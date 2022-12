(P) Sporturi de nișă pe care poți paria online

Pentru fanii sporturilor tradiționale, poate părea încă puțin deplasat să parieze pe oameni care stau în fața unui ecran și joacă jocuri pe calculator.

Sursa foto - pixabay.com

ESPORTS

Numit "noul fotbal universitar", eSports cunoaște o creștere meteorică a popularității și nu dă semne de oprire.

Casele de pariuri sportive online au început să ofere cote pentru evenimentele și turneele de eSports, la fel cum ar face-o pentru Super Bowl sau March Madness. Puteți face pariuri pe câștigătorul unui turneu sau pe cel care adună primul 10 kills (în jocuri precum Call of Duty).

Unele dintre cele mai mari turnee de eSports sunt League of Legends World Championships, (cunoscut și sub numele de The Worlds), The International: Dota 2 Championships, și Campionatul Mondial al Ligii Call of Duty.

SPORTURI CU MOTOR

Dacă vă considerați un pic dependent de adrenalină, pariurile pe sporturile cu motor vă vor satisface cu siguranță! Alegeți dintre cele trei mari: Formula 1, NASCAR sau MotoGP. Fiecare dintre ele are mai multe turnee cu o mulțime de oportunități de pariuri interesante.

Cursele de Formula 1 sunt evaluate cu ajutorul unui sistem de puncte pentru a determina pilotul campion și chiar clasează echipa, cum ar fi Ferrari sau McLaren.

NASCAR are trei serii principale de curse pe care se poate paria: Sprint Cup Series, Nationwide Series și Camping World Truck Series. Cu peste 1.500 de curse pe parcursul anului, există o mulțime de oportunități de pariere.

Dacă motocicletele sunt mai mult pe placul tău, atunci Campionatul Mondial de MotoGP este chiar pe aleea ta (ca să zic așa). Campionatul Mondial de MotoGP constă în trei clase de curse: MotoGP, Moto2 și Moto3.

BOX

S-ar putea să nu vă gândiți la box ca la o piață de nișă, când există atât de multă agitație în jurul meciurilor de profil înalt. Cu toate acestea, există mult mai multe opțiuni decât cele mai importante meciuri de la pay-per-view.

Pe lângă pariurile pe rezultatele meciurilor, puteți paria și pe runda care credeți că se va încheia meciul, pe numărul total de runde, plus opțiunea de a paria pe runde grupate (de exemplu, o victorie între prima și a cincea rundă).

Opțiunile de pariuri în box oferă pariorilor multă flexibilitate, ceea ce poate funcționa în favoarea ta.

HOCHEI PE GHEAȚĂ

S-ar putea să nu aibă aceeași gravitate ca și fotbalul, dar cu jocul său adesea dur și acțiunea rapidă pe gheață, hocheiul pe gheață are o bază de fani feroce. Acest sport a fost numit "cel mai rapid joc de pe pământ", pucul zburând prin aer cu viteze de peste 160 km/h.

Puteți paria pe mai multe ligi, dar cele mai populare sunt Campionatul Mondial, Liga Americană de Hochei (AHL) și Liga Națională de Hochei (NHL). Chiar și echipele universitare oferă o acțiune de pariere excelentă.

Puteți paria pe câștigătorul absolut al unui turneu, pe rezultatul unui meci, pe goluri peste/sub, pe scoruri exacte și pe pariuri specifice unui sport, cum ar fi linia pucului, care este similară cu pariurile tradiționale de răspândire.

DEVENIȚI UN EXPERT ÎN PARIURI SPORTIVE DE NIȘĂ

Concentrându-vă pe sporturi mai obscure, pentru care cotizatoarele din industrie nu au timp, vă puteți pune la bătaie niște cote de valoare excelentă. Nu vă fie teamă să pariați pe sporturi care nu au un public masiv sau să plasați pariuri împotriva publicului.

