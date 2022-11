Clujul câștigă simpatie în ochii turiștilor străini. Vlogger britanic după o vizită în Cluj-Napoca: „Este mult mai ieftin ca în UK” VIDEO

Tot mai mulți turiști și vloggeri străini se arată interesați de Cluj-Napoca, atât din punct de vedere istoric, cultural sau datorită evenimentelor care au loc în decursul anului. Stew The Wanderer, un vlogger britanic, a explorat orașul din Inima Transilvaniei.

Stew The Wanderer, un vlogger britanic, a petrecut mai multe zile în Cluj-Napoca, și a povestit întâmplările prin care a trecut și locurile care l-au fascinat.

Filmarea începe cu vloggerul în Piața Unirii din Cluj-Napoca și cu o mica istorie despre municipiu, el numind orașul „neoficial, capitala Transilvaniei”.

„Bun venit în Cluj-Napoca sau cum mai îi spun multe persoane doar Cluj. Acest oraș are o populație de 400.000 de persoane și este un oraș universitar. Neoficial este numită capitala Transilvaniei și astăzi este prima mea zi aici, deci vom porni într-o plimbare să descoperim orașul”, a transmis vloggerul.

După o plimbare prin Piața Unirii și la magazinele de lângă Sora, vloggerul rămâne șocat de prețurile foarte mici, comparativ cu cele din Marea Britanie.

„Am cumpărat o sticluță cu ulei de cocos, ulei de lavandă organică și balsam de tigru. Și toate acestea au costat 18 lei ceea ce este foarte, foarte ieftin. În Marea Britanie nu o să poți cumpăra toate acestea la un preț atât de mic”, a adăugat tânărul.

Comparativ cu Bucureștiul, vloggerul constată că prețurile din hotelurile clujene sunt mult mai ridicate decât cele din Cluj. Pe tot parcursul videoclipului, Stew compară prețurile din Cluj cu cele din marea Britanie.

Filmarea continuă cu vloggerul în zona Central unde a încercat mâncarea tradițională românească.

„Pentru rața cu varză roșie și băutură am plătit 68 de lei care este foarte ieftin”, a declarat vloggerul.

Comparativ cu Marea Britanie, tânărul consideră Clujul mult mai ieftin și cu accesibil pentru toate buzunarele.

Gândurile vloggerului despre România, merită sau nu vizitată

Într-un alt vlog, Stew The Wanderer explică din Cluj-Napoca dacă merită sau nu să o vizitezi.

„Clujul, orașul frumos din spatele meu este ultima mea destinație aici în România. Vreau să vorbesc despre experiența mea în România pentru că trebuie neapărat să spun că România are o reputație în țara din care vin eu, Marea Britanie, media este foarte, foarte rapidă când trebuie să ne reamintească de crima organizată, hoții de buzunare, hoți și chiar dacă se vorbește în general le place să le asocieze cu România. Nu o să spun că nu există crimă organizată aici pentru că este activitate de genul peste tot, în toate țările de pe întreg globul o să găsești”, a declarat Stew The Wanderer.

„Prima experiență cu România este mult mai bună decât ceea ce prezintă media”

Comparativ cum este România prezentată de către media din afară, Stew a fost plăcut surprins de ceea ce a experimentat cât timp a fost în România.

„Prima experiență cu România este mult mai bună decât ceea ce prezintă media (…) Țara este foarte frumoasă, este una dintre cele mai istorice și pitorești țări pe care le-am vizitat vreodată. Arhitectura este peste tot, este o plăcere să te plimbi pe străzi (…) Dacă vorbim din punct de vedere economic, România este printre cele mai ieftine țări pentru călătorit. Mâncarea românească este foarte foarte gustoasă și ieftină. Am mâncat mâncare de calitate și la prețuri mici. Recomand tuturor să viziteze România, mai ales orașul din spatele meu, Cluj, care îl recomand cu cea mai mare plăcere. Ospitalitatea este ceva wow aici. Oriunde am fost plecat am fost tratat cu respect și oamenii mi-au mulțumit că sunt în țara lor. Deci o să vă asigur că nu este ultima mea dată când o să vin în România”, a adăugat tânărul vlogger.

Stew a mai lăudat în filmarea sa rutele turistice din munți, cele pe care le poți face pe bicicletă și pârtiile de ski.

„România este o țară care are multe de oferit”, a încheiat tânărul.

