cum au crescut împreună Aeroportul Cluj și Wizz Air? Compania din Ungaria face mai mult de jumătate din traficul de pe Aeroportul Cluj

Au trecut 15 ani de când compania aeriană Wizz Air efectuează zboruri de la Cluj, timp în care a ajutat la dezvoltarea și creșterea traficului pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”. Doar în 2019, compania din Ungaria a transportat, singură, 2 milioane de pasageri de pe aeroportul clujean.

sursa foto Facebook Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Joi, 11 august, cea de-a 7-a aeronavă Wizz Air s-a alăturat bazei de la Cluj-Napoca. A fost așteptată cu tunuri de apă!

„Este un moment deosebit pentru Aeroportul Internațional Cluj, pentru compania Wizz Air pentru cea de-a 7-a aeronavă. La 11.35 a aterizat cea de-a 7-a aeronavă Wizz Air care a venit de la Catania. Va ateriza puțin mai repede, avem noroc, având în vedere că sunt foarte multe întârzieri”, a declarat, cu această ocazie directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo.

De 15 ani pe Aeroportul Cluj. De la 17.000 de pasageri la 2 milioane

Cu această ocazie, directorul aeroportului clujean a trecut în revistă cei 15 ani petrecuți de Wizz Air la Cluj.

„În ce privește dezvoltarea traficului pe Aeroportul Cluj, Wizz Air a intrat pe aeroportul clujean în 2007, am avut 390.000 de pasageri în acel moment. În 13 noiembrie 2007 am semnat contractul cu Wizz Air, ceea ce probabil se cunoaște mai puțin este că în contractul din 2007 erau menționate 5 aeronave staționate pe Aeroportul Cluj. În acel moment, când am semnat pentru 5 aeronave, nu aveam locuri de parcare, nu aveam terminale. Bineînțeles, că aveam o strategie de dezvoltare a traficului. Această perspectivă de dezvoltare a unei companii ne-a determinat să construim terminale pentru o capacitate de aproximativ 3 milioane de pasageri și să dezvoltăm infrastructura. În 2007, România s-a integrat în Uniunea Europeană, au dispărut acordurile bilaterale, a venit liberalizarea. Înainte, erau acorduri bilaterale și bineînțeles compania Tarom s-a opus tot timpul ca să intre companii străine pe aeroporturile regionale. Liberalizarea a însemnat foarte mult pentru aeroporturile regionale, pentru România, am studiat ce s-a întâmplat în Ungaria și în Polonia pentru că ele s-au integrat în 2004, a crescut foarte mult traficul și atunci după 2004 am pregătit proiecte de dezvoltare a aeroportului”, a spus Ciceo.

Compania mai vrea să crească la Cluj

„Cum a evoluat compania Wizz Air? În 2007, în noiembrie a intrat pe Cluj, fiind doar două luni au avut doar 17.000 pasageri, a avut o evoluție constantă. În 2019, a ajuns la aproape 2 milioane de pasageri, doar Wizz Air, criza și-a spus cuvântul, dar iată că în 2022 deja și compania Wizz Air are o revenire puternică. Este o creștere impresionantă și, bineînțeles, Wizz Air consideră că în continuare există potențial mare pentru Cluj. În următorii 10 ani ne așteptăm să se dubleze și numărul de aeronave și numărul de pasageri transportați de Wizz Air pe Cluj”, a mai spus directorul aeroportului clujean.

Record de pasageri pe Aeroportul Cluj

David Ciceo a spus că pe data de 8 august s-a înregistrat un record absolut de trafic pe aeroport.

„În 8 august anul acesta am avut un record absolut de pasageri într-o zi. Am avut 12.288 de pasageri, din care 7.085 Wizz Air, aproape 55%. Iată că în luna august traficul s-a reluat puternic. Ne așteptăm ca în august 2022 să depășim traficul din august 2019. În ce privește traficul pe Aeroportul Cluj, dacă în 2019 am avut 1.640.000 de pasageri, în perioada ianuarie-iulie 2022, am reușit să avem 1.356.143 pasageri. În ce privește anul 2021, Wizz Air are peste 56% din traficul total de pasageri, avem mai multe companii care fac zboruri regulate, dar Wizz Air e lider în ce privește proporția de trafic. Zborurile charter sunt în creștere, am avut aproximativ 11,5% din trafic. Legat de evoluția destinațiilor, apreciem foarte mult efortul companiei Wizz Air, dacă în 2019 a avut 36 de destinații, în perioadă de criză, în 2021, a mărit numărul destinațiilor, astfel ca în 2022 avem 43 de destinații. Urmează destinații noi în 2022, Catania, Mykonos, Zakynthos, Creta Chania, Corfu, Napoli, Perugia, Torino”, a încheiat Ciceo.

Potrivit reprezentanțiilor Wizz Air, Wizz Air a crescut frecvența rutei Cluj-Napoca – Paris Beauvais cu încă trei zboruri, la 9 zboruri pe săptămână. Rutele către Malaga, Madrid, Tel-Aviv, Doncaster-Sheffield, Basel și Memmingem au crescut cu un zbor pe săptămână.

„Wizz Air rămâne fidel pieței din România și oferim în continuare clienților cele mai bune opțiuni de călătorie din Cluj-Napoca la tarife ultra low cost. Așteptăm să îi întâmpinăm pe români la bordul noului nostru Airbus A321 care va zbura din Transilvania către Corfu, Napoli și Torino. România a fost una dintre primele țări în care am operat, și mai mult, Clujul a fost unul dintre primele aeroporturi pe care am operat. Cu a șaptea aeronavă alocată bazei și noile rute adăugate, Wizz Air își consolidează poziția de lider de piață, drept cea mai mare compania aeriană care operează din Cluj-Napoca”, au mai adăugat reprezentanții Wizz Air.

