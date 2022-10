Principele Edward, fratele regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, vine la Cluj-Napoca

Principele Edward, fratele regelui Charles al III-lea, vine la Cluj-Napoca. Va participa la Forumul Asociaţiilor Internaţionale Duke of Edinburgh International Award.

Principele Edward, fratele regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, vine la Cluj-Napoca / Foto: Facebook - The Maple Crown

Lideri internaţionali, printre care şi principele Edward, fratele regelui Charles al III-lea, se reunesc la Forumul Asociaţiilor Internaţionale Duke of Edinburgh International Award, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 11-14 octombrie.

„Fundaţia Duke of Edinburgh International Award se pregăteşte să îl găzduiască pe ASR Principele Edward, Contele de Wessex şi Forfar, pentru cel de-al 14-lea Forum Internaţional. Săptămâna viitoare, Fundaţia The Duke of Edinburgh's International Award România este mândră să găzduiască cel de-al 14-lea Forum al Asociaţiilor Internaţionale Duke of Edinburgh International Award, de marţi 11 octombrie până vineri, 14 octombrie 2022. Având loc la Cluj-Napoca în luna educaţiei, evenimentul trienal al conferinţei va reuni lideri internaţionali pentru a discuta şi planifica viitoarea creştere a programului Award la nivel mondial”, se arată într-un comunicat transmis, joi, de Ambasada Marii Britanii la Bucureşti.

Potrivit sursei citate, aspiraţia globală a programului Award este ca fiecare tânăr de 14-24 de ani să aibă „oportunitatea de a participa în program şi de a înfrunta provocările, de a dezvolta abilităţile universale care îi vor ajuta atât pe ei cât şi pe comunităţile lor în următorii ani”.

„Tema evenimentului, 'Sprijinirea potenţialului infinit al tinerilor', va analiza provocările şi oportunităţile cu care se confruntă tinerii în ziua de astăzi şi va examina modul în care programul Award poate lucra cu şi alături de participanţii săi, astfel încât să asigure o echipare completă a acestora, care să-i ajute să facă faţă atât lumii, cât şi viitorului lor. Forumul global 2022 începe oficial cu Ceremonia de deschidere în data de 11 octombrie, în cadrul căreia Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române şi ASR Principele Radu al României; ASR Principele Edward, Contele de Wessex şi Forfar, în calitatea sa de preşedinte al Fundaţiei The Duke of Edinburgh International Award; ASR Principele Guillaume de Luxemburg; The Rt. Hon. Lord Boateng, Administrator Internaţional şi Preşedinte al Consiliului Internaţional al Programului Award şi viceprimarul Dan Tarcea din Cluj-Napoca se vor adresa delegaţiilor şi invitaţiilor speciali. Pe parcursul acestui eveniment de patru zile, ASR Principele Edward, Contele de Wessex şi Forfar va întâlni, de asemenea, tineri finalizatori ai nivelului de Aur din întreaga Europă şi va afla direct despre impactul pozitiv pe care programul Award l-a avut asupra vieţii lor”, se mai arată în comunicatul menţionat.

