Turiști americani, după o zi petrecută în Cluj-Napoca: „Este mult mai «cool» decât credeam” VIDEO

Tot mai mulți turiști străini se arată interesați de Cluj-Napoca, atât din punct de vedere istoric, cultural sau datorită evenimentelor care au loc în decursul anului. Hannah și Trey, un cuplu din SUA, au explorat orașul din Inima Transilvaniei.

Hannah și Trey, un cuplu din SUA, au explorat orașul din Inima Transilvaniei/ FOTO: captură ecran Youtube

Hannah și Trey, un cuplu din Statele Unite ale Americii, au postat pe contul lor de Youtube un vlog intitulat THE TRUTH About CLUJ-NAPOCA, ROMANIA [Is It Worth Visiting?] (Adevărul despre Cluj-Napoca, România «Merită vizitat?»-n.red.)

Tinerii se așteptau să găsească un oraș mai ieftin, însă au fost plăcut impresionați de frumusețea Orașului de pe Someș.

Cei doi și-au început ziua servind micul dejun la un restaurant de pe strada Potaissa după care au pornit în Piața Unirii.

„Cluj este mult mai cool decât credeam”

Arhitectura din centrul orașului i-a lăsat cu „gura căscată” pe cei doi. Trey a rămas șocat să vadă pe o clădire din centrul municipiul o sculptură care reprezenta un cap de lup.

„Deasupra cafenelei era o statuie care se uita în jos la tine și reprezenta un lup. Cluj este mult mai cool decât credeam”, a transmis tânărul în vlog.

Cei doi străini au vizitat interiorul Bisericii Romano-Catolică „Sf. Mihail”, dar și cel al Bisericii Franciscane.

Cu hidrobicicleta pe Lacul Chios

Americanii au vizitat și Parcul Central, unde au mers cu o hidrobicicletă pe Lacul Chios, iar mai apoi au urcat pe Cetățuie, de unde au văzut panorama Orașului de pe Someș.

Scările de pe Cetățuie le-au testat turiștilor rezistența, dar din punctul lor de vedere a meritat.

Și pentru că ziua nu putea fi fără peripeții, cei doi au fost surprinși de furtună. Din filmare se vede că nici ploaia puternică nu i-a oprit din descoperirea orașului.

Cuplul a regretat că vizita lor în Cluj a fost atât de scurtă, dar au promis că vor reveni deoarece dintre toate orașele vizitate, Clujul le-a ajuns la inimă.

