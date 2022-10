Îngeri păzitori! Doi chirurgi din Israel, salvatorii bărbatului care a intrat în stop cardiac la meciul CFR Cluj-Slavia: „Nu ne-am gândit de două ori”

Un bărbat a intrat în stop cardiac la meciul CFR-Slavia Praga din 13 octombrie. Șansa suporterului au fost doi medici din Israel, absolvenți de medicină la Cluj și Arad.

De la dreapta la stânga: Yousef Amara, Filip Ghimeș, Clara (fiica lui Nasser), Nasser Abdul Halim, Alexandra Trifon (Anestezistă la Chirurgie I)/ FOTO: arhivă personală Nasser Abdul Halim

Un bărbat a intrat în stop cardiac în timpul meciului CFR Cluj-Slavia Praga din data de 13 octombrie, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Până la sosirea ambulanței, doi medici din Israel au sărit în ajutorul bărbatului.

Nasser Abdul Halim și Yusef Amara se aflau pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din municipiul Cluj-Napoca, la partida din 13 octombrie dintre CFR Cluj și Slavia Praga.

Cei doi medici au absolvit medicina în Cluj și Arad, iar gestul lor i-a salvat viața suporterului.

Dr. Nasser Abdul Halim: „Nu ne-am gândit de două ori”

Cei doi au început manevrele de resuscitare până la sosirea echipajului SMURD, gest extrem de vital prin care se asigura circulația sângelui înspre creier și astfel prevenirea leziunilor cerebrale ireversibile care pot apărea după 2-3 min de lipsa a oxigenului.

„Noi am venit în ziua respectivă special pentru meci. Bine, am avut întâlniri pe partea medicală cu prieteni și medici de la Chirurgie 3. Fiica mea și cu mine suntem fani înfocați ai echipei CFR Cluj, iar ea este pasionată de meciurile live așa că am găsit momentul potrivit să mergem la meci (…) Ne-am pus pe rândul nostru și la un moment dat prin minutul 20 pe partea dreaptă se aude foarte mare gălăgie. La început nu am înțeles ce se întâmplă și m-am uitat înapoi la meci și arbitrul înspre fani și oprește meciul. După am auzit cineva strigând «Medic, medic». Eu și cu prietenul meu (Yusef Amara - n. red.) suntem absolvenți de medicină, eu la Cluj și el din Arad. Nu ne-am gândit de două ori și am mers la zona unde am văzut că se întâmplă ceva. Era un domn care era inconștient, nu respira, iar un alt domn care am presupus că este din staff-ul organizator îi făcea masaj cardiac”, a declarat pentru monitorulcj.ro Dr. Nasser Abdul Halim.

Din cauză că victima nu era în poziția corectă, Nasser Abdul Halim și Yusef Amara au trecut la fapte și au început masajul cardiac până la sosirea echipajului SMURD.

„Poziția lui nu era corectă ca să poată avea un rezultat bun al resuscitării și ne-am prezentat și dacă este ok să preluăm noi controlul, fiindcă suntem și acreditați de Societatea Americană de Cardiologie pentru a da prim-ajutor și advance life support (…) La scurt timp a venit un alt membru din staff cu defibrilatorul, acest lucru este foarte important și medicul echipei CFR Cluj a sărit în ajutor. Și paramedicii SMURD s-au mobilizat foarte repede (…) După ce au adus defibrilatorul am constatat că pacientul a avut o problemă la ritmul cardiac, aritmie, și i s-a administrat șocul și la urmă domnul și-a revenit. Rareori se întâmplă ca cineva dintr-un stop cardio-respirator să-și revină”, a adăugat Dr. Nasser Abdul.

Suporterii de pe stadion și staff-ul echipei CFR Cluj, exemplu de bune practici

Medicul chirurg a declarat reporterilor monitorulcj.ro că felul în care s-au comportat suporterii echipei CFR Cluj a fost unul corect. „Frânarii” au fost cei care au strigat după ajutor și au oferit spațiu suficient salvatorilor de a-l ajuta pe bărbatul care a intrat în stop cardiac.

„Eu pot spune jos pălăria pentru staff-ul din stadionului CFR Cluj. Unul dintre ei a identificat problema, el a început să cheme ajutor și a început manevrele de resuscitare. Veriga cea mai slabă când se întâmplă un astfel de caz este să identifici și să tratezi. Tot respectul și de asemenea pentru domnul care a adus defibrilatorul. Fanii din jur au făcut loc și nu au filmat și postat pe rețelele de socializare cum vedem în alte zone din lume unde se vede clar că o persoană moare și ceilalți filmează. A fost reacție adecvată și tot respectul pentru suporteri și organizatori”, a declarat medicul chirurg.

„Un echipaj SMURD, care asigura măsuri specifice pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, a fost solicitat să acorde asistență medicală de urgență unui bărbat care a intrat în stop cardio-respirator, în timp ce asista la meciul de fotbal ce s-a desfășurat în această seară.

Câteva persoane cu pregătire medicală ce se aflau în apropierea bărbatului, în vârstă de aproximativ 60 de ani, au început manevrele de resuscitare de bază, până la sosirea salvatorilor SMURD. Echipajul a preluat imediat aplicarea manevrelor de resuscitare și a început suportul vital avansat pentru victimă. Din fericire, acestea au reușit să readucă semnalele vitale pentru bărbat fiind transportat la institutul inimii pentru îngrijiri de specialitate. Acesta era conștient și cooperant în momentul predării”, a transmis în seara partidei ISU Cluj.

Sursa video: ISU Cluj

