Atac dur. Emil Boc: „Austria este Rusia Uniunii Europene (...) Austriacul este dus cu pluta”

România a ratat aderarea la spațiul Schengen după ce Austria a votat, joi, la Consiliul JAI de la Bruxelles împotriva aderării țării noastre la acest spațiu. Primarul Emil Boc s-a arătat revoltat de decizia Austriei.

Primarul Emil Boc s-a arătat revoltat de decizia Austriei/ Foto: Emil Boc/Facebook

Austria a anunțat oficial, prin vocea ministrului său de Interne, că se opune aderării României și Bulgariei. Olanda a votat la pachet pentru respingerea României și Bulgariei, deși susținea România, dar decuplarea celor două țări s-a dovedit imposibilă.

Ministrul ceh de Interne și comisarul european Ylva Johansson au anunțat la finalul Consiliului JAI că România nu a intrat în Schengen pentru că nu a întrunit unanimitate de voturi.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat într-o intervenție la un post de radio local că Austria este Rusia Uniunii Europene.

„Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul (...) Știm că dreptatea este de partea noastră și când știi că dreptatea este de partea ta te duci mult mai ușor înainte pentru că Austria a făcut un act mare de nedreptate României. Astăzi Austria este Rusia Uniunii Europene. Această țară se comportă în Uniunea Europeană așa cum se comportă Rusia în Europa, în ansamblu”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Potrivit edilul, aderarea României la spațiul Schengen este o chestiune de timp.

„Noi mereu am fost copilul sârguincios al Europei, care mereu și-a făcut temele, dar din simplul fapt că am făcut asta nu am primit notă de trecere, dimpotrivă, trebuie să se știe că și România are putere diplomatică și forță politică în interiorul Uniunii Europene, așa cum și cum un stat mai mic, Austria, are și ea forță. Toate cu calm”, a adăugat edilul.

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat, marți, că Austria se opune integrării României în spațiul Schengen din cauză că au 75.000 de imigranți ilegali neînregistrați în Austria. Acuzând că ei au intrat prin România.

Edilul Clujului a catalogat această declarație ca fiind o minciună.

„În privința imigranților să lămurim un lucru. România nu a cerut altceva decât respectarea Tratatelor Uniunii Europene. Chestia pe care au scos-o din căciulă (Austria – n.red.) în ultima secundă că România este ruta de migrațiune a Balcanilor de Vest este cea mai mare minciună pe care un stat al UE. Au spus austriecii că sunt 100.000 de imigranți la graniță și ei au venit în mare parte prin România. Cum îți permiți să minți și să sfidezi realitatea în halul acesta doar pentru ați arăta mușchii imperiali, în condițiile în care știm că Serbia nu cere viză la indonezieni, indieni, thailandezi și alte 25 de țări. Mie să nu-mi spună austriacul că vine ală prin Serbia și România și după pleacă în Austria. Este dus cu pluta ca să faci asemenea informații”, a declarat Emil Boc.

De asemenea, Emil Boc a declarat că indiferent cât de nervoși suntem nu trebuie să blamăm poporul austriac din cauza deciziei unor politicieni.

Croația este singura țară care a intrat în spațiul Schengen

Croația a primit vot unanim și va intra în Schengen de la 1 ianuarie 2023, potrivit unui anunț al președintelui Croației. Ca urmare a votului, controalele la granițele terestre ale Croației cu celelalte state membre Schengen vor înceta de la 1 ianuarie 2023, în timp ce controlul la aeroporturi va înceta de pe 26 martie 2023, când se schimbă programul liniilor aeriene.

Austria este singura ţară din UE care s-a opus constant intrării României în spaţiul Schengen. În cazul Bulgariei, opoziţia a fost exprimată de Olanda.

