Noapte geroasă în România. Temperaturi de până la -20 de grade la munte. Care a fost minima la Cluj?

Noaptea trecută a fost cea mai geroasă de până acum, în această iarnă. Mercurul din termometre a scăzut sub -19 grade Celsius, la munte.

Vreme geroasă marți dimineață, în România. FOTO: Pixabay

Vremea rea s-a instalat în cea mai mare parte a României. Noaptea trecută a adus temperaturi de sub -15 grade celsius în zonele înalte și îngheț în aproape toată țara. În următoarele zile însă, vremea se va încălzi, iar joi maximele vor ajunge la 12 grade și noaptea vor fi sub -3 C în zonele locuite.

Datele Administrației Naționale de Meteorologie, citate de Hotnews, arată că marți dimineață au fost -19,9 C la Vf Omu, -17,4 C în munții Țarcu, -16,6 C la Bâlea Lac și -16,2 C în munții Călimani. La Predeal au fost -10 C, la Întorsura Buzăului -8, la Cluj -6, iar la București, -2 C.

Peste tot în țară au fost temperaturi de sub 0 grade, în afară de o zonă din Dobrogea și de o porțiune foarte mică din Moldova. Cel mai cald a fost la Constanța (+3) și Gura Portiței (+2,5 C).

Luni la prânz, cel mai cald a fost la Mangalia și Oltenița (+9 grade).

Vremea se va mai încălzi începând cu ziua de miercuri, iar joi la prânz temperaturile vor fi pozitive în toată țara, cu maxime de 12 grade.

Noaptea de marți spre miercuri va fi ceva mai puțin răcoroasă decât noaptea trecută, cu minime între -4 și +4 C.

